LIVESTREAM: Verschillende aanvalspogingen, maar niemand kan voorlopig wegrijden in slotrit Tour de France Femmes

clock 15:36 15 uur 36. Leah Thomas gaat aan na de top van de Côte d'Esmouliéres. Pauliena Rooijakkers zit in haar wiel. . Leah Thomas gaat aan na de top van de Côte d'Esmouliéres. Pauliena Rooijakkers zit in haar wiel.

clock 15:35 15 uur 35. Vos en Kopecky lossen op 1e klim. Vos moet een gaatje laten op de 2e klim van de dag. Ook Kopecky zit in dat groepje, maar Jumbo-Visma doet er alles aan om weer de aansluiting te maken met het peloton. . Vos en Kopecky lossen op 1e klim Vos moet een gaatje laten op de 2e klim van de dag. Ook Kopecky zit in dat groepje, maar Jumbo-Visma doet er alles aan om weer de aansluiting te maken met het peloton.

clock 15:34 15 uur 34. Vollering pakt 5 bergpunten op eerste klim. Demi Vollering wil graag de bergpunten sprokkelen op de eerste klim van de dag en de Nederlandse gooit daarvoor alles in de strijd. Ze haalt vluchtster Neylan in voor de top van de Côte d'Esmouliéres en pakt 5 punten voor het bergklassement. . Vollering pakt 5 bergpunten op eerste klim Demi Vollering wil graag de bergpunten sprokkelen op de eerste klim van de dag en de Nederlandse gooit daarvoor alles in de strijd. Ze haalt vluchtster Neylan in voor de top van de Côte d'Esmouliéres en pakt 5 punten voor het bergklassement.

clock 15:32 15 uur 32. Canyon/SRAM voert het tempo aan, aan kop van het peloton. Annemiek van Vleuten zit alert voorin. . Canyon/SRAM voert het tempo aan, aan kop van het peloton. Annemiek van Vleuten zit alert voorin.

clock 15:31 15 uur 31. Julie De Wilde en Kim De Baat laten begaan op de eerste klim. Enkele rensters moeten laten begaan op de Côte d'Esmoulières. Julie De Wilde, Kim De Baat, Kristen Faulkner, Femke Markus en Femke Gerritse bevinden zich in het groepje van geloste rensters. . Julie De Wilde en Kim De Baat laten begaan op de eerste klim Enkele rensters moeten laten begaan op de Côte d'Esmoulières. Julie De Wilde, Kim De Baat, Kristen Faulkner, Femke Markus en Femke Gerritse bevinden zich in het groepje van geloste rensters.

clock 15:30 15 uur 30. Aanval Neylan (Cofidis). Aan het begin van de klim wil Rachel Neylan (Cofidis) haar kans gaan. Ze laat het peloton achter zich en heeft momenteel een voorsprong van ongeveer 17 seconden. . Aanval Neylan (Cofidis) Aan het begin van de klim wil Rachel Neylan (Cofidis) haar kans gaan. Ze laat het peloton achter zich en heeft momenteel een voorsprong van ongeveer 17 seconden.

clock 15:29 15 uur 29. Canyon/SRAM bepaalt het tempo op kop van het peloton op de Côte d'Esmoulières. . Canyon/SRAM bepaalt het tempo op kop van het peloton op de Côte d'Esmoulières.

clock 15:28 15 uur 28. Confalonieri wint laatste tussensprint. Maria Giulia Confalonieri heeft de tussensprint gewonnen in Faucogny-et-la-Mer en pakt 25 punten. . Confalonieri wint laatste tussensprint Maria Giulia Confalonieri heeft de tussensprint gewonnen in Faucogny-et-la-Mer en pakt 25 punten.

clock 15:26 Côte d'Esmoulières. Daar is de eerste gecatalogiseerde klim van de dag. De Côte d'Esmoulières (2e categorie) is 2,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5% met uitschieters tot 12%. Het klimmen gaat gewoon door na de top van deze Côte d'Esmoulières. . 15 uur 26. mountain Côte d'Esmoulières Daar is de eerste gecatalogiseerde klim van de dag. De Côte d'Esmoulières (2e categorie) is 2,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5% met uitschieters tot 12%. Het klimmen gaat gewoon door na de top van deze Côte d'Esmoulières.

