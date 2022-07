LIVESTREAM Tour de France Femmes: Kopecky en Wiebes tegen de grond in afdaling, peloton controleert voorsprong ruime kopgroep

clock 15:51 15 uur 51. Lorena Wiebes moet alleen achtervolgen door een valpartij. . Lorena Wiebes moet alleen achtervolgen door een valpartij.

clock 15:50 15 uur 50. In het peloton zit alles weer samen. De aanval van Grace Brown heeft niet voor een achtervolgende groep kunnen zorgen. Het peloton heeft een achterstand van 1'08". . In het peloton zit alles weer samen. De aanval van Grace Brown heeft niet voor een achtervolgende groep kunnen zorgen. Het peloton heeft een achterstand van 1'08".

clock 15:49 15 uur 49. Door het hoge tempo van Anna Henderson in de afdaling werd de kopgroep in stukken gescheurd, maar nu komen haar medevluchters weer aansluiten. Enkel Koch moest afhaken, zij zit weer in het peloton. . Door het hoge tempo van Anna Henderson in de afdaling werd de kopgroep in stukken gescheurd, maar nu komen haar medevluchters weer aansluiten. Enkel Koch moest afhaken, zij zit weer in het peloton.

clock 15:47 15 uur 47. Kopecky en Wiebes weer op de fiets. Lotte Kopecky en Lorena Wiebes rijden weer door. Wiebes heeft wat schade opgelopen. Ze zit weer op de fiets met een bebloede elleboog en ziet duidelijk af van de pijn. . Kopecky en Wiebes weer op de fiets Lotte Kopecky en Lorena Wiebes rijden weer door. Wiebes heeft wat schade opgelopen. Ze zit weer op de fiets met een bebloede elleboog en ziet duidelijk af van de pijn.

clock 15:46 15 uur 46. Valpartij in de afdaling! In de afdaling van de Route du Mollkirch gaan Lorena Wiebes en Lotte Kopecky tegen de grond. . Valpartij in de afdaling! In de afdaling van de Route du Mollkirch gaan Lorena Wiebes en Lotte Kopecky tegen de grond.

clock 15:44 15 uur 44. Henderson neemt over van Majerus en vlamt door. In de kopgroep ontstaan er zo scheuren. . Henderson neemt over van Majerus en vlamt door. In de kopgroep ontstaan er zo scheuren.

clock 15:44 15 uur 44. Christine Majerus gooit zich in de afdaling. Ze rijdt door. Anna Henderson kan aanklampen. . Christine Majerus gooit zich in de afdaling. Ze rijdt door. Anna Henderson kan aanklampen.

clock 15:42 15 uur 42. Door de versnelling van Grace Brown is het peloton in 2 stukken gescheurd. De favorieten zitten wel in de eerste groep. . Door de versnelling van Grace Brown is het peloton in 2 stukken gescheurd. De favorieten zitten wel in de eerste groep.

clock 15:42 15 uur 42. Na de top van de Route de Mollkirch dreigt het weer stil te vallen, maar Vos wil graag doorrijden. Ze kijkt achterom en krijgt geen steun waardoor ze de benen weer stilhoudt. . Na de top van de Route de Mollkirch dreigt het weer stil te vallen, maar Vos wil graag doorrijden. Ze kijkt achterom en krijgt geen steun waardoor ze de benen weer stilhoudt.

clock 15:42 15 uur 42. Grace Brown schudt aan de boom. Grace Brown schudt aan de boom

clock 15:41 15 uur 41. Aanval in peloton. Grace Brown valt aan in het peloton. Ze probeert het tempo te verhogen. Liane Lippert, Marianne Vos, Silvia Perisco, Kasia Niewiadoma en Lorena Wiebes kunnen volgen. . Aanval in peloton Grace Brown valt aan in het peloton. Ze probeert het tempo te verhogen. Liane Lippert, Marianne Vos, Silvia Perisco, Kasia Niewiadoma en Lorena Wiebes kunnen volgen.

clock 15:40 15 uur 40. Hammes rijdt het gat dicht met Vandenbulcke en gaat er meteen ook over. Ze rijdt door en pakt de meeste bonificatieseconden op de Route de Mollkirch. . Hammes rijdt het gat dicht met Vandenbulcke en gaat er meteen ook over. Ze rijdt door en pakt de meeste bonificatieseconden op de Route de Mollkirch.

