Een hele dag op en af: krijgen de sprinters nog een kans of niet?

06 uur 54. Heuvels happen. Deze 6e rit wordt door de organisatie bestempeld als heuvelachtig. En dat is niet gelogen. Er liggen onderweg 4 klimmetjes, 3 van 4e categorie en een van 3e categorie. Maar eigenlijk gaat het voortdurend op en af vandaag. Lorena Wiebes zei al dat ze toch hoopt nog eens te kunnen sprinten, maar het lijkt moeilijk te worden om deze etappe te controleren. Misschien wordt het een sprintje met een kleine groep, maar ook het vluchtersscenario is zeker niet uitgesloten. Om kwart over twee kan je de rit live volgen op Eén, maar vanaf de start zit u hier uiteraard ook goed voor updates. .