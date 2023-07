Kijk vanaf 12.05 uur naar de eerste etappe van de Tour de France Femmes

clock 11:10

11 uur 10. Uitsmijter in de finale. Het mannenpeloton bivakkeerde rond de eerste rustdag enkele dagen in Clermont-Ferrand, locatie voor de Grand Départ van deze Tour de France Femmes. Dit is de regio van de Puy-de-Dôme, maar dat zwaargewicht hoeven de vrouwen niet te overwinnen. De eerste etappe is lange tijd een aangenaam zondagsritje, maar de finale zal sowieso spetterend worden. De Côte de Durtol - top op 9 kilometer van de finish - kan roet in het eten gooien van de sprinters. Lorena Wiebes is de topfavoriete. De Europese kampioene van SD Worx klimt ook steeds beter en moet in staat zijn om het bergje te overleven en om zo net als vorig jaar de eerste maillot jaune op te eisen. .