clock 15:39 15 uur 39. Vandenbulcke plaatst een aanval op de Route de Mollkirch. . Vandenbulcke plaatst een aanval op de Route de Mollkirch.

clock 15:38 15 uur 38. De rensters van UAE Team ADQ blijven werken aan kop van het peloton. Ze komen toch dichter bij de kopgroep. Ze moeten nog 40 seconden goedmaken. . De rensters van UAE Team ADQ blijven werken aan kop van het peloton. Ze komen toch dichter bij de kopgroep. Ze moeten nog 40 seconden goedmaken.

clock 15:37 15 uur 37. Koch keert terug in de kopgroep, maar de voorsprong van de leidsters slinkt. Ze houden nog een minuut van hun voorsprong over. . Koch keert terug in de kopgroep, maar de voorsprong van de leidsters slinkt. Ze houden nog een minuut van hun voorsprong over.

clock 15:36 15 uur 36. Over 2 kilometer kunnen de rensters bonificatieseconden sprokkelen op de top van de Route de Mollkirch. Het is klimmen geblazen. . Over 2 kilometer kunnen de rensters bonificatieseconden sprokkelen op de top van de Route de Mollkirch. Het is klimmen geblazen.

clock 15:35 Onze landgenote in de vlucht ziet er nog sereen uit. 15 uur 35. Onze landgenote in de vlucht ziet er nog sereen uit

clock 15:33 15 uur 33. Anna Henderson haalt Cordon-Ragot terug. . Anna Henderson haalt Cordon-Ragot terug.

clock 15:33 15 uur 33. Aanval Cordon-Ragot. Audrey Cordon-Ragot rijdt weg op een klim. Haar mede-vluchters proberen het gat meteen toe te rijden. Het gaat te hard voor Franziska Koch, ze moet lossen. . Aanval Cordon-Ragot Audrey Cordon-Ragot rijdt weg op een klim. Haar mede-vluchters proberen het gat meteen toe te rijden. Het gaat te hard voor Franziska Koch, ze moet lossen.

clock 15:31 15 uur 31. Over 5 kilometer komt de kopgroep boven op de Route de Mollkirch. Daar kunnen de rensters bonificatieseconden verdienen. . Over 5 kilometer komt de kopgroep boven op de Route de Mollkirch. Daar kunnen de rensters bonificatieseconden verdienen.

clock 15:30 15 uur 30. Morgen. Het slotweekend van de Tour de France Femmes wordt zwaar. Morgen wacht de eerste bergrit. Het peloton werkt 3 beklimmingen af van 1e categorie. . Morgen Het slotweekend van de Tour de France Femmes wordt zwaar. Morgen wacht de eerste bergrit. Het peloton werkt 3 beklimmingen af van 1e categorie.

clock 15:25 15 uur 25. UAE Team ADQ en Valcar Travel & Service blijven werken aan kop van het peloton. Ze slagen er voorlopig wel niet in om gat dicht te rijden met de kopgroep. Over enkele kilometers beginnen ze aan de klim voor de bonificatieseconden. . UAE Team ADQ en Valcar Travel & Service blijven werken aan kop van het peloton. Ze slagen er voorlopig wel niet in om gat dicht te rijden met de kopgroep. Over enkele kilometers beginnen ze aan de klim voor de bonificatieseconden.

clock 15:21 15 uur 21. Over 4 kilometer rijden ze voor het eerst de finishlijn over in Rosheim. Daarna volgt nog een lokale ronde van 35 kilometer. . Over 4 kilometer rijden ze voor het eerst de finishlijn over in Rosheim. Daarna volgt nog een lokale ronde van 35 kilometer.

clock 15:19 15 uur 19. Nog 40 kilometer. Nog 40 kilometer tot de streep in Rosheim. De 14 koploopsters hebben nog een voorsprong van 1'30". . Nog 40 kilometer Nog 40 kilometer tot de streep in Rosheim. De 14 koploopsters hebben nog een voorsprong van 1'30".

clock 15:14 Tussensprint in Urmatt. Tamara Dranova-Balabolina is de enige die graag wil sprinten om de punten in Urmatt. Ze strijkt 25 punten op. . 15 uur 14. sprint point Tussensprint in Urmatt Tamara Dranova-Balabolina is de enige die graag wil sprinten om de punten in Urmatt. Ze strijkt 25 punten op.

