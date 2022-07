Sprinters krijgen vandaag een kans in langste etappe van Tour de France Femmes

Daags na de veelbesproken gravelrit in de Tour de France krijgen de vrouwen vandaag opnieuw een stevige brok voor de kiezen. Het parcours van de 5e etappe oogt op zich niet bijzonder zwaar, maar met bijna 176 kilometer is het wel de langste koersafstand ooit in een UCI-wedstrijd voor vrouwen. Volg de wedstrijd hier straks op de voet vanaf 11.55 uur.