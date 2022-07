LIVESTREAM Tour de France Femmes: Peloton jaagt op kopgroep, straks laatste massasprint?

clock 15:00 15 uur .

Marianne Vos wou meteen na de sprint doorrijden met Wiebes en Kopecky in haar wiel, maar het peloton rijdt het gat dicht. Demi Vollering probeerde ook nog iets, maar alles zit weer samen. Movistar neemt de controle over.

Marianne Vos leek op weg naar de 13 punten in Charmes, maar Lorena Wiebes komt er nog over. Lotte Kopecky wordt 3e. De strijd om de groene trui gaat tussen Vos, Wiebes en Kopecky.

clock 14:52 Tussensprint. Anya Louw is de enige van de kopgroep die beslist om te sprinten. Ze strijkt 25 punten op.

clock 14:51 14 uur 51. Tussensprint over 2 kilometer. Over 2 kilometer volgt de tussensprint in Charmes. De 4 koploopsters zullen met de meeste punten aan de haal gaan, maar in het peloton beginnen ze nu toch stilaan zich voor te bereiden op de sprint. Zo zien we Lorena Wiebes (DSM) opschuiven.

clock 14:49 14 uur 49. Morgen. Morgen krijgen de rensters terug een heuvelachtige rit voorgeschoteld. Het peloton moet 4 beklimmingen afwerken, 3 van 4e categorie en 1 van 3e categorie. Ze vertrekken in Saint-Dié-des-Vosges en komen na 129,2 kilometer aan in Rosheim. Het is de laatste rit voor 2 zware bergetappes in de Vogezen.

clock 14:46 Julie De Wilde groet Vive les Femmes. 14 uur 46. Julie De Wilde groet Vive les Femmes

clock 14:45 2'30". Het peloton heeft wat seconden goedgemaakt op de kopgroep. De rensters van DSM doen er alles aan om de voorsprong van de leidsters te controleren.

clock 14:43 14 uur 43. Ook het peloton heeft de Côte de Gripport achter de rug. Ze bevinden zich nu in de afdaling.

clock 14:42 14 uur 42. De kopgroep tikt de top van de Côte de Gripport aan. De 4 leidsters strijden niet om de bergpunten. Victoire Berteau (Cofidis) komt wel als eerste boven en pakt 2 punten voor het bergklassement. Over 50 kilometer volgt de laatste col van de dag. Daar liggen bonificatieseconden te rapen.



Over 50 kilometer volgt de laatste col van de dag. Daar liggen bonificatieseconden te rapen.

clock 14:40 14 uur 40. DSM voert het tempo aan in het peloton. De Duitse kampioene Liane Lippert werkt aan kop. De 4 leidsters hebben nog een voorsprong van 2'42".

clock 14:39 14 uur 39.

clock 14:35 Côte de Gripport . De kopgroep begint met een voorsprong van 3 minuten aan de 2e col van de dag. De Côte de Gripport (4e categorie) is 1,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3%. Op de top kan de eerste 2 punten sprokkelen. De bollentrui van Gerritse komt niet in gevaar vandaag.

clock 14:32 14 uur 32. Gisteren. 4 grindstroken en 5 cols zorgden voor de nodige spektakel gisteren. De rensters hielden hun adem in op de grindstroken, maar de meeste rensters hielden er enkel wat kleerscheuren aan over. Mavi Garcia heeft geen goeie herinneringen aan de rit gisteren. Na veel lekke banden kwam ze nog eens ten val door haar eigen ploegwagen. Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini kwamen even in de problemen op de laatste gravelstrook, maar ze konden later weer de aansluiting maken. Voor de 4e col van de dag koos Marlen Reusser voor de aanval. De renster van SD Worx ging er alleen vandoor. Amelia Amialiusik, Veronica Ewers en Evita Muzic waren haar grootste belagers, maar de Zwitserse rondde haar solo met glans af. De klassementsrensters liepen geen schade op. Enkel Mavi Garcia viel net buiten de top 10 door haar valpartij.



Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini kwamen even in de problemen op de laatste gravelstrook, maar ze konden later weer de aansluiting maken.



Voor de 4e col van de dag koos Marlen Reusser voor de aanval. De renster van SD Worx ging er alleen vandoor. Amelia Amialiusik, Veronica Ewers en Evita Muzic waren haar grootste belagers, maar de Zwitserse rondde haar solo met glans af.



De klassementsrensters liepen geen schade op. Enkel Mavi Garcia viel net buiten de top 10 door haar valpartij.

clock 14:24 14 uur 24. DSM krijgt in het peloton steun van Jumbo-Visma. De voorsprong van de kopgroep slinkt geleidelijk aan.

clock 14:23 14 uur 23. Jolien D'hoore heeft een renster kunnen meesturen in de vroege vlucht. Anya Louw maakt deel uit van de Tour-selectie van AG Insurance-NXTG en zit mee in de ontsnapping van de dag.

clock 14:19 14 uur 19. Overzicht van de kopgroep. Victoire Berteau (Cofidis) Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) Anya Louw (AG Insurance-NXTG) Antri Christoforou (Human Powered Health)

clock 14:15 14 uur 15. Livestream. Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken op deze pagina of op Eén. Het commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Radio 1 pikt in om 15u.

clock 14:11 3 minuten. Door het hoge tempo van DSM op kop van het peloton zijn de achtervolgsters ingerekend. Het enige gevaar momenteel is nog de kopgroep. Zij hebben nog een voorsprong van 3 minuten.

clock 14:08 14 uur 08. Koerssituatie:. Kopgroep : Victoire Berteau (Cofidis) Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) Anya Louw (AG Insurance-NXTG) Antri Christoforou (Human Powered Health) Achtervolgsters: +3'20" Yuliia Biriukova (Arkéa) India Grangier (Stade Rochelais Charente-Maritime) Henrietta Christie (Human Powered Health) Peloton: +3'40"

clock 14:05 14 uur 05. Yuliia Biriukova en Henrietta Christie hebben de aansluiting gemaakt met achtervolgerster Grangier. Met 3 rensters gaan ze nu op zoek naar de 4 koploopsters. Krijgen we straks een ruimere kopgroep?

clock 14:05 14 uur 05. Over een 10 minuten start de livestream op Eén.

clock 14:01 14 uur 01. Tegenoffensief India Grangier. India Grangier (Stade Rochelais Charente Maritime) lanceert een tegenaanval en gaat op zoek naar de 4 koploopsters. In de achtergrond willen 2 rensters de overzetboot niet missen.

clock 13:57 DSM controleert de voorsprong van de kopgroep. Straks willen ze sprinten met Lorena Wiebes. Franziska Koch bepaalt het tempo. 13 uur 57. DSM controleert de voorsprong van de kopgroep. Straks willen ze sprinten met Lorena Wiebes. Franziska Koch bepaalt het tempo.

clock 13:55 13 uur 55. Een boost voor het vrouwenwielrennen. De Tour de France is een boost voor het vrouwenwielrennen. Ook de rensters kunnen de aandacht appreciëren. "Ik heb gisteren van de etappe genoten. Er zijn veel mensen aan de start en aan de finish, dat is leuk om te zien", vertelde Kopecky deze ochtend. "Soms is het nog wennen, maar dat hoort erbij. Dat we nu onze eigen Tour de France hebben en dat er zoveel mensen zijn met interesse, dat is mooi." Ook haar ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak onthaalt de aandacht positief. "Het is anders. We zijn gewend om meerdaagse rittenkoersen af te werken, maar er is veel publiek en media-aandacht. Dat is super voor het vrouwenwielrennen", aldus Van den Broek-Blaak.



"Soms is het nog wennen, maar dat hoort erbij. Dat we nu onze eigen Tour de France hebben en dat er zoveel mensen zijn met interesse, dat is mooi."