clock 15:25 15 uur 25. Peloton nog compleet. Nog niet veel verandering in het koersverhaal. Na 50 kilometer is het peloton nog compleet. De rensters beginnen zo aan de eerste gecatalogiseerde klim van de dag. . Peloton nog compleet Nog niet veel verandering in het koersverhaal. Na 50 kilometer is het peloton nog compleet. De rensters beginnen zo aan de eerste gecatalogiseerde klim van de dag.

clock 15:20 15 uur 20. Livestream. Vanaf nu kan u kijken naar de livestream van de wedstrijd op Eén of op deze pagina. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn weer van de partij en gidsen u door de laatste etappe van de Tour de France Femmes. . Livestream Vanaf nu kan u kijken naar de livestream van de wedstrijd op Eén of op deze pagina. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn weer van de partij en gidsen u door de laatste etappe van de Tour de France Femmes.

clock 15:18 15 uur 18. Niemand kan ontsnappen. Over 6 kilometer begint het peloton aan de eerste klim van de dag, de Côte d'Esmouliéres van 2e categorie. Barst daar de koers al los? . Niemand kan ontsnappen. Over 6 kilometer begint het peloton aan de eerste klim van de dag, de Côte d'Esmouliéres van 2e categorie. Barst daar de koers al los?

clock 15:16 15 uur 16. Het groepje geloste renners maakt weer deel uit van het peloton. . Het groepje geloste renners maakt weer deel uit van het peloton.

clock 15:13 15 uur 13. Marianne Vos is zeker van de groene trui, maar over 6 kilometer volgt er toch nog een tussensprint in Faucogney-et-la-Mer. . Marianne Vos is zeker van de groene trui, maar over 6 kilometer volgt er toch nog een tussensprint in Faucogney-et-la-Mer.

clock 15:11 39,6 km/h. Het tempo is hoog in de eerste 40 kilometer van de wedstrijd. De gemiddelde snelheid in het eerste wedstrijduur is 39,6 km/h. Ze houden zich niet in, in het peloton. . 15 uur 11. average speed 39,6 km/h Het tempo is hoog in de eerste 40 kilometer van de wedstrijd. De gemiddelde snelheid in het eerste wedstrijduur is 39,6 km/h. Ze houden zich niet in, in het peloton.

clock 15:10 15 uur 10. Er zijn 4 ploegen die nog compleet zijn in deze Tour de France. Canyon/SRAM, Trek-Segafredo, ST Michel-Auber93 en Uno-X missen geen enkele rensters, ze zijn elk nog met 6. . Er zijn 4 ploegen die nog compleet zijn in deze Tour de France. Canyon/SRAM, Trek-Segafredo, ST Michel-Auber93 en Uno-X missen geen enkele rensters, ze zijn elk nog met 6.

clock 15:06 15 uur 06. Rensters die al vroeg in de wedstrijd gelost worden zijn onder anderen: Chantal van den Broek-Blaak, Lone Meertens, Kim De Baat, Hannah Barnes en Maike van der Duin. Zij hebben een achterstand van 44 seconden. FDJ voert het tempo aan, aan kop van het peloton. . Rensters die al vroeg in de wedstrijd gelost worden zijn onder anderen: Chantal van den Broek-Blaak, Lone Meertens, Kim De Baat, Hannah Barnes en Maike van der Duin. Zij hebben een achterstand van 44 seconden. FDJ voert het tempo aan, aan kop van het peloton.

clock 15:00 Mechanische pech voor Kristen Faulkner. Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) kampt met een mechanisch probleem en moet halt houden. . 15 uur . mechanical breakdown Mechanische pech voor Kristen Faulkner Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) kampt met een mechanisch probleem en moet halt houden.

clock 14:58 14 uur 58. Hoog tempo in openingsfase. Door het hoge tempo voorin staat de deur achterin het peloton open op een klim. Ongeveer 15 rensters kunnen het tempo niet aanhouden. . Hoog tempo in openingsfase Door het hoge tempo voorin staat de deur achterin het peloton open op een klim. Ongeveer 15 rensters kunnen het tempo niet aanhouden.