clock 15:12 15 uur 12. De voorsprong van de kopgroep blijft beperkt. In het peloton behouden ze de controle. De rensters van UAE Team ADQ en Valcar Travel & Service moeten vol aan de bak, want ze hebben geen pion in de vroege vlucht. Er volgen straks nog 2 beklimmingen, 1 voor de bergpunten en 1 voor bonificatieseconden. . De voorsprong van de kopgroep blijft beperkt. In het peloton behouden ze de controle. De rensters van UAE Team ADQ en Valcar Travel & Service moeten vol aan de bak, want ze hebben geen pion in de vroege vlucht. Er volgen straks nog 2 beklimmingen, 1 voor de bergpunten en 1 voor bonificatieseconden.

clock 15:06 15 uur 06. Overzicht van de kopgroep:. Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) Sheyla Guttiérez (Movistar) Christine Majerus (SD Worx) Marie Le Net (FDJ) Anna Henderson (Jumbo-Visma) Franziska Koch (DSM) Tiffany Cromwell (Canyon/SRAM) Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange-Jayco) Sandra Alonso (Ceratizit-WNT) Silke Smulders (Liv Racing) Kathrin Hammes (EF Education-Tibco-SVB) Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) Joscelin Lowden (Uno-X) Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss) . Overzicht van de kopgroep: Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) Sheyla Guttiérez (Movistar) Christine Majerus (SD Worx) Marie Le Net (FDJ) Anna Henderson (Jumbo-Visma) Franziska Koch (DSM) Tiffany Cromwell (Canyon/SRAM) Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange-Jayco) Sandra Alonso (Ceratizit-WNT) Silke Smulders (Liv Racing) Kathrin Hammes (EF Education-Tibco-SVB) Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) Joscelin Lowden (Uno-X) Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss)

clock 15:04 De verdeling van de bergpunten op de Côte de Grendelbruch. 15 uur 04. De verdeling van de bergpunten op de Côte de Grendelbruch

clock 15:01 15 uur 01. In het peloton behouden ze de controle. Ze laten de kopgroep niet te ver wegrijden. . In het peloton behouden ze de controle. Ze laten de kopgroep niet te ver wegrijden.

clock 15:00 15 uur . De rensters bevinden zich nu in de afdaling naar de tussensprint in Urmatt. . De rensters bevinden zich nu in de afdaling naar de tussensprint in Urmatt.

clock 14:58 14 uur 58. 1'30". De kopgroep heeft een voorsprong van 1'30". Over 12 kilometer volgt de tussensprint in Urmatt. . 1'30" De kopgroep heeft een voorsprong van 1'30". Over 12 kilometer volgt de tussensprint in Urmatt.

clock 14:53 14 uur 53. Ook het peloton is boven op de Côte de Grendelbruch. Ze houden de benen nu wat stil en zo krijgt de kopgroep een voorsprong van 2 minuten. . Ook het peloton is boven op de Côte de Grendelbruch. Ze houden de benen nu wat stil en zo krijgt de kopgroep een voorsprong van 2 minuten.

clock 14:52 14 uur 52. Lowden raapt 3 punten op voor het bergklassement op de top van Côte de Grendelbruch. Le Net pakt er 2. Kathrin Hammes (EF Education-Tibco-SVB) sprokkelt nog een punt. . Lowden raapt 3 punten op voor het bergklassement op de top van Côte de Grendelbruch. Le Net pakt er 2. Kathrin Hammes (EF Education-Tibco-SVB) sprokkelt nog een punt.

clock 14:50 14 uur 50. Joscelin Lowden (Uno-X) heeft haar zinnen gezet op de bollentrui. Op enkele meters van de top plaatst ze een aanval. Marie Le Net probeert aan te klampen, maar het tempo is te hoog voor de Franse renster. . Joscelin Lowden (Uno-X) heeft haar zinnen gezet op de bollentrui. Op enkele meters van de top plaatst ze een aanval. Marie Le Net probeert aan te klampen, maar het tempo is te hoog voor de Franse renster.

