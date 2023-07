LIVESTREAM: Rustige Tourstart levert weinig spektakel op, na 30 kilometer nog geen vroege vlucht

clock 13:10 Renster duikt graskant in. De eerste valpartij van deze Tour is een feit, en het ziet er al meteen niet goed uit! In het peloton mist een renster haar bocht en gaat ze de graskant in. Ze blijft een tijdje liggen. . 13 uur 10. fall Renster duikt graskant in De eerste valpartij van deze Tour is een feit, en het ziet er al meteen niet goed uit! In het peloton mist een renster haar bocht en gaat ze de graskant in. Ze blijft een tijdje liggen.

clock 13:09 13 uur 09. Typhaine Laurance van Lifeplus Wahoo is de volgende die wegspringt. Krijgt zij meer vrijheid? . Typhaine Laurance van Lifeplus Wahoo is de volgende die wegspringt. Krijgt zij meer vrijheid?

clock 13:05 13 uur 05. Le Deunff waagt zich aan een vlucht. Le Deunff waagt zich aan een vlucht

clock 13:05 13 uur 05. Le Deunff gegrepen! De poging van de eenzame vluchter zit er al op. De renster van Arkéa wordt opgeslokt door het peloton, voorzichtig proberen enkele andere rensters een nieuwe aanval op te zetten. . Le Deunff gegrepen! De poging van de eenzame vluchter zit er al op. De renster van Arkéa wordt opgeslokt door het peloton, voorzichtig proberen enkele andere rensters een nieuwe aanval op te zetten.

clock 13:03 13 uur 03. Le Deunff wordt nu wel binnen schot gehouden. Veel meer dan 15 seconden krijgt ze niet. . Le Deunff wordt nu wel binnen schot gehouden. Veel meer dan 15 seconden krijgt ze niet.

clock 13:01 13 uur 01. Reactie in het peloton. In de achtergrond lijkt er even versterking aan te komen voor Le Deunff. Onder meer Tacey onderneemt een poging, maar ze geraakt niet meteen weg. . Reactie in het peloton In de achtergrond lijkt er even versterking aan te komen voor Le Deunff. Onder meer Tacey onderneemt een poging, maar ze geraakt niet meteen weg.

clock 12:56 12 uur 56. Eerste vluchter! Marie-Morgane Le Deunff van Arkéa gaat er in haar eentje vandoor. Ze krijgt meteen vrijgeleide van het peloton om op avontuur te gaan. . Eerste vluchter! Marie-Morgane Le Deunff van Arkéa gaat er in haar eentje vandoor. Ze krijgt meteen vrijgeleide van het peloton om op avontuur te gaan.

clock 12:54 12 uur 54. Misschien hebben de rensters nog wat schrik en tasten ze wat af. Het is nochtans het ideale moment voor een move. Ine Beyen. Misschien hebben de rensters nog wat schrik en tasten ze wat af. Het is nochtans het ideale moment voor een move. Ine Beyen

clock 12:48 12 uur 48. We krijgen dan toch wat animo in het peloton. Een korte tussenversnelling voorin trekt het pak even op een lint, maar er wordt onmiddellijk weer een bolletje gevormd. Serieuze aanvalspogingen hoeven we niet te noteren. . We krijgen dan toch wat animo in het peloton. Een korte tussenversnelling voorin trekt het pak even op een lint, maar er wordt onmiddellijk weer een bolletje gevormd. Serieuze aanvalspogingen hoeven we niet te noteren.

clock 12:44 12 uur 44. Eerste aanval! Dan toch een eerste poging! Het is een renster van Cofidis die het probeert, maar al snel wordt ze teruggefloten door het peloton. . Eerste aanval! Dan toch een eerste poging! Het is een renster van Cofidis die het probeert, maar al snel wordt ze teruggefloten door het peloton.