clock 14:54 14 uur 54. De wedstrijd kent een nerveuze openingsfase. Meerdere rensters willen een aanval op poten zetten, maar het peloton laat dat niet gebeuren. . De wedstrijd kent een nerveuze openingsfase. Meerdere rensters willen een aanval op poten zetten, maar het peloton laat dat niet gebeuren.

clock 14:50 14 uur 50. Strijdlust. Het rode rugnummer pronkt op de rug van Annemiek van Vleuten. De Nederlandse soleerde gisteren naar de overwinning. Een solo van 62 kilometer leverde haar de prijs van de strijdlust op. Ze reed de tegenstand op een hoopje in de etappe van Sélestat naar Le Markstein. . Strijdlust Het rode rugnummer pronkt op de rug van Annemiek van Vleuten. De Nederlandse soleerde gisteren naar de overwinning. Een solo van 62 kilometer leverde haar de prijs van de strijdlust op. Ze reed de tegenstand op een hoopje in de etappe van Sélestat naar Le Markstein.

clock 14:47 14 uur 47. De rensters van FDJ behouden de controle op kop van het peloton. Ze laten niemand rijden. Over 20 kilometer kan er gesprint worden voor de groene trui in Faucogney-et-la-Mer. . De rensters van FDJ behouden de controle op kop van het peloton. Ze laten niemand rijden. Over 20 kilometer kan er gesprint worden voor de groene trui in Faucogney-et-la-Mer.

clock 14:41 Het peloton is nog steeds compleet in de openingsfase van de laatste rit. 14 uur 41. Het peloton is nog steeds compleet in de openingsfase van de laatste rit.

clock 14:36 14 uur 36. De rensters van FDJ bepalen het tempo aan kop van het peloton. . De rensters van FDJ bepalen het tempo aan kop van het peloton.

clock 14:34 14 uur 34. Er is nog steeds geen kopgroep gevormd. Nog 32 kilometer tot de voet van de eerste klim. . Er is nog steeds geen kopgroep gevormd. Nog 32 kilometer tot de voet van de eerste klim.

clock 14:26 14 uur 26. Na 10 kilometer wedstrijd is het peloton nog compleet. Meerdere rensters hebben al een aanvalspoging op poten gezet, maar voorlopig kan niemand ontsnappen. . Na 10 kilometer wedstrijd is het peloton nog compleet. Meerdere rensters hebben al een aanvalspoging op poten gezet, maar voorlopig kan niemand ontsnappen.

clock 14:21 14 uur 21. Het tempo is meteen hoog in de openingsfase. Daardoor wordt het peloton op een lang lint getrokken. Gisteren ontstond er een grote kopgroep met onder anderen Elisa Balsamo, Ellen van Dijk, Soraya Paladin, Jesse Vandenbulcke, Sanne Cant en Valerie Demey, maar zij kregen geen ruime voorsprong en werden ingerekend aan de voet van de eerste klim. . Het tempo is meteen hoog in de openingsfase. Daardoor wordt het peloton op een lang lint getrokken. Gisteren ontstond er een grote kopgroep met onder anderen Elisa Balsamo, Ellen van Dijk, Soraya Paladin, Jesse Vandenbulcke, Sanne Cant en Valerie Demey, maar zij kregen geen ruime voorsprong en werden ingerekend aan de voet van de eerste klim.

clock 14:19 Bekijk hier de officieuze start in Lure. 14 uur 19. Bekijk hier de officieuze start in Lure

clock 14:15 14 uur 15. Het peloton is weer compleet. Ze laten de aanvalsters niet wegrijden. . Het peloton is weer compleet. Ze laten de aanvalsters niet wegrijden.

clock 14:14 14 uur 14. De eerste aanvalspoging blijft niet uit. Nu gaat het gedurende 50 kilometer op en af tot de voet van de eerste klim. 3 rensters proberen het peloton achter zich te laten. . De eerste aanvalspoging blijft niet uit. Nu gaat het gedurende 50 kilometer op en af tot de voet van de eerste klim. 3 rensters proberen het peloton achter zich te laten.

clock 14:10 14 uur 10 match begonnen start time Start! Het laatste officiële startschot weerklinkt in deze Tour de France Femmes. Het licht wordt op groen gezet, de koers kan losbarsten.