clock 14:49 14 uur 49. In het peloton zien we de favorieten opschuiven. Liane Lippert, Annemiek van Vleuten, Ashleigh Moolman en Cecilie Uttrup Ludwig zien we voorin. . In het peloton zien we de favorieten opschuiven. Liane Lippert, Annemiek van Vleuten, Ashleigh Moolman en Cecilie Uttrup Ludwig zien we voorin.

clock 14:48 14 uur 48. Christine Majerus (SD Worx) neemt de touwtjes in handen in de kopgroep. Ze voert het tempo aan op de Côte de Grendelbruch. . Christine Majerus (SD Worx) neemt de touwtjes in handen in de kopgroep. Ze voert het tempo aan op de Côte de Grendelbruch.

clock 14:45 Côte de Grendelbruch. De rensters beginnen met een voorsprong van 1'48" aan de klim van 3e categorie. De Côte de Grendelbuch is 1,2 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8%. . 14 uur 45. hill Côte de Grendelbruch De rensters beginnen met een voorsprong van 1'48" aan de klim van 3e categorie. De Côte de Grendelbuch is 1,2 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8%.

clock 14:43 14 uur 43. UAE en Valcar Travel & Service werken samen om de voorsprong van de kopgroep te controleren. . UAE en Valcar Travel & Service werken samen om de voorsprong van de kopgroep te controleren.

clock 14:42 14 uur 42. Tête de la course. In de kopgroep werken ze goed samen om het peloton op afstand te houden. Ook Jesse Vandenbulcke zien we aan het werk. Opvallende namen in de kopgroep zijn Christine Majerus en Audrey Cordon-Ragot. . Tête de la course In de kopgroep werken ze goed samen om het peloton op afstand te houden. Ook Jesse Vandenbulcke zien we aan het werk. Opvallende namen in de kopgroep zijn Christine Majerus en Audrey Cordon-Ragot.

clock 14:40 14 uur 40. Na de top van de Col d'Urbeis wordt Marta Bastianelli bij de lurven gevat door het peloton. . Na de top van de Col d'Urbeis wordt Marta Bastianelli bij de lurven gevat door het peloton.

clock 14:36 14 uur 36. Achtervolgster Bastianelli staat op het punt om ingerekend te worden door het peloton. . Achtervolgster Bastianelli staat op het punt om ingerekend te worden door het peloton.

clock 14:35 14 uur 35. Kopgroep boven op 2e klim. Joscelin Lowden (Uno-X) komt als eerste boven en pakt 2 punten. Marie Le Net verovert nog 1 puntje. . Kopgroep boven op 2e klim Joscelin Lowden (Uno-X) komt als eerste boven en pakt 2 punten. Marie Le Net verovert nog 1 puntje.

clock 14:34 14 uur 34. Valcar Travel&Service bepaalt het tempo op kop van het peloton. De rensters controleren de voorsprong van de kopgroep. . Valcar Travel&Service bepaalt het tempo op kop van het peloton. De rensters controleren de voorsprong van de kopgroep.

clock 14:32 14 uur 32. De kopgroep begint nu aan de Côte de Klingenthal. . De kopgroep begint nu aan de Côte de Klingenthal.

clock 14:31 14 uur 31. De kopgroep heeft een voorsprong van 1'24" op Marta Bastianelli. Maakt de Italiaanse straks de aansluiting? . De kopgroep heeft een voorsprong van 1'24" op Marta Bastianelli. Maakt de Italiaanse straks de aansluiting?

clock 14:30 Côte de Klingenthal. De kopgroep begint zo aan de Côte de Klingenthal (4e categorie). Deze klim is 1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,1%. Kort daarna volgt de 3e beklimming van de dag al. . 14 uur 30. hill Côte de Klingenthal De kopgroep begint zo aan de Côte de Klingenthal (4e categorie). Deze klim is 1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,1%. Kort daarna volgt de 3e beklimming van de dag al.

clock 14:28 14 uur 28. Bastianelli in de achtervolging. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) probeert alleen de oversteek te maken naar de kopgroep. Haar ploeg heeft geen renster meegestuurd in de vlucht van de dag dus probeert de Italiaanse daar nu verandering in te brengen. . Bastianelli in de achtervolging Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) probeert alleen de oversteek te maken naar de kopgroep. Haar ploeg heeft geen renster meegestuurd in de vlucht van de dag dus probeert de Italiaanse daar nu verandering in te brengen.

