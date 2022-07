Tour de France Femmes duikt hooggebergte in: wie klimt naar het geel?

We kregen al heel wat spektakel te zien in de Tour de France Femmes, in het loodzware slotweekend komen daar nog de bergen van de Vogezen bij. In rit 7 trekt het peloton over 3 cols van 1e categorie: de Petit Ballon, de Col du Platzerwasel en de Grand Ballon. De finish ligt 7 km voorbij die laatste top. Volg de koers hier vanaf 13.40 uur, vanaf 15.20 uur kijkt u naar Canvas of de stream. Radio 1 is erbij van 15 tot 17 uur.