Ook haar ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak onthaalt de aandacht positief. "Het is anders. We zijn gewend om meerdaagse rittenkoersen af te werken, maar er is veel publiek en media-aandacht. Dat is super voor het vrouwenwielrennen", aldus Van den Broek-Blaak.



clock 13:52 13 uur 52. In het peloton blijven ze alert. Ze willen de voorsprong van de 4 koploopsters niet te groot laten worden. De voorsprong blijft 3'40". De sprinters willen straks hun laatste kans grijpen en hun ploegen doen er alles aan om voor een massasprint te zorgen.

clock 13:43 13 uur 43. Marianne Vos: "Als er hard wordt gereden en veel wordt aangevallen, ga je dat wel voelen in de finale". Marianne Vos: "Als er hard wordt gereden en veel wordt aangevallen, ga je dat wel voelen in de finale"

clock 13:41 3'45". De voorsprong van de 4 koploopsters breidt nog wat meer uit. Ze hebben nu een voorgift van 3'45".

clock 13:37 13 uur 37.

clock 13:32 13 uur 32. Victoire Berteau (Cofidis) heeft 2 punten gesprokkeld op de top van de Côte de Pagny-la-Blanche-Côte. Antri Christoforou strijkt nog een punt op voor het bergklassement.

clock 13:31 13 uur 31. De kopgroep en het peloton laten de Côte de Pagny-la-Blanche-Côte stilaan achter zich. Over 35 kilometer is het weer klimmen geblazen op de Côte de Gripport. De 4 koploopsters hebben na de klim nog een voorsprong van 3'30".



De 4 koploopsters hebben na de klim nog een voorsprong van 3'30".

clock 13:29 13 uur 29. Favorieten. De sprinters hebben, waarschijnlijk, nog een laatste kans vandaag in de Tour de France Femmes. Na 175 kilometer wacht hen een vlakke aankomst in Saint-Dié-des-Vosges. Wie heeft daar nog het beste eindschot? Lorena Wiebes (DSM) is de topfavoriete om deze etappe te winnen. Op de Champs-Elysées was ze duidelijk de sterkste. Ze mist wel een belangrijke pion in haar lead-out. Charlotte Kool gaf gisteren op. Trek-Segafredo wil ook graag eens juichen in de Tour de France. Met Elisa Balsamo hebben ze vandaag een uitgelezen kans op een ritzege. De wereldkampioene is een goeie sprintster. Ook Marianne Vos (Jumbo-Visma) is een gevaarlijke klant in een sprint. Hoe mooi zou het zijn om in de gele trui te winnen? Daar moet de Nederlandse wel van dromen. En wat kan Lotte Kopecky (SD Worx) vandaag? Onze landgenote zal vandaag uitgespeeld worden door haar ploeg.



Lorena Wiebes (DSM) is de topfavoriete om deze etappe te winnen. Op de Champs-Elysées was ze duidelijk de sterkste. Ze mist wel een belangrijke pion in haar lead-out. Charlotte Kool gaf gisteren op.



Trek-Segafredo wil ook graag eens juichen in de Tour de France. Met Elisa Balsamo hebben ze vandaag een uitgelezen kans op een ritzege. De wereldkampioene is een goeie sprintster.



Ook Marianne Vos (Jumbo-Visma) is een gevaarlijke klant in een sprint. Hoe mooi zou het zijn om in de gele trui te winnen? Daar moet de Nederlandse wel van dromen.



En wat kan Lotte Kopecky (SD Worx) vandaag? Onze landgenote zal vandaag uitgespeeld worden door haar ploeg.