clock 14:26 14 uur 26. De vlucht van de dag is gevormd. De kopgroep heeft een voorgift van 1'37". . De vlucht van de dag is gevormd. De kopgroep heeft een voorgift van 1'37".

clock 14:24 Jesse Vandenbulcke noemde vandaag haar "laatste kans". 14 uur 24. Jesse Vandenbulcke noemde vandaag haar "laatste kans"

clock 14:22 14 uur 22. Samenstelling kopgroep:. Christine Majerus (SD Worx) Sheyla Guttiérrez (Movistar) Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) Marie Le Net (FDJ) Anna Henderson (Jumbo-Visma) Franziska Koch (DSM) Tiffany Cromwell (Canyon/SRAM) Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange-Jayco) Sandra Alonso (Ceratizit-WNT) Silke Smulders (Liv Racing) Kathrin Hammes (EF Education-Tibco-SVB) Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) Joscelin Lowden (Uno-X) Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss) . Samenstelling kopgroep: Christine Majerus (SD Worx) Sheyla Guttiérrez (Movistar) Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) Marie Le Net (FDJ) Anna Henderson (Jumbo-Visma) Franziska Koch (DSM) Tiffany Cromwell (Canyon/SRAM) Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange-Jayco) Sandra Alonso (Ceratizit-WNT) Silke Smulders (Liv Racing) Kathrin Hammes (EF Education-Tibco-SVB) Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) Joscelin Lowden (Uno-X) Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss)

clock 14:20 14 uur 20. 14 rensters in kopgroep. Is de vroege vlucht van de dag gevormd? De kopgroep bestaat uit 14 rensters. . 14 rensters in kopgroep Is de vroege vlucht van de dag gevormd? De kopgroep bestaat uit 14 rensters.

clock 14:17 14 uur 17. Grote groep probeert aanval op poten te zetten. Een grote groep probeert het peloton achter zich te laten. Ze hebben momenteel een voorsprong van 30 seconden. Houden ze de benen stil in het pak? . Grote groep probeert aanval op poten te zetten Een grote groep probeert het peloton achter zich te laten. Ze hebben momenteel een voorsprong van 30 seconden. Houden ze de benen stil in het pak?

clock 14:15 14 uur 15. Kijk nu live. Op Eén of op deze pagina kan u nu de livestream van de wedstrijd bekijken. Ruben Van Gucht en Ine Beyen verzorgen het commentaar. Om 15u is Radio 1 erbij. . Kijk nu live Op Eén of op deze pagina kan u nu de livestream van de wedstrijd bekijken. Ruben Van Gucht en Ine Beyen verzorgen het commentaar. Om 15u is Radio 1 erbij.

clock 14:12 Opgave Martina Alzini. Weer een opgave. Martina Alzini (Cofidis) geeft er de brui aan. In de eerste etappe gaf onze landgenote Alana Castrique van Cofidis op na een valpartij. . 14 uur 12. give up Opgave Martina Alzini Weer een opgave. Martina Alzini (Cofidis) geeft er de brui aan. In de eerste etappe gaf onze landgenote Alana Castrique van Cofidis op na een valpartij.

clock 14:11 14 uur 11. Het blijft aanvallen regenen, maar het peloton wil niemand laten rijden. . Het blijft aanvallen regenen, maar het peloton wil niemand laten rijden.

clock 14:09 14 uur 09. Jumbo-Visma en SD Worx voeren het tempo aan, aan kop van het peloton. Het gaat nu op en af richting de voet van de volgende gecatalogiseerde klim. . Jumbo-Visma en SD Worx voeren het tempo aan, aan kop van het peloton. Het gaat nu op en af richting de voet van de volgende gecatalogiseerde klim.

clock 14:07 14 uur 07. Gisteren. Gisteren stond de langste etappe van de Tour de France Femmes op het programma. Op het parcours lagen 2 heuvels van 4e categorie, maar die beklimmingen vormden geen gevaar voor de sprinters. Enkel 2 vroege vluchters probeerden nog een stokje te steken voor een massasprint. Maar op amper 3 kilometer van de streep werd het duo Berteau-Christoforou bij de lurven gevat. Wiebes was weer oppermachtig in de sprint. Ze klopte Elisa Balsamo en Marianne Vos. . Gisteren Gisteren stond de langste etappe van de Tour de France Femmes op het programma. Op het parcours lagen 2 heuvels van 4e categorie, maar die beklimmingen vormden geen gevaar voor de sprinters. Enkel 2 vroege vluchters probeerden nog een stokje te steken voor een massasprint. Maar op amper 3 kilometer van de streep werd het duo Berteau-Christoforou bij de lurven gevat. Wiebes was weer oppermachtig in de sprint. Ze klopte Elisa Balsamo en Marianne Vos.