clock 14:09 14 uur 09. Stade Rochelais Charente-Maritime blijft nog maar met 1 renster over in deze Tour. DSM beschikt nog over 3 rensters in de laatste etappe. Labous is de kopvrouw van de ploeg, zij staat 4e in het algemeen klassement op 5'22" van Annemiek van Vleuten. . Stade Rochelais Charente-Maritime blijft nog maar met 1 renster over in deze Tour. DSM beschikt nog over 3 rensters in de laatste etappe. Labous is de kopvrouw van de ploeg, zij staat 4e in het algemeen klassement op 5'22" van Annemiek van Vleuten.

clock 14:06 Opgave Anna Henderson. De ploeg van Marianne Vos verliest een renster. Anna Henderson (Jumbo-Visma) verscheen niet aan de start in Lure. . 14 uur 06. give up Opgave Anna Henderson De ploeg van Marianne Vos verliest een renster. Anna Henderson (Jumbo-Visma) verscheen niet aan de start in Lure.

clock 14:05 14 uur 05. In de neutralisatiezone moet Cecilie Uttrup Ludwig van fiets wisselen. Ze won de 3e rit van Reims naar Épernay. Ook leidster Annemiek van Vleuten moet haar gele fiets al wisselen voor een ander exemplaar. . In de neutralisatiezone moet Cecilie Uttrup Ludwig van fiets wisselen. Ze won de 3e rit van Reims naar Épernay. Ook leidster Annemiek van Vleuten moet haar gele fiets al wisselen voor een ander exemplaar.

clock 14:00 14 uur . Officieuze start in Lure. De rensters vertrekken in Lure. Ze bevinden zich momenteel in de neutralisatiezone. Over ongeveer 10 minuten volgt het officiële startsein. . Officieuze start in Lure De rensters vertrekken in Lure. Ze bevinden zich momenteel in de neutralisatiezone. Over ongeveer 10 minuten volgt het officiële startsein.

clock 13:54 13 uur 54. De rensters maken zich op voor de start van de laatste etappe van de Tour de France Femmes. . De rensters maken zich op voor de start van de laatste etappe van de Tour de France Femmes.

clock 13:45 13 uur 45. Officieuze start om 13.55 u. Over 10 minuten vertrekken de rensters in Lure. 10 minuten laten weerklinkt voor het laatst in deze Tour het officiële startschot. . Officieuze start om 13.55 u Over 10 minuten vertrekken de rensters in Lure. 10 minuten laten weerklinkt voor het laatst in deze Tour het officiële startschot.

clock 13:44 13 uur 44. La Super Planche des Belles Filles. De organisatie heeft het zwaarste voor het laatste gehouden. La Super Planche des Belles Filles is de zwaarste klim van deze Tour de France. De klim van 1e categorie is 7 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7%. In de gevreesde slotkilometer, met gravel, zijn er uitschieters tot 24%. . La Super Planche des Belles Filles De organisatie heeft het zwaarste voor het laatste gehouden. La Super Planche des Belles Filles is de zwaarste klim van deze Tour de France. De klim van 1e categorie is 7 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7%. In de gevreesde slotkilometer, met gravel, zijn er uitschieters tot 24%.

clock 13:39 De rensters zullen ongetwijfeld aangemoedigd worden op La Super Planche de Belles Filles. 13 uur 39. De rensters zullen ongetwijfeld aangemoedigd worden op La Super Planche de Belles Filles.

clock 13:36 13 uur 36. Witte trui. 1. Shirin van Anrooij 2. Mischa Bredewold +5'12" 3. Julia Borgström +9'23" 4. Julie De Wilde +14'49" 5. Pfeiffer Georgi +17'05" . Witte trui 1. Shirin van Anrooij 2. Mischa Bredewold +5'12" 3. Julia Borgström +9'23" 4. Julie De Wilde +14'49" 5. Pfeiffer Georgi +17'05"

clock 13:33 13 uur 33. Jongerenklassement. Shirin van Anrooij heeft gisteren de witte trui overgenomen van de Zweedse Julia Borgström. De renster van Trek-Segafredo is de grote favoriete om het jongerenklassement te winnen. Ze heeft een voorsprong van 5'12" op Mischa Bredewold en van 9'23" op Borgström. Julie De Wilde staat 4e in het klassement. . Jongerenklassement Shirin van Anrooij heeft gisteren de witte trui overgenomen van de Zweedse Julia Borgström. De renster van Trek-Segafredo is de grote favoriete om het jongerenklassement te winnen. Ze heeft een voorsprong van 5'12" op Mischa Bredewold en van 9'23" op Borgström. Julie De Wilde staat 4e in het klassement.