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:23 13 uur 23. DSM controleert voorsprong kopgroep. In het peloton neemt DSM de touwtjes in handen. De ploeg wil vandaag uiteraard de kaart van Wiebes trekken. De Nederlandse was op de Champs-Elysées oppermachtig in de sprint.

clock 13:19 Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (4e categorie). Daar is de eerste hindernis van de dag. De Côte de Pagny-la-Blanche-Côte. Deze klim is 1,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. Op de top kunnen de rensters punten sprokkelen voor het bergklassement, maar de koploopsters vormen geen bedreiging voor Femke Gerritse.

clock 13:17 13 uur 17. Ruimere voorsprong voor kopgroep. De voorsprong van de kopgroep groeit. Ze hebben nu een voorgift van 3'25". In het peloton houden ze nu duidelijk de benen stil en laten ze de 4 koploopsters rijden.

clock 13:16 13 uur 16. Over 3 kilometer begint de kopgroep aan de eerste hindernis van de dag: de Côte de Pagny-la-Blanche-Côte.

clock 13:12 13 uur 12. Overzicht kopgroep. Kopgroep: Victoire Berteau (Cofidis) Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) Anya Louw (AG Insurance - NXTG) Antri Christoforou (Human Powered Health) Peloton: +55"

clock 13:08 13 uur 08. Chantal van den Broek-Blaak: "Ik probeer mee te zitten in de vlucht, als die er komt". Chantal van den Broek-Blaak: "Ik probeer mee te zitten in de vlucht, als die er komt"

clock 13:03 13 uur 03. De 4 koploopsters hebben een stabiele voorsprong. In het peloton behouden ze wel de controle.

clock 12:59 De 4 koploopster hebben een voorsprong van een minuut. 12 uur 59. De 4 koploopster hebben een voorsprong van een minuut.

clock 12:56 Het plan van vandaag voor Julie De Wilde. 12 uur 56. Het plan van vandaag voor Julie De Wilde

clock 12:53 12 uur 53. Annemiek van Vleuten gaf in de 3e etappe aan dat ze zich niet top voelde. Zondag werd de Nederlandse ziek en daar was duidelijk iets van te merken in de 3e etappe. De topfavoriete verloor tijd, maar gisteren toonde ze tekenen van beterschap. Van Vleuten zei deze ochtend dat ze zich vandaag weer beter voelt.

clock 12:51 12 uur 51. Annemiek van Vleuten: "Ik voelde me gisteren terug de oude op de fiets, het gaat de goeie kant op". Annemiek van Vleuten: "Ik voelde me gisteren terug de oude op de fiets, het gaat de goeie kant op"

clock 12:44 12 uur 44. Berteau (Cofidis) had vooraf aangegeven dat ze graag deel wou uitmaken van een vroege vlucht. Daar is de Franse renster ook in geslaagd, maar kan deze kopgroep lang standhouden?

clock 12:40 12 uur 40. Tegenaanval. Victoire Berteau en Antri Christoforou lanceren een tegenaanval en maken de oversteek naar de kopgroep. Zo verzekeren Cofidis en Human Powered Health zich van een plekje in de eerste aanval. Is de vroege vlucht van de dag gevormd. Ze hebben een voorgift van 55 seconden.

clock 12:37 Het duo Newsom-Louw kiest vroeg in de etappe voor de aanval. 12 uur 37. Het duo Newsom-Louw kiest vroeg in de etappe voor de aanval

clock

clock 12:29 12 uur 29. 14 opgaves. Het peloton mist al 14 rensters. Gisteren moest maar een rensters opgeven, maar dat was wel een belangrijke pion voor Lorena Wiebes (DSM). De Nederlandse Charlotte Kool gaf gisteren op in de 4e etappe. De opmerkelijkste rensters die er niet meer bij zijn, zijn Marta Cavalli (FDJ) en Amanda Spratt (BikeExchange-Jayco). De Belgische Alana Castrique (Cofidis) kwam in de eerste etappe al ten val en stapte noodgedwongen uit de race. Er zijn nog 130 rensters in koers. . 14 opgaves Het peloton mist al 14 rensters. Gisteren moest maar een rensters opgeven, maar dat was wel een belangrijke pion voor Lorena Wiebes (DSM). De Nederlandse Charlotte Kool gaf gisteren op in de 4e etappe.