clock 14:03 14 uur 03. Peloton compleet. Na 37 kilometer is het peloton nog steeds compleet. Na de ontsnappingspoging van Maaike Boogard probeert niemand nog iets op poten te zetten. . Peloton compleet Na 37 kilometer is het peloton nog steeds compleet. Na de ontsnappingspoging van Maaike Boogard probeert niemand nog iets op poten te zetten.

clock 14:00 14 uur . Longo Borghini terug in peloton. Elisa Longo Borghini maakt weer deel uit van het peloton. Ze zal haar ploeggenotes dankbaar zijn. . Longo Borghini terug in peloton Elisa Longo Borghini maakt weer deel uit van het peloton. Ze zal haar ploeggenotes dankbaar zijn.

clock 13:58 13 uur 58. Er is nog geen vroege vlucht gevormd. Over 20 kilometer krijgen de rensters de 2e klim van de dag voor de wielen geschoven. . Er is nog geen vroege vlucht gevormd. Over 20 kilometer krijgen de rensters de 2e klim van de dag voor de wielen geschoven.

clock 13:53 13 uur 53. Longo Borghini moet nog 30 seconden goedmaken op het peloton. . Longo Borghini moet nog 30 seconden goedmaken op het peloton.

clock 13:53 De eerste bergpunten van de dag:. 13 uur 53. De eerste bergpunten van de dag:

clock 13:52 13 uur 52. Longo Borghini moet achtervolgen. Leah Thomas (Trek-Segafredo) heeft zich laten uitzakken. Ze staat zo Cordon Ragot bij om Longo Borghini terug te brengen naar het peloton. . Longo Borghini moet achtervolgen Leah Thomas (Trek-Segafredo) heeft zich laten uitzakken. Ze staat zo Cordon Ragot bij om Longo Borghini terug te brengen naar het peloton.

clock 13:51 13 uur 51. Marianne Vos: "Het kan verschillende kanten opgaan vandaag. Dat zal het pittig maken". Marianne Vos: "Het kan verschillende kanten opgaan vandaag. Dat zal het pittig maken"

clock 13:49 13 uur 49. Elisa Longo Borghini rijdt nog steeds in een achtervolgend groepje met 14 andere rensters. Haar ploeggenote Cordon Ragot doet er wel alles aan om haar kopvrouw terug te brengen. . Elisa Longo Borghini rijdt nog steeds in een achtervolgend groepje met 14 andere rensters. Haar ploeggenote Cordon Ragot doet er wel alles aan om haar kopvrouw terug te brengen.

clock 13:44 13 uur 44. Boogaard als eerste boven. Boogaard heeft 2 punten gesprokkeld op de top van de Col d'Urbeis. Bollentrui Femke Gerritse pakt nog het laatste puntje. . Boogaard als eerste boven Boogaard heeft 2 punten gesprokkeld op de top van de Col d'Urbeis. Bollentrui Femke Gerritse pakt nog het laatste puntje.

clock 13:43 Pech voor Longo Borghini op eerste klim. Elisa Longo Borghini moet halt houden op de eerste klim van de dag wegens mechanische pech. Haar ploeggenote Audrey Cordon Ragot wacht de Italiaanse op om samen terug te keren naar het peloton. . 13 uur 43. mechanical breakdown Pech voor Longo Borghini op eerste klim Elisa Longo Borghini moet halt houden op de eerste klim van de dag wegens mechanische pech. Haar ploeggenote Audrey Cordon Ragot wacht de Italiaanse op om samen terug te keren naar het peloton.

clock 13:42 13 uur 42. Maaike Boogaard wordt ingerekend door het peloton. . Maaike Boogaard wordt ingerekend door het peloton.