clock 12:43 12 uur 43. Hier en daar wordt wat bijgepraat en gelachen. De wedstrijd lijkt momenteel wel iets mee te hebben van een koffieritje. . Hier en daar wordt wat bijgepraat en gelachen. De wedstrijd lijkt momenteel wel iets mee te hebben van een koffieritje.

clock 12:39 12 uur 39. Na 10 kilometer blijft het wachten op een eerste demarrage. Draaien de rensters rustig de benen los voor een dol slot? . Na 10 kilometer blijft het wachten op een eerste demarrage. Draaien de rensters rustig de benen los voor een dol slot?

clock 12:35 12 uur 35. We hebben slechts 8 dagen koers. Als we opnieuw vertrokken waren vanuit Parijs, konden we weer slechts een beperkt deel van Frankrijk doorkruisen. Marion Rousse over de Tourstart in Clermont-Ferrand. We hebben slechts 8 dagen koers. Als we opnieuw vertrokken waren vanuit Parijs, konden we weer slechts een beperkt deel van Frankrijk doorkruisen. Marion Rousse over de Tourstart in Clermont-Ferrand

clock 12:31 12 uur 31. De dames lijken geen inspiratie geput te hebben uit de acties van Victor Campenaerts. Het peloton legt netjes gegroepeerd de openingskilometer af, versnellingen krijgen we nog niet. . De dames lijken geen inspiratie geput te hebben uit de acties van Victor Campenaerts. Het peloton legt netjes gegroepeerd de openingskilometer af, versnellingen krijgen we nog niet.

clock 12:30 12 uur 30. Grand Départ! De vlag gaat naar beneden en de jurywagen versnelt. We zijn er officieel aan begonnen! Wie glipt als eerste weg? . Grand Départ! De vlag gaat naar beneden en de jurywagen versnelt. We zijn er officieel aan begonnen! Wie glipt als eerste weg?

clock 12:29 12 uur 29. In de verte doemt het Centraal Massief op. De rensters zullen blij zijn dat ze de bergen op dag 1 nog links laten liggen. . In de verte doemt het Centraal Massief op. De rensters zullen blij zijn dat ze de bergen op dag 1 nog links laten liggen.

clock 12:23 12 uur 23. Amialiusik laat al meteen haar wiel vervangen. Ze kan zonder problemen weer aansluiten, de neutralisatie duurt nog 4 kilometer. . Amialiusik laat al meteen haar wiel vervangen. Ze kan zonder problemen weer aansluiten, de neutralisatie duurt nog 4 kilometer.

clock 12:20 12 uur 20. Gespannen gezichten op de voorste rijen van het pak. Krijgen we meteen een serieuze strijd om in de vlucht van de dag te geraken? . Gespannen gezichten op de voorste rijen van het pak. Krijgen we meteen een serieuze strijd om in de vlucht van de dag te geraken?

clock 12:18 12 uur 18. Wie ik binnen 8 dagen op het hoogste schavotje verwacht? Dan toch Vollering. Ine Beyen. Wie ik binnen 8 dagen op het hoogste schavotje verwacht? Dan toch Vollering. Ine Beyen

clock 12:15 12 uur 15. Officieuze start! Het peloton, met wereldkampioene en winnares van de Tour van vorig jaar Annemiek Van Vleuten op de eerste rij, is eraan begonnen. Een kwartiertje achter de wagen en dan krijgen de rensters vrij spel! . Officieuze start! Het peloton, met wereldkampioene en winnares van de Tour van vorig jaar Annemiek Van Vleuten op de eerste rij, is eraan begonnen. Een kwartiertje achter de wagen en dan krijgen de rensters vrij spel!

clock 12:12 12 uur 12. De laatste 30-40 kilometer worden heel belangrijk en vooral heel erg interessant. Ruben Van Gucht . De laatste 30-40 kilometer worden heel belangrijk en vooral heel erg interessant. Ruben Van Gucht

clock 12:07 12 uur 07. Vorig jaar zagen we met Wiebes, Vos en Van Vleuten enkel Nederlandse dames in de gele trui. Krijgen we dit jaar een iets internationalere Tour? . Vorig jaar zagen we met Wiebes, Vos en Van Vleuten enkel Nederlandse dames in de gele trui. Krijgen we dit jaar een iets internationalere Tour?