De opmerkelijkste rensters die er niet meer bij zijn, zijn Marta Cavalli (FDJ) en Amanda Spratt (BikeExchange-Jayco). De Belgische Alana Castrique (Cofidis) kwam in de eerste etappe al ten val en stapte noodgedwongen uit de race. Er zijn nog 130 rensters in koers.

clock 12:25 12 uur 25. Lorena Wiebes: "Ik hoop dat andere ploegen ook geïnteresseerd zijn in een sprint, want er zal een ontsnapping ontstaan". Lorena Wiebes: "Ik hoop dat andere ploegen ook geïnteresseerd zijn in een sprint, want er zal een ontsnapping ontstaan"

clock 12:21 12 uur 21. Human Powered Health bepaalt het tempo in het peloton. Ze willen graag iemand in de ontsnapping hebben. . Human Powered Health bepaalt het tempo in het peloton. Ze willen graag iemand in de ontsnapping hebben.

clock 12:19 12 uur 19. Newsom en Louw hebben een kleine voorsprong. Het duo voelt wel de hete adem van het peloton in de nek. Ze houden de benen niet stil. . Newsom en Louw hebben een kleine voorsprong. Het duo voelt wel de hete adem van het peloton in de nek. Ze houden de benen niet stil.

clock 12:15 12 uur 15.

clock 12:15 12 uur 15. Het tempo is hoog in de eerste kilometers! Het peloton wordt op een lang lint getrokken. Een vroege vlucht loert om de hoek. . Het tempo is hoog in de eerste kilometers! Het peloton wordt op een lang lint getrokken. Een vroege vlucht loert om de hoek.

clock 12:14 12 uur 14. Eerste aanval van de dag. Na 15 kilometer krijgen we de eerste aanval van de dag. Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) en Anya Louw (AG Insurance-NXTG) dromen van een ontsnapping. Krijgen ze een vrijgeleide? . Eerste aanval van de dag Na 15 kilometer krijgen we de eerste aanval van de dag. Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) en Anya Louw (AG Insurance-NXTG) dromen van een ontsnapping. Krijgen ze een vrijgeleide?

clock 12:11 12 uur 11. Ellen van Dijk: "Een lange etappe ligt me wel". Ellen van Dijk: "Een lange etappe ligt me wel"

clock 12:09 12 uur 09. Strijdlust. De winnares van gisteren, Marlen Reusser, mocht vanmorgen het rode rugnummer opspelden. Door haar machtige solo van gisteren kreeg ze ook de strijdlust. . Strijdlust De winnares van gisteren, Marlen Reusser, mocht vanmorgen het rode rugnummer opspelden. Door haar machtige solo van gisteren kreeg ze ook de strijdlust.

clock 12:05 12 uur 05. Peloton compleet. Na 5 kilometer wedstrijd is het peloton nog compleet. Voorlopig kan nog niemand ontsnappen. Wie verovert er straks een plaatsje in de vroege vlucht? . Peloton compleet Na 5 kilometer wedstrijd is het peloton nog compleet. Voorlopig kan nog niemand ontsnappen. Wie verovert er straks een plaatsje in de vroege vlucht?

clock 12:03 De officiële start in Bar-le-Duc. 12 uur 03. De officiële start in Bar-le-Duc

clock 12:02 12 uur 02. Bergklassement. 1. Femke Gerritse 8 punten 2. Coralie Demay 5 punten 3. Laura Asencio 5 punten 4. Marlen Reuser 4 punten 5. Elise Chabbey 4 punten . Bergklassement 1. Femke Gerritse 8 punten 2. Coralie Demay 5 punten 3. Laura Asencio 5 punten 4. Marlen Reuser 4 punten 5. Elise Chabbey 4 punten

clock 12:01 12 uur 01. Bollentrui. De bolletjestrui is al 4 dagen in het bezit van Parkhotel Valkenburg. Gisteren nam Femke Gerritse de trui over van haar ploeggenote Femke Markus. Vandaag kan ze weer wat punten sprokkelen op de top van de Côte de Pagny-la-Blanche-Côte en Côte de Gripport. . Bollentrui De bolletjestrui is al 4 dagen in het bezit van Parkhotel Valkenburg. Gisteren nam Femke Gerritse de trui over van haar ploeggenote Femke Markus. Vandaag kan ze weer wat punten sprokkelen op de top van de Côte de Pagny-la-Blanche-Côte en Côte de Gripport.