clock 13:38 13 uur 38. Eerste aanval. Op 2 kilometer van de top krijgen we toch een eerste ontsnapping. Maaike Boogaard (UAE Team ADQ) gaat er alleen vandoor. In het peloton neemt SD Worx meteen de touwtjes in handen. De Nederlandse heeft een kleine voorsprong van 15 seconden te pakken. . Eerste aanval Op 2 kilometer van de top krijgen we toch een eerste ontsnapping. Maaike Boogaard (UAE Team ADQ) gaat er alleen vandoor. In het peloton neemt SD Worx meteen de touwtjes in handen. De Nederlandse heeft een kleine voorsprong van 15 seconden te pakken.

clock 13:37 13 uur 37. Op de Col d'Urbeis plaatsen enkele rensters een aanval, maar het peloton laat momenteel niemand gaan. . Op de Col d'Urbeis plaatsen enkele rensters een aanval, maar het peloton laat momenteel niemand gaan.

clock 13:37 Ook Eleonora Gasparrini (Valcar Travel & Service) verscheen vandaag niet aan de start van de 6e etappe. 13 uur 37. Ook Eleonora Gasparrini (Valcar Travel & Service) verscheen vandaag niet aan de start van de 6e etappe.

clock 13:34 13 uur 34. Door het hoge tempo wordt het peloton op een lang lint getrokken. Wanneer krijgen we de eerste vlucht van de dag? . Door het hoge tempo wordt het peloton op een lang lint getrokken. Wanneer krijgen we de eerste vlucht van de dag?

clock 13:31 Col d'Urbeis. Daar is de eerste klim van de dag. De Col d'Urbeis (4e categorie) is 4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 3%. Op de top kunnen de rensters punten sprokkelen voor het bergklassement. . 13 uur 31. hill Col d'Urbeis Daar is de eerste klim van de dag. De Col d'Urbeis (4e categorie) is 4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 3%. Op de top kunnen de rensters punten sprokkelen voor het bergklassement.

clock 13:28 13 uur 28. De Nederlandse kampioene Riejanne Markus controleert de koers in functie van Marianne Vos. Voorlopig kan er niemand ontsnappen. . De Nederlandse kampioene Riejanne Markus controleert de koers in functie van Marianne Vos. Voorlopig kan er niemand ontsnappen.

clock 13:24 13 uur 24. De rensters beginnen stilaan aan de Col d'Urbeis, de eerste klim van de dag. . De rensters beginnen stilaan aan de Col d'Urbeis, de eerste klim van de dag.

clock 13:22 13 uur 22. Lorena Wiebes: "Het wordt lastig. Misschien lukt het om mee in de ontsnapping te zitten". Lorena Wiebes: "Het wordt lastig. Misschien lukt het om mee in de ontsnapping te zitten"

clock 13:21 13 uur 21. Eerste aanvalspogingen. Verschillende rensters willen graag een aanval op poten te zetten. De eerste bergpunten loeren om de hoek en de bollentrui is iets waar meerdere wielrensters van dromen in deze Tour de France Femmes. . Eerste aanvalspogingen Verschillende rensters willen graag een aanval op poten te zetten. De eerste bergpunten loeren om de hoek en de bollentrui is iets waar meerdere wielrensters van dromen in deze Tour de France Femmes.

clock 13:18 13 uur 18. Stade Rochelais Charente-Maritime heeft nog maar 2 rensters over. Al 4 rensters moesten opgeven. De ploeg van Jolien D'hoore moet het met 2 rensters minder doen, net zoals Roland Cogeas Edelweiss. . Stade Rochelais Charente-Maritime heeft nog maar 2 rensters over. Al 4 rensters moesten opgeven. De ploeg van Jolien D'hoore moet het met 2 rensters minder doen, net zoals Roland Cogeas Edelweiss.

clock 13:15 13 uur 15. De wedstrijd kent geen gemakkelijke openingsfase. De rensters moeten meteen aan het werk. Het klimwerk laat niet op zich wachten vandaag. . De wedstrijd kent geen gemakkelijke openingsfase. De rensters moeten meteen aan het werk. Het klimwerk laat niet op zich wachten vandaag.

clock 13:10 13 uur 10 match begonnen start time Start! Het officiële startschot weerklinkt in Saint-Dié-des-Vosges. De strijd om de vroege vlucht kan losbarsten.