clock 13:23 De 8e etappe van Lure naar de top van La Super Planche des Belles Filles. 13 uur 23. De 8e etappe van Lure naar de top van La Super Planche des Belles Filles

clock 13:20 13 uur 20. Tussensprint na 47 kilometer. Na 47 kilometer volgt de laatste tussensprint van de Tour de France Femmes. Daar kan nog eens gesprint worden voor de groene trui. De tussensprint ligt nog voor de voet van de eerste gecatalogiseerde klim van de dag. . Tussensprint na 47 kilometer Na 47 kilometer volgt de laatste tussensprint van de Tour de France Femmes. Daar kan nog eens gesprint worden voor de groene trui. De tussensprint ligt nog voor de voet van de eerste gecatalogiseerde klim van de dag.

clock 13:18 13 uur 18. Puntenklassement. 1. Marianne Vos 267 punten 2. Lotte Kopecky 164 punten 3. Maria Giulia Confalonieri 102 punten 4. Elisa Longo Borghini 94 punten 5. Silvia Persico 91 punten . Puntenklassement 1. Marianne Vos 267 punten 2. Lotte Kopecky 164 punten 3. Maria Giulia Confalonieri 102 punten 4. Elisa Longo Borghini 94 punten 5. Silvia Persico 91 punten

clock 13:17 13 uur 17. Van geel naar groen. Marianne Vos verloor gisteren de gele trui, maar toch mag de Nederlandse al terugblikken op een geslaagde Tour de France Femmes. Ze won 2 etappes, waarvan 1 in haar gele trui. Ze droeg 5 dagen lang de leiderstrui, maar die moest ze gisteren afstaan aan haar landgenote Annemiek van Vleuten. Vos staat wel stevig aan de leiding van het puntenklassement. Ze heeft 103 punten meer dan Lotte Kopecky. . Van geel naar groen Marianne Vos verloor gisteren de gele trui, maar toch mag de Nederlandse al terugblikken op een geslaagde Tour de France Femmes. Ze won 2 etappes, waarvan 1 in haar gele trui. Ze droeg 5 dagen lang de leiderstrui, maar die moest ze gisteren afstaan aan haar landgenote Annemiek van Vleuten. Vos staat wel stevig aan de leiding van het puntenklassement. Ze heeft 103 punten meer dan Lotte Kopecky.

clock 13:11 Opgave Ashleigh Moolman (SD Worx). Een opvallende opgave voor aanvang van de laatste etappe van de Tour de France Femmes. Ashleigh Moolman (SD Worx) zal niet meer aan de start verschijnen van de 8e rit. De renster van SD Worx werd nog gezien als een favoriete voor de eindwinst, maar gisteren kwam ze op 13'43" van winnares Annemiek van Vleuten binnen. Door een infectie kan ze niet meer van start gaan. Dat maakte haar ploeg SD Worx bekend op hun Twitterpagina. "Het is gek hoe dingen zo snel kunnen veranderen. Van een super goed gevoel naar een leeg gevoel", aldus Moolman. . 13 uur 11. give up Opgave Ashleigh Moolman (SD Worx) Een opvallende opgave voor aanvang van de laatste etappe van de Tour de France Femmes. Ashleigh Moolman (SD Worx) zal niet meer aan de start verschijnen van de 8e rit. De renster van SD Worx werd nog gezien als een favoriete voor de eindwinst, maar gisteren kwam ze op 13'43" van winnares Annemiek van Vleuten binnen. Door een infectie kan ze niet meer van start gaan. Dat maakte haar ploeg SD Worx bekend op hun Twitterpagina. "Het is gek hoe dingen zo snel kunnen veranderen. Van een super goed gevoel naar een leeg gevoel", aldus Moolman.