clock 11:59 11 uur 59. Marianne Vos: "Duidelijk dat het een pittige finale zal zijn". Marianne Vos: "Duidelijk dat het een pittige finale zal zijn"

clock 11:58 11 uur 58. Van Vleuten: "Bewust gekozen om Tour niet als laatste koers te rijden". Van Vleuten: "Bewust gekozen om Tour niet als laatste koers te rijden"

clock 11:58 11 uur 58. Aan publiek geen gebrek in Clermont-Ferrand. Sommige rensters zijn duidelijk onder de indruk van de opkomst. . Aan publiek geen gebrek in Clermont-Ferrand. Sommige rensters zijn duidelijk onder de indruk van de opkomst.

clock 11:51 11 uur 51. Kan iemand de sprintsters verrassen? Slechts 1 beklimming op het parcours vandaag, maar wel eentje op slechts 10 kilometer van de streep. "Ik denk wel dat er verschillen kunnen gemaakt worden", liet Justine Ghekiere al optekenen. Rensters met een minder sterk eindschot hebben ongetwijfeld al een plannetje klaar. . Kan iemand de sprintsters verrassen? Slechts 1 beklimming op het parcours vandaag, maar wel eentje op slechts 10 kilometer van de streep. "Ik denk wel dat er verschillen kunnen gemaakt worden", liet Justine Ghekiere al optekenen. Rensters met een minder sterk eindschot hebben ongetwijfeld al een plannetje klaar.

clock 11:51 11 uur 51. Lotte Kopecky: "Op die laatste berg kan veel gebeuren". Lotte Kopecky: "Op die laatste berg kan veel gebeuren"

clock 11:48 11 uur 48. Julie De Wilde: "Als het een sprint is, zal je mij vooraan zien". Julie De Wilde: "Als het een sprint is, zal je mij vooraan zien"

clock 11:45 11 uur 45. Binnen een halfuurtje trekt het peloton zich op gang in Clermont-Ferrand. 124 kilometer en zo'n 3 uur later worden ze er terug verwacht. Krijgen we net als vorig jaar al meteen Nederlandse dominantie op dag 1? . Binnen een halfuurtje trekt het peloton zich op gang in Clermont-Ferrand. 124 kilometer en zo'n 3 uur later worden ze er terug verwacht. Krijgen we net als vorig jaar al meteen Nederlandse dominantie op dag 1?

clock 11:35 11 uur 35. Demi Vollering: "Ik ben iets relaxter dan vorig jaar". Demi Vollering: "Ik ben iets relaxter dan vorig jaar"

clock 11:28 11 uur 28. Julie De Wilde: "Dat de strook richting de finish omhoog loopt, is in mijn voordeel". Julie De Wilde was vorig jaar een van de revelaties in de eerste editie van de Tour de France Femmes, waarin ze enkele dagen in de witte trui mocht rijden. Dit jaar wil ze opnieuw hoge ogen gooien. "Ik zou graag sprinten", vertelt ze voor aanvang van rit 1. "Maar het zal er ook van afhangen hoe de rest van het peloton naar deze rit kijkt en of ze de volledige klim volle gas oprijden." "Ik zal zien wat mijn benen zeggen, maar dat de strook richting de finish omhoog loopt, is wel in mijn voordeel." Ook in de volgende etappes wil ze zich tonen. "Er wordt in de ploeg op mij gerekend voor de sprints", klinkt het. Schrijft ze deze week een rit op haar naam? . Julie De Wilde: "Dat de strook richting de finish omhoog loopt, is in mijn voordeel" Julie De Wilde was vorig jaar een van de revelaties in de eerste editie van de Tour de France Femmes, waarin ze enkele dagen in de witte trui mocht rijden. Dit jaar wil ze opnieuw hoge ogen gooien. "Ik zou graag sprinten", vertelt ze voor aanvang van rit 1. "Maar het zal er ook van afhangen hoe de rest van het peloton naar deze rit kijkt en of ze de volledige klim volle gas oprijden." "Ik zal zien wat mijn benen zeggen, maar dat de strook richting de finish omhoog loopt, is wel in mijn voordeel." Ook in de volgende etappes wil ze zich tonen. "Er wordt in de ploeg op mij gerekend voor de sprints", klinkt het. Schrijft ze deze week een rit op haar naam?

