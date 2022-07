LIVESTREAM Tour de France Femmes: Niemand is opgewassen tegen Van Vleuten, Nederlandse op weg naar geel

clock 17:05 17 uur 05. Demi Vollering moet tot het uiterste gaan. Ze ziet alle kleuren van de regenboog op de Grand Ballon. Ze zakt steeds verder weg en achtervolgt op 3'30". . Demi Vollering moet tot het uiterste gaan. Ze ziet alle kleuren van de regenboog op de Grand Ballon. Ze zakt steeds verder weg en achtervolgt op 3'30".

clock 17:04 17 uur 04. Indrukwekkende Van Vleuten. Annemiek van Vleuten brak een week na haar zege in Luik-Bastenaken-Luik haar pols in een trainingsritje. De Nederlandse won dit seizoen al 5 wedstrijden en 2 eindklassementen. Ze schreef de Omloop het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik achter haar naam. Ze won een etappe in de Ronde van Valencia en daarnaast heerste ze ook in het algemeen klassement. In de Giro Donne kroonde ze zich tot eindwinnaar en snelde ook naar de winst in 2 etappes.

clock 17:03 Gele trui Vos wordt goed omringd. 17 uur 03. Gele trui Vos wordt goed omringd

clock 17:00 17 uur . Nog 14 kilometer tot de streep in Le Markstein. Slaagt Van Vleuten erin om een indrukwekkende solo tot een goed einde te brengen? Het ziet er goed uit voor de Nederlandse.

clock 16:57 16 uur 57. Muzic lost in achtervolgende groep. In de groep van Niewiadoma moet Evita Muzic laten begaan. Daar blijven ze nog met 5 rensters over. Die groep moet nog 40 seconden goedmaken op Longo Borghini. Zijn ze straks weer met 6?

clock 16:56 16 uur 56. Vollering is uitgeteld. Ze gaat op zoek naar een houdbaar tempo om de laatste klimkilometers af te werken. Ze vormt geen bedreiging meer voor Van Vleuten op de Grand Ballon.

clock 16:55 16 uur 55. Annemiek van Vleuten pakt 3 bonificatieseconden op de Grand Ballon. Nog 9 kilometer tot de top. Dan volgt een korte afdaling en gaat het over redelijk vlakke wegen naar de streep in Le Markstein.

clock 16:52 16 uur 52. De voorsprong van Van Vleuten groeit. Vollering kan geen tijd goedmaken, ze krijgt 3 minuten aangesmeerd. Niemand is opgewassen tegen de klimkunsten van Van Vleuten.

clock 16:50 16 uur 50. Koerssituatie op de Grand Ballon. Annemiek van Vleuten +2'54": Demi Vollering +5'46": Elisa Longo Borghini +6'19": Niewiadoma, Labous, Uttrup Ludwig, Muzic, Persico, Zigart . Koerssituatie op de Grand Ballon Annemiek van Vleuten +2'54": Demi Vollering +5'46": Elisa Longo Borghini +6'19": Niewiadoma, Labous, Uttrup Ludwig, Muzic, Persico, Zigart

clock 16:47 Belgisch kampioene Kim De Baat knokt in de achtergrond. 16 uur 47. Belgisch kampioene Kim De Baat knokt in de achtergrond

clock 16:46 16 uur 46. Van Vleuten geeft geen krimp op de Grand Ballon. De Nederlandse blijft tempo maken. Vollering heeft een achterstand van 2'40". Van Vleuten is bezig aan een indrukwekkende solo. Je zou niet zeggen dat ze te maken heeft gekregen met een buikgriep.

clock 16:42 16 uur 42. Annemiek van Vleuten kan na 4 kilometer op de klim bonificatieseconden sprokkelen. Zij zal met de meeste seconden aan de haal gaan.