clock 13:09 Ashleigh Moolman zal niet meer aan de start van de laatste etappe verschijnen. 13 uur 09. Ashleigh Moolman zal niet meer aan de start van de laatste etappe verschijnen.

clock 13:07 13 uur 07. 111 rensters over. 111 rensters beginnen straks aan de 8e en laatste etappe van de Tour de France Femmes. Gisteren kwamen 6 rensters buiten tijd binnen in Le Markstein. Onder anderen Emily Newsom (EF Education-Tibco-SCB) en Franziska Koch (DSM) haalde de tijdslimiet niet. Daarnaast gaven nog eens 5 rensters op gisteren tijdens de 8e etappe. Lorena Wiebes (DSM) moest zo de Tour verlaten na een zware valpartij de dag voordien. . 111 rensters over 111 rensters beginnen straks aan de 8e en laatste etappe van de Tour de France Femmes. Gisteren kwamen 6 rensters buiten tijd binnen in Le Markstein. Onder anderen Emily Newsom (EF Education-Tibco-SCB) en Franziska Koch (DSM) haalde de tijdslimiet niet.



Daarnaast gaven nog eens 5 rensters op gisteren tijdens de 8e etappe. Lorena Wiebes (DSM) moest zo de Tour verlaten na een zware valpartij de dag voordien.

clock 13:04 13 uur 04. Bergklassement. 1. Demi Vollering 29 punten 2. Annemiek van Vleuten 28 punten 3. Elisa Longo Borghini 13 punten 4. Kasia Niewiadoma 11 punten 5. Femke Gerritse 9 punten . Bergklassement 1. Demi Vollering 29 punten 2. Annemiek van Vleuten 28 punten 3. Elisa Longo Borghini 13 punten 4. Kasia Niewiadoma 11 punten 5. Femke Gerritse 9 punten

clock 13:03 13 uur 03. Bollentrui. Demi Vollering mag de bollentrui aantrekken in de laatste rit. Ze heeft een puntje meer dan haar grootste concurrente Annemiek van Vleuten. Vandaag kunnen ze weer wat punten verdienen voor de bollentrui. Kan de Nederlandse standhouden in het bergklassement? . Bollentrui Demi Vollering mag de bollentrui aantrekken in de laatste rit. Ze heeft een puntje meer dan haar grootste concurrente Annemiek van Vleuten. Vandaag kunnen ze weer wat punten verdienen voor de bollentrui. Kan de Nederlandse standhouden in het bergklassement?

clock 12:54 12 uur 54. De klimsters kunnen vandaag weer het verschil maken in de laatste etappe. Op 3 beklimmingen liggen er kansen genoeg voor Van Vleuten & co om nog iets te proberen. . De klimsters kunnen vandaag weer het verschil maken in de laatste etappe. Op 3 beklimmingen liggen er kansen genoeg voor Van Vleuten & co om nog iets te proberen.

clock 12:52 12 uur 52. Optie op eindwinst. Annemiek van Vleuten heeft met een indrukwekkende solo gisteren een enorme optie genomen op de eindwinst. In de 7e rit reed ze de tegenstand aan flarden. Op de 1e col kon enkel Demi Vollering nog volgen, maar op de 2e klim van de dag moest Vollering haar meerdere erkennen in haar landgenote. De renster van SD Worx verloor uiteindelijk 3'14" op Van Vleuten. Probeert SD Worx het vuur vandaag aan de schenen van Van Vleuten te leggen? Dat wordt moeilijk, want de 39-jarige renster toonde gisteren dat ze over een paar wonderbenen beschikte. . Optie op eindwinst Annemiek van Vleuten heeft met een indrukwekkende solo gisteren een enorme optie genomen op de eindwinst. In de 7e rit reed ze de tegenstand aan flarden. Op de 1e col kon enkel Demi Vollering nog volgen, maar op de 2e klim van de dag moest Vollering haar meerdere erkennen in haar landgenote. De renster van SD Worx verloor uiteindelijk 3'14" op Van Vleuten. Probeert SD Worx het vuur vandaag aan de schenen van Van Vleuten te leggen? Dat wordt moeilijk, want de 39-jarige renster toonde gisteren dat ze over een paar wonderbenen beschikte.