clock 11:24 11 uur 24. Lucinda Brand: "Ben hier in ondersteunende rol". Lucinda Brand: "Ben hier in ondersteunende rol"

clock 11:18 11 uur 18. Justine Ghekiere: "Alles op Moolman, maar als er een kans is wil ik ze grijpen". Justine Ghekiere: "Alles op Moolman, maar als er een kans is wil ik ze grijpen"

clock 11:10 11 uur 10. Ludwig: "Hopelijk overleven de sprinters de laatste klim niet". Ludwig: "Hopelijk overleven de sprinters de laatste klim niet"

clock 10:48 10 uur 48. Marion Rousse: "Vollering heeft de beste ploeg, maar het blok van Lidl-Trek is ook sterk". Marion Rousse: "Vollering heeft de beste ploeg, maar het blok van Lidl-Trek is ook sterk"

clock 10:29 10 uur 29.

clock 09:49 09 uur 49. Commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen. De koers begint om 12.30 uur, vanaf 12.05 uur zijn we erbij op VRT 1 en hier in onze livestream. Ons commentaarduo is Ruben Van Gucht en Ine Beyen. . Commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen De koers begint om 12.30 uur, vanaf 12.05 uur zijn we erbij op VRT 1 en hier in onze livestream. Ons commentaarduo is Ruben Van Gucht en Ine Beyen.

clock 23-07-2023 23-07-2023.

clock 11:10 11 uur 10. Uitsmijter in de finale. Het mannenpeloton bivakkeerde rond de eerste rustdag enkele dagen in Clermont-Ferrand, locatie voor de Grand Départ van deze Tour de France Femmes. Dit is de regio van de Puy-de-Dôme, maar dat zwaargewicht hoeven de vrouwen niet te overwinnen. De eerste etappe is lange tijd een aangenaam zondagsritje, maar de finale zal sowieso spetterend worden. De Côte de Durtol - top op 9 kilometer van de finish - kan roet in het eten gooien van de sprinters. Lorena Wiebes is de topfavoriete. De Europese kampioene van SD Worx klimt ook steeds beter en moet in staat zijn om het bergje te overleven en om zo net als vorig jaar de eerste maillot jaune op te eisen. . Uitsmijter in de finale Het mannenpeloton bivakkeerde rond de eerste rustdag enkele dagen in Clermont-Ferrand, locatie voor de Grand Départ van deze Tour de France Femmes.



Dit is de regio van de Puy-de-Dôme, maar dat zwaargewicht hoeven de vrouwen niet te overwinnen.



De eerste etappe is lange tijd een aangenaam zondagsritje, maar de finale zal sowieso spetterend worden.



De Côte de Durtol - top op 9 kilometer van de finish - kan roet in het eten gooien van de sprinters.



Lorena Wiebes is de topfavoriete. De Europese kampioene van SD Worx klimt ook steeds beter en moet in staat zijn om het bergje te overleven en om zo net als vorig jaar de eerste maillot jaune op te eisen.

clock 11:09 11 uur 09. Het profiel van de eerste etappe.

clock 11:06 11 uur 06. Tour de France Femmes Het parcours van de Tour de France Femmes 2023: de Tourmalet als climax