clock 16:40 Grand Ballon (1e categorie). Annemiek van Vleuten begint met een stabiele voorsprong aan de Grand Ballon. De laatste klim van de dag is ook de langste. Het is 13,5 kilometer klimmen geblazen met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%. De klim is heel onregelmatig. Er zijn stukken van 9%, maar ook van 5%. Breidt Van Vleuten haar voorsprong uit of komt Vollering nog terug?

clock 16:38 16 uur 38. Nog 2 kilometer tot de voet van de laatste klim van de dag.

clock 16:38 Vollering bijt op de tanden in de achtervolging. 16 uur 38. Vollering bijt op de tanden in de achtervolging

clock 16:36 16 uur 36. Vollering slaagt er maar niet in om seconden goed te maken op Van Vleuten. Ze heeft een achterstand van meer dan 2 minuten. Longo Borghini komt ook niet dichter bij Vollering.

clock 16:35 16 uur 35. Morgen: nog een zware bergrit. Morgen is het weer klimmen geblazen in de Tour de France Femmes. De rensters krijgen weer 3 beklimmingen voorgeschoteld, 2 van 1e categorie en 1 van 2e categorie. La Super Blanche des Belles Filles is de slotklim van de dag en van de TDF.

clock 16:31 Van Vleuten staat virtueel aan de leiding van het algemeen klassement. Alles kantelt voorlopig in het voordeel van de renster van Movistar. 16 uur 31. Van Vleuten staat virtueel aan de leiding van het algemeen klassement. Alles kantelt voorlopig in het voordeel van de renster van Movistar.

clock 16:30 16 uur 30. Van Vleuten blijft tempo maken. Demi Vollering krijgt het steeds moeilijker in de achtervolging. Van Vleuten blijft tempo maken en dat komt niet goed uit voor haar concurrente. Vollering ziet af en verliest weer wat tijd.

clock 16:28 16 uur 28. Zo bent u mee:. Annemiek van Vleuten +1'46": Demi Vollering +5'18": Elisa Longo Borghini +6'18": Niewiadoma, Uttrup Ludwig, Labous, Zigart, Muzic, Persico . Zo bent u mee: Annemiek van Vleuten +1'46": Demi Vollering +5'18": Elisa Longo Borghini +6'18": Niewiadoma, Uttrup Ludwig, Labous, Zigart, Muzic, Persico

clock 16:24 16 uur 24. Van Vleuten sprokkelt de punten voor het puntenklassement in Oderen. Nog 13 kilometer tot de voet van de Grand Ballon.

clock 16:21 16 uur 21. Vollering komt voorlopig niet dichter bij Van Vleuten. De renster van Movistar maakt tempo. Er wacht nog 1 beklimming: de Grand Ballon. Dat is de langste klim van de dag, 13,5 kilometer aan 6,7%.

clock 16:17 1'26". Annemiek van Vleuten heeft een voorsprong van 1'26" op Demi Vollering.

clock 16:15 16 uur 15. Over 8,5 kilometer ligt de streep van de tussensprint in Oderen. Van Vleuten zal daar makkelijk de punten pakken voor het puntenklassement, gevolgd door Demi Vollering.

clock 16:11 Demi Vollering wordt aangemoedigd door haar ploeg. Kan ze de aansluiting nog maken met haar concurrente? 16 uur 11. Demi Vollering wordt aangemoedigd door haar ploeg. Kan ze de aansluiting nog maken met haar concurrente?

clock 16:09 Van Vleuten rijdt stevig door. 16 uur 09. Van Vleuten rijdt stevig door

clock 16:07 16 uur 07. Ashleigh Moolman gaf voor de etappe nog aan dat ze zich goed voelde en veel vertrouwen had, maar de renster van SD Worx bevindt zich op 11 minuten van leidster Annemiek van Vleuten.

clock 16:04 16 uur 04. Van Vleuten heeft een voorsprong van een minuut op Vollering. Longo Borghini achtervolgt op 5 minuten, de groep van Niewiadoma op 6 minuten. Wat een tijdsverschillen smeert Van Vleuten haar concurrenten aan!