clock 12:48 12 uur 48. Algemeen klassement. 1. Annemiek van Vleuten 2. Demi Vollering +3'14" 3. Kasia Niewiadoma +4'33" 4. Juliette Labous +5'22" 5. Cecilie Uttrup Ludwig +5'59" 6. Silvia Persico +6'11" 7. Elisa Longo Borghini +6'15" 8. Evita Muzic +10'13" 9. Mavi Garcia +12'06" 10. Elise Chabbey +12'24" . Algemeen klassement 1. Annemiek van Vleuten 2. Demi Vollering +3'14" 3. Kasia Niewiadoma +4'33" 4. Juliette Labous +5'22" 5. Cecilie Uttrup Ludwig +5'59" 6. Silvia Persico +6'11" 7. Elisa Longo Borghini +6'15" 8. Evita Muzic +10'13" 9. Mavi Garcia +12'06" 10. Elise Chabbey +12'24"

clock 12:44 12 uur 44. Kijk live om 15.20 u. Om 15.20 u zijn er beelden van de laatste etappe van de Tour de France Femmes. Ruben Van Gucht en Ine Beyen verzorgen het commentaar van de slotrit. Van start tot finish kan u de wedstrijd hier volgen met tekstupdates. . Kijk live om 15.20 u Om 15.20 u zijn er beelden van de laatste etappe van de Tour de France Femmes. Ruben Van Gucht en Ine Beyen verzorgen het commentaar van de slotrit. Van start tot finish kan u de wedstrijd hier volgen met tekstupdates.

clock 12:40 12 uur 40. Laatste rit Tour de France Femmes. Bij de Tour de France voor mannen krijgen de renners op de laatste dag een vlakke rit voorgeschoteld op de Champs-Elysées, maar de vrouwen moeten nog een laatste dag afzien in hun eerste Ronde van Frankrijk. De klassementsrensters zullen alles nog eens in de strijd gooien voor de gele trui. Wie pakt die straks definitief mee naar huis? De rensters werken vandaag 123,3 kilometer af. Starten doen ze in Lure en arriveren doen ze op La Super Planche des Belles Filles. Een mooiere ontknoping kan bijna niet. Voor ze aan de slotklim beginnen, krijgen de rensters de Côte d'Esmoulières (2e categorie) en Ballon d'Alsace (1e categorie) nog voor de wielen geschoven. De streep ligt op La Super Planche des Belles Filles, dat is meteen ook de zwaarste klim van de Tour de France. . Laatste rit Tour de France Femmes Bij de Tour de France voor mannen krijgen de renners op de laatste dag een vlakke rit voorgeschoteld op de Champs-Elysées, maar de vrouwen moeten nog een laatste dag afzien in hun eerste Ronde van Frankrijk. De klassementsrensters zullen alles nog eens in de strijd gooien voor de gele trui. Wie pakt die straks definitief mee naar huis? De rensters werken vandaag 123,3 kilometer af. Starten doen ze in Lure en arriveren doen ze op La Super Planche des Belles Filles. Een mooiere ontknoping kan bijna niet.



Voor ze aan de slotklim beginnen, krijgen de rensters de Côte d'Esmoulières (2e categorie) en Ballon d'Alsace (1e categorie) nog voor de wielen geschoven. De streep ligt op La Super Planche des Belles Filles, dat is meteen ook de zwaarste klim van de Tour de France.

clock 10:34 10 uur 34. Spanning om plaatsen 2 en 3? Van Vleuten heeft 3'14" voorsprong op Vollering, die op haar beurt 1'19" voorsprong heeft op Niewiadoma. De eerste en tweede plaats lijkt min of meer vast te liggen. Maar tussen de derde en de zevende liggen amper 103 seconden. De Française Labous, de Deense Ludwig, de Italiaanse persico en haar landgenote Longo Borghini kunnen allemaal nog het podium viseren. . Spanning om plaatsen 2 en 3? Van Vleuten heeft 3'14" voorsprong op Vollering, die op haar beurt 1'19" voorsprong heeft op Niewiadoma. De eerste en tweede plaats lijkt min of meer vast te liggen.



