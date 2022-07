Tour de France Femmes kent vandaag ontknoping op La Super Planche des Belles Filles

De laatste loodjes in deze eerste Tour de France Femmes zijn de zwaarste. De slotklim is de moeilijkste van deze Tour, de laatste meters zijn zelfs de zwaarste van de 1.033 kilometers van deze eerste editie. De finishlijn ligt op La Super Planche des Belles Filles met een hellingsgraad tot 24 procent. Bij de mannen vochten Vingegaard en Pogacar er een verbeten duel uit, gewonnen door de Sloveen. Iedereen verwacht een dubbel van Van Vleuten na haar demonstratie gisteren. Winnen op La Planche met het geel om de schouders, het zou haar carrière nog wat meer cachet geven.

10 uur 23. Zonder ongelukken of pech wint Van Vleuten de Tour. Annemiek van Vleuten heeft gisteren haar favorietenrol helemaal waargemaakt in de eerste bergrit over 3 cols van eerste categorie. Ze reed de tegenstand op minuten en gaat de slotdag in met 3'14" op landgenote Demi Vollering en 4'33" op de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Omdat de 39-jarige Nederlandse gisteren overtuigend de sterkste was in de 1e Vogezen-rit ziet niemand haar falen in de 2e. .