clock 16:02 16 uur 02. Passage aan de finish. Daar is de eerste passage over de streep in Le Markstein. Van Vleuten kan er de sfeer al eens opsnuiven. Kan ze hier straks vieren? Het ziet er op 50 kilometer van de finish al goed uit voor de Nederlandse. Kan Vollering nog terugkeren?

clock 15:59 15 uur 59. Van Vleuten bevindt zich nu in de afdaling van de Col du Platzerwasel. Over 35 kilometer begint ze aan de laatste klim van de dag. De top ligt op 7,2 kilometer van de streep.

clock 15:58 15 uur 58. Vollering moet Van Vleuten laten rijden. Vollering moet Van Vleuten laten rijden

clock 15:56 15 uur 56. Van Vleuten oppermachtig. Van Vleuten heeft Vollering al 50 seconden aangesmeerd. De Nederlandse is oppermachtig. Ze beschikt over wonderbenen en geeft iedereen het nakijken.

clock 15:55 15 uur 55. Koerssituatie. Annemiek van Vleuten +43" : Demi Vollering +4'07": Elisa Longo Borghini +5'25": Cecilie Uttrup Ludwig, Evita Muzic, Juliette Labous, Kasia Niewiadoma, Urska Zigart, Silvia Persico . Koerssituatie Annemiek van Vleuten +43": Demi Vollering +4'07": Elisa Longo Borghini +5'25": Cecilie Uttrup Ludwig, Evita Muzic, Juliette Labous, Kasia Niewiadoma, Urska Zigart, Silvia Persico

clock 15:54 15 uur 54. Elisa Longo Borghini komt nu pas boven op de 2e klim. Van Vleuten heeft intussen een voorsprong van 46 seconden op Vollering.

clock 15:51 15 uur 51. Longo Borghini en de groep van Niewiadoma zakken steeds verder weg. Longo Borghini heeft een achterstand van 3'35", de groep van Niewiadoma achtervolgt op 4'55".

clock 15:50 15 uur 50. Van Vleuten boven. Van Vleuten tikt de top van de Col du Platzerwasel aan. Ze pakt 10 punten voor het bergklassement.

clock 15:47 15 uur 47. Van Vleuten ziet af, maar de Nederlandse bijt door. Ze gaat de bergpunten sprokkelen op de top van de Col du Platzerwasel.

clock 15:46 15 uur 46. Versnelling van Van Vleuten. Van Vleuten versnelt op een kilometer van de top. Vollering moet haar landgenote laten rijden.

clock 15:45 15 uur 45. Niewiadoma verhoogt het tempo op de Col du Platzerwasel. Zo ontstaan er scheuren in de achtervolgende groep. Muzic en Zigart hebben alle moeite van de wereld om te volgen. Labous hangt ook aan het rekkertje.

clock 15:44 15 uur 44. Grace Brown laat begaan. Ze kan het tempo niet aanhouden in het groepje van Uttrup Ludwig en Niewiadoma. De Deense houdt nog een ploeggenote over in haar groep, Evita Muzic.

clock 15:41 15 uur 41. Nog 2 kilometer tot de top van de Col du Platzerwasel.

clock 15:41 15 uur 41. Annemiek van Vleuten beschikt over goeie benen. Ze bepaalt het tempo op kop. Demi Vollering blaast uit in haar wiel.