Maar tussen de derde en de zevende liggen amper 103 seconden. De Française Labous, de Deense Ludwig, de Italiaanse persico en haar landgenote Longo Borghini kunnen allemaal nog het podium viseren.

clock 10:29 10 uur 29. Laatste loodjes. De laatste loodjes in deze eerste Tour de France Femmes zijn de zwaarste. De slotklim is de moeilijkste van deze Tour, de laatste meters zijn zelfs de zwaarste van de 1.033 kilometers van deze eerste editie. De finishlijn ligt op La Super Planche des Belles Filles met een hellingsgraad tot 24 procent. Bij de mannen vochten Vingegaard en Pogacar er een verbeten duel uit, gewonnen door de Sloveen. Iedereen verwacht een dubbel van Van Vleuten na haar demonstratie gisteren. Winnen op La Planche met het geel om de schouders, het zou haar carrière nog wat meer cachet geven. . Laatste loodjes De laatste loodjes in deze eerste Tour de France Femmes zijn de zwaarste. De slotklim is de moeilijkste van deze Tour, de laatste meters zijn zelfs de zwaarste van de 1.033 kilometers van deze eerste editie.



De finishlijn ligt op La Super Planche des Belles Filles met een hellingsgraad tot 24 procent. Bij de mannen vochten Vingegaard en Pogacar er een verbeten duel uit, gewonnen door de Sloveen.



Iedereen verwacht een dubbel van Van Vleuten na haar demonstratie gisteren. Winnen op La Planche met het geel om de schouders, het zou haar carrière nog wat meer cachet geven.

clock 10:25 10 uur 25. Ballon d'Alsace en La Super Planche des Belles Filles. 123 km krijgt het peloton vandaag voorgeschoteld. Er zijn 3 bergen. Côte d'Esmoulières (2e cat./2,3 km à 8,5%) Ballon d'Alsace (1e cat./8,7 km à 6,9%) La Super Planche des Belles Filles (1e cat./7 km à 8,7 km) . Ballon d'Alsace en La Super Planche des Belles Filles 123 km krijgt het peloton vandaag voorgeschoteld. Er zijn 3 bergen.



Côte d'Esmoulières (2e cat./2,3 km à 8,5%)

Ballon d'Alsace (1e cat./8,7 km à 6,9%)

La Super Planche des Belles Filles (1e cat./7 km à 8,7 km)

clock 10:23 10 uur 23. Zonder ongelukken of pech wint Van Vleuten de Tour. Annemiek van Vleuten heeft gisteren haar favorietenrol helemaal waargemaakt in de eerste bergrit over 3 cols van eerste categorie. Ze reed de tegenstand op minuten en gaat de slotdag in met 3'14" op landgenote Demi Vollering en 4'33" op de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Omdat de 39-jarige Nederlandse gisteren overtuigend de sterkste was in de 1e Vogezen-rit ziet niemand haar falen in de 2e. . Zonder ongelukken of pech wint Van Vleuten de Tour Annemiek van Vleuten heeft gisteren haar favorietenrol helemaal waargemaakt in de eerste bergrit over 3 cols van eerste categorie. Ze reed de tegenstand op minuten en gaat de slotdag in met 3'14" op landgenote Demi Vollering en 4'33" op de Poolse Katarzyna Niewiadoma.



Omdat de 39-jarige Nederlandse gisteren overtuigend de sterkste was in de 1e Vogezen-rit ziet niemand haar falen in de 2e.

clock 10:08 10 uur 08. Live op alle Sporza-kanalen. Volg de 2e zware bergrit vanaf de start om 14.05 uur met tekstupdates, live beelden zijn er vanaf 15.20 uur op Eén en in onze livestream. Radio 1 is er natuurlijk ook bij met flitsen. De radiocommentaar is van Jonas Maes, voor tv doen Ruben Van Gucht en Ine Beyen hun ding. . Live op alle Sporza-kanalen Volg de 2e zware bergrit vanaf de start om 14.05 uur met tekstupdates, live beelden zijn er vanaf 15.20 uur op Eén en in onze livestream. Radio 1 is er natuurlijk ook bij met flitsen.



De radiocommentaar is van Jonas Maes, voor tv doen Ruben Van Gucht en Ine Beyen hun ding.