clock 11:59 Een beeldje van de officieuze start in Bar-le-Duc. 11 uur 59. Een beeldje van de officieuze start in Bar-le-Duc.

clock 11:56 11 uur 56. Een vroege vlucht zal zijn kans ruiken vandaag. Maar de sprintersploegen zullen het hen niet gemakkelijk maken. . Een vroege vlucht zal zijn kans ruiken vandaag. Maar de sprintersploegen zullen het hen niet gemakkelijk maken.

clock 11:55 11 uur 55 match begonnen start time Start 5e etappe! Het licht wordt op groen gezet. 130 rensters beginnen in de straten van Bar-le-Duc aan de 5e etappe van de Tour de France Femmes. Ze zitten in de helft van de Franse meerdaagse rittenkoers. Nog 4 etappes te gaan.

clock 11:52 11 uur 52. Julie De Wilde: "Ik hoop op een rustigere wedstrijd, ik heb hard afgezien gisteren". Julie De Wilde: "Ik hoop op een rustigere wedstrijd, ik heb hard afgezien gisteren"

clock 11:50 11 uur 50. Julie De Wilde in de witte trui. Julie De Wilde (Plantur Pura) mag voor de 2e dag op rij de witte trui aantrekken. Onze 19-jarige landgenote verdedigde gisteren haar leidersplaats in het jongerenklassement. De Wilde kan al terugblikken op een geslaagd eerste deel van haar Tour de France. Ze heeft een voorsprong van 16 seconden op de Zweedse Julia Borgström (AG Insurance-NXTG). . Julie De Wilde in de witte trui Julie De Wilde (Plantur Pura) mag voor de 2e dag op rij de witte trui aantrekken. Onze 19-jarige landgenote verdedigde gisteren haar leidersplaats in het jongerenklassement. De Wilde kan al terugblikken op een geslaagd eerste deel van haar Tour de France. Ze heeft een voorsprong van 16 seconden op de Zweedse Julia Borgström (AG Insurance-NXTG).

clock 11:46 11 uur 46. Officieuze start. Het officieuze startschot wordt gegeven. De rensters beginnen dadelijk officieel aan de 5e etappe van de Tour de France Femmes. . Officieuze start Het officieuze startschot wordt gegeven. De rensters beginnen dadelijk officieel aan de 5e etappe van de Tour de France Femmes.

clock 11:45 11 uur 45. Elisa Longo Borghini: "Ik verwacht een massasprint". Elisa Longo Borghini: "Ik verwacht een massasprint"

clock 11:42 11 uur 42. Langste afstand in UCI-wedstrijd. Een zoveelste primeur vandaag in de Tour de France Femmes. De rensters werken 175,6 kilometer af tussen Bar-le-Duc en Saint-Dié-des-Vosges. Dat is meteen ook de langste afstand ooit in een UCI-wedstrijd. De afstand wordt wel goed onthaald in het peloton. "Ik ben iemand die graag lange afstanden doet. Ik ben er blij mee, het schrikt me niet af", vertelt Lotte Kopecky. Ook Annemiek van Vleuten kijkt uit naar de langste etappe. "We kunnen dit aan. Laat maar komen", aldus de Nederlandse. Zo'n etappe is op het lijf geschreven van Ellen van Dijk, alleen vreest ze voor de gevolgen. "Zo'n etappe ligt me wel. Alleen kan het zorgen voor een saaier koersverloop", zegt de