clock 15:40 15 uur 40. Koerssituatie:. Kopgroep: Annemiek van Vleuten, Demi Vollering 1e achtervolger: +2'25" Elisa Longo Borghini 2e achtervolgende groep: +3'57" Kasia Niewiadoma, Silvia Persico, Cecilie Uttrup Ludwig, Evita Muzic, Juliette Labous, Urska Zigart Groep Marianne Vos: +9'14" . Koerssituatie: Kopgroep: Annemiek van Vleuten, Demi Vollering 1e achtervolger: +2'25" Elisa Longo Borghini 2e achtervolgende groep: +3'57" Kasia Niewiadoma, Silvia Persico, Cecilie Uttrup Ludwig, Evita Muzic, Juliette Labous, Urska Zigart Groep Marianne Vos: +9'14"

clock 15:37 15 uur 37. Annemiek van Vleuten voelt zich duidelijk beter vandaag. De Nederlandse kende een moeilijke start door ziekte, maar vandaag lijkt ze weer de oude.

clock 15:36 15 uur 36. Elisa Longo Borghini krijgt het steeds moeilijker in de achtervolging. Ze verliest 20 seconden op de kopgroep.

clock 15:32 15 uur 32. Demi Vollering en Annemiek van Vleuten hebben een voorsprong van 1'38" op achtervolgster Elisa Longo Borghini. Niewiadoma, Uttrup Ludwig, Brown, Muzic, Labous, Zigart en Persico hebben een achterstand van 3 minuten.

clock 15:29 15 uur 29. Col du Platzerwasel. De 2e klim van de dag is 7,1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,3%. Het is de 2e klim van 1e categorie.

clock 15:27 15 uur 27. Van Vleuten heeft voor de voet van de Col du Platzerwasel weer de aansluiting gemaakt met Vollering. Ze beginnen samen aan de 2e, lastigste klim, van de dag.

clock 15:22 15 uur 22. Van Vleuten kan Vollering niet volgen in de afdaling, ze moet haar landgenote laten rijden.

clock 15:22 15 uur 22. De rensters hebben de eerste klim achter de rug. Vollering komt als eerste boven en sprokkelt 10 punten voor het bergklassement. Van Vleuten strijkt er 8 op. Ze bevinden zich nu in de afdaling van de Petit Ballon. Over enkele kilometers is het weer klimmen geblazen.

clock 15:20 15 uur 20. Yara Kastelijn moet lossen uit de groep van Uttrup Ludwig. Daar blijven ze nog met 7 rensters over

clock 15:15 15 uur 15. Ashleigh Moolman en Shirin van Anrooij hebben een achterstand van 3'16" op de kopgroep. Zij bevinden zich achter het groepje van Uttrup Ludwig.

clock 15:14 15 uur 14. De tijdsverschillen groeien. Van Vleuten en Vollering hebben een voorsprong van een minuut op Longo Borghini. De groep van Uttrup Ludwig moet nog 1'45" goedmaken op de 2 Nederlandse leidsters.

clock 15:13 Vollering en Van Vleuten trekken door. 15 uur 13. Vollering en Van Vleuten trekken door

clock 15:13 15 uur 13. Cecilie Uttrup Ludwig kan nog rekenen op de steun van ploeggenotes Brown en Muzic in de 2e achtervolgende groep. De anderen staan er alleen voor. Die groep bestaat nu uit 8 rensters. Urska Zigart en Yara Kastelijn hebben de aanslu

clock 15:10 15 uur 10. Urska Zigart heeft de aansluiting gemaakt met de groep van Cecilie Uttrup Ludwig en Kasia Niewiadoma. Voor dat groepje rijdt nog Longo Borghini alleen. . Urska Zigart heeft de aansluiting gemaakt met de groep van Cecilie Uttrup Ludwig en Kasia Niewiadoma. Voor dat groepje rijdt nog Longo Borghini alleen.

clock 15:09 15 uur 09. Van Vleuten en Vollering zijn nog 2 kilometer verwijderd van de top van de eerste klim. Dan duiken ze de afdaling in naar de voet van de volgende beklimming: de Col du Platzerwasel. . Van Vleuten en Vollering zijn nog 2 kilometer verwijderd van de top van de eerste klim. Dan duiken ze de afdaling in naar de voet van de volgende beklimming: de Col du Platzerwasel.

