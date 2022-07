Annemiek van Vleuten rijdt concurrentie op een hoopje en neemt enorme optie op Tourwinst

Annemiek van Vleuten (Movistar) heeft nog maar eens met een indrukwekkend nummertje uitgepakt. De Nederlandse reed samen met Demi Vollering weg in de zware Vogezen-etappe en liet met nog 60 kilometer te gaan ook haar achter. Na een lange solo kwam Van Vleuten alleen aan in Le Markstein en mag ze zich bovendien ook in het geel hijsen.