clock 15:07 15 uur 07. Koerssituatie:. Kopgroep : Annemiek van Vleuten, Demi Vollering + 40" : Elisa Longo Borghini +1'20": Cecilie Uttrup Ludwig, Grace Brown, Evita Muzic, Juliette Labous, Kasia Niewiadoma +1'30": Urska Zigart, Yara Kastelijn +1'40": Paula Patino, Mavi Garcia +2'20": Groep met Ashleigh Moolman +4'30" : Groep met Marianne Vos . Koerssituatie: Kopgroep: Annemiek van Vleuten, Demi Vollering + 40": Elisa Longo Borghini +1'20": Cecilie Uttrup Ludwig, Grace Brown, Evita Muzic, Juliette Labous, Kasia Niewiadoma +1'30": Urska Zigart, Yara Kastelijn +1'40": Paula Patino, Mavi Garcia +2'20": Groep met Ashleigh Moolman +4'30": Groep met Marianne Vos

clock 15:04 De gele trui zal vandaag van schouders veranderen. . 15 uur 04. De gele trui zal vandaag van schouders veranderen.

clock 15:02 15 uur 02. Longo Borghini eerste achtervolger. Elisa Longo Borghini rijdt weg van het groepje achtervolgsters. Ze moet nog 35 seconden goedmaken. . Longo Borghini eerste achtervolger Elisa Longo Borghini rijdt weg van het groepje achtervolgsters. Ze moet nog 35 seconden goedmaken.

clock 15:01 15 uur 01. Over 20 minuten start de livestream op Canvas. U kan nu al bij Radio 1 terecht voor commentaar van de wedstrijd. . Over 20 minuten start de livestream op Canvas. U kan nu al bij Radio 1 terecht voor commentaar van de wedstrijd.

clock 15:00 15 uur . Koersituatie. Kopgroep: Annemiek van Vleuten, Demi Vollering Achtervolgers: +30" Elisa Longo Borghini, Grace Brown, Evita Muzic, Juliette Labous, Kasia Niewiadoma, Silvia Persico Peloton: +1'38" Groep Marianne Vos: +3'09" . Koersituatie Kopgroep: Annemiek van Vleuten, Demi Vollering Achtervolgers: +30" Elisa Longo Borghini, Grace Brown, Evita Muzic, Juliette Labous, Kasia Niewiadoma, Silvia Persico Peloton: +1'38" Groep Marianne Vos: +3'09"

clock 14:58 14 uur 58. Van Vleuten en Vollering alleen. De eerste achtervolgers van Van Vleuten en Vollering zijn: Elisa Longo Borghini, Grace Brown, Evita Muzic, Juliette Labous, Mavi Garcia en Silvia Persico. Ze moeten nog 26 seconden goedmaken. Marianne Vos zal haar gele trui verliezen vandaag. Ze heeft al een achterstand van 2'37". . Van Vleuten en Vollering alleen De eerste achtervolgers van Van Vleuten en Vollering zijn: Elisa Longo Borghini, Grace Brown, Evita Muzic, Juliette Labous, Mavi Garcia en Silvia Persico. Ze moeten nog 26 seconden goedmaken.



clock 14:55 14 uur 55. Van Vleuten en Vollering hebben een voorsprong van 15 seconden op het peloton. . Van Vleuten en Vollering hebben een voorsprong van 15 seconden op het peloton.

clock 14:53 14 uur 53. De strijd om de gele trui laat niet op zich wachten. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering rijden weg. Ze hebben al een voorsprong van 30 seconden op gele trui Marianne Vos. . De strijd om de gele trui laat niet op zich wachten. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering rijden weg. Ze hebben al een voorsprong van 30 seconden op gele trui Marianne Vos.

clock 14:51 14 uur 51. Van Vleuten en Vollering in kopgroep, Vos niet . Op de Petit Ballon laten de favorieten zich meteen zien. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering zitten in een kopgroep van ongeveer 10 rensters. Gele trui Marianne Vos is daar niet bij. . Van Vleuten en Vollering in kopgroep, Vos niet Op de Petit Ballon laten de favorieten zich meteen zien. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering zitten in een kopgroep van ongeveer 10 rensters. Gele trui Marianne Vos is daar niet bij.

clock 14:49 14 uur 49. De grote kopgroep is bij de lurven gevat. Het peloton is compleet op de Petit Ballon. . De grote kopgroep is bij de lurven gevat. Het peloton is compleet op de Petit Ballon.

clock 14:43 Petit Ballon (1e categorie). De kopgroep kan de Petit Ballon al ruiken. Deze klim is 9,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1%, met uitschieters tot 10,7%. De eerste klim is al meteen een stevige kuitenbijter. . 14 uur 43. mountain Petit Ballon (1e categorie) De kopgroep kan de Petit Ballon al ruiken. Deze klim is 9,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1%, met uitschieters tot 10,7%. De eerste klim is al meteen een stevige kuitenbijter.

clock 14:39 14 uur 39. Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik kijk al lang uit naar deze etappe". Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik kijk al lang uit naar deze etappe"

clock 14:38 35 seconden voor kopgroep. De 33 koploopsters hebben momenteel een voorsprong van 35 seconden. Het peloton laat hen niet gemakkelijk rijden. EF Education-Tibco-SVB, Human Powered Health, Akréa, Stade Rochelais Charente-Maritime en AG Insurance-NXTG hebben geen renster in de kopgroep. . 14 uur 38. time difference 35 seconden voor kopgroep De 33 koploopsters hebben momenteel een voorsprong van 35 seconden. Het peloton laat hen niet gemakkelijk rijden. EF Education-Tibco-SVB, Human Powered Health, Akréa, Stade Rochelais Charente-Maritime en AG Insurance-NXTG hebben geen renster in de kopgroep.

clock 14:37 14 uur 37. Overzicht kopgroep. Elisa Balsamo, Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) Christina Majerus, Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) Grace Brown, Vittoria Guazzini, Marie Le Net (FDJ) Anna Henderson, Katrijn Swinkels (Jumbo-Visma) Tiffany Cromwell, Soraya Paladin (Canyon/SRAM) Alexandra Manly, Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange-Jayco) Alice Maria Arzuffi, Ilaria Sanguineti (Valcar Travel & Service) Rachel Neylan, Victoire Berteau (Cofidis) Thalita De Jong, Valerie Demey , Silke Smulders (Liv Racing) Sanne Cant , Christina Schweinberger (Plantur Pura) Maike van der Duin, Jesse Vandenbulcke ( Le Col-Wahoo) Sandrine Bideau, Margot Pompanon (ST Michel-Auber93) Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) Maike Boogaard (UAE Team ADQ) Aude Biannic (Movistar) Pfeiffer Georgi (DSM) Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) Hannah Barnes (Uno-X) Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss) . Overzicht kopgroep Elisa Balsamo, Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) Christina Majerus, Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) Grace Brown, Vittoria Guazzini, Marie Le Net (FDJ) Anna Henderson, Katrijn Swinkels (Jumbo-Visma) Tiffany Cromwell, Soraya Paladin (Canyon/SRAM) Alexandra Manly, Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange-Jayco) Alice Maria Arzuffi, Ilaria Sanguineti (Valcar Travel & Service) Rachel Neylan, Victoire Berteau (Cofidis) Thalita De Jong, Valerie Demey, Silke Smulders (Liv Racing) Sanne Cant, Christina Schweinberger (Plantur Pura) Maike van der Duin, Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) Sandrine Bideau, Margot Pompanon (ST Michel-Auber93) Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) Maike Boogaard (UAE Team ADQ) Aude Biannic (Movistar) Pfeiffer Georgi (DSM) Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) Hannah Barnes (Uno-X) Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss)

clock 14:32 14 uur 32. 33 koploopsters. Enkele grote namen maken deel uit van de kopgroep. Zo zien we Elisa Balsamo, Ellen van Dijk, Christine Majerus, Chantal van den Broek-Blaak, Grace Brown en Soraya Paladin. Ook 3 Belgische rensters zijn meegeglipt. Sanne Cant, Valerie Demey en Jesse Vandebulcke rijden weg van het peloton. Vandenbulcke zat gisteren ook mee in de vroege vlucht. . 33 koploopsters Enkele grote namen maken deel uit van de kopgroep. Zo zien we Elisa Balsamo, Ellen van Dijk, Christine Majerus, Chantal van den Broek-Blaak, Grace Brown en Soraya Paladin. Ook 3 Belgische rensters zijn meegeglipt. Sanne Cant, Valerie Demey en Jesse Vandebulcke rijden weg van het peloton. Vandenbulcke zat gisteren ook mee in de vroege vlucht.

clock 14:29 Ook Letizia Borghesi verlaat de TDF. Naast Lorena Wiebes meldt Radio Tour ook dat Letizia Borghesi de Tour de France Femmes verlaat. De renster van EF Education-Tibco-SVB stond vandaag nog aan de start, maar na 27 kilometer beslist ze om het voor bekeken te houden. . 14 uur 29. give up Ook Letizia Borghesi verlaat de TDF Naast Lorena Wiebes meldt Radio Tour ook dat Letizia Borghesi de Tour de France Femmes verlaat. De renster van EF Education-Tibco-SVB stond vandaag nog aan de start, maar na 27 kilometer beslist ze om het voor bekeken te houden.

clock 14:27 14 uur 27. 32 rensters proberen het peloton achter zich te laten. Naast de regenboogtrui geef ook de bollentrui de kopgroep kleur. Ze hebben een voorsprong van 20 seconden. . 32 rensters proberen het peloton achter zich te laten. Naast de regenboogtrui geef ook de bollentrui de kopgroep kleur. Ze hebben een voorsprong van 20 seconden.

clock 14:26 Opgave tweevoudig ritwinnaar Lorena Wiebes. Lorena Wiebes (DSM) stapt uit de Tour de France Femmes. De Nederlandse kwam gisteren ten val in de 6e etappe en draagt daar nog de gevolgen van. Ze verscheen gehavend aan de start van de 7e rit. Vroeg in de wedstrijd moest ze ook al lossen uit het peloton. Nu beslist ze om uit de koers te stappen. Lorena Wiebes won de eerste etappe op de Champs Elysées. De Nederlandse won ook de langste rit van de Tour de France Femmes. Ze was telkens oppermachtig in de sprint. . 14 uur 26. give up Opgave tweevoudig ritwinnaar Lorena Wiebes Lorena Wiebes (DSM) stapt uit de Tour de France Femmes. De Nederlandse kwam gisteren ten val in de 6e etappe en draagt daar nog de gevolgen van. Ze verscheen gehavend aan de start van de 7e rit. Vroeg in de wedstrijd moest ze ook al lossen uit het peloton. Nu beslist ze om uit de koers te stappen.



Lorena Wiebes won de eerste etappe op de Champs Elysées. De Nederlandse won ook de langste rit van de Tour de France Femmes. Ze was telkens oppermachtig in de sprint.

clock 14:23 14 uur 23. Wereldkampioene Elisa Balsamo maakt deel uit van de kopgroep. De Italiaanse valt op door haar regenboogtrui. Die veroverde ze vorig jaar in Leuven na een machtige sprint. . Wereldkampioene Elisa Balsamo maakt deel uit van de kopgroep. De Italiaanse valt op door haar regenboogtrui. Die veroverde ze vorig jaar in Leuven na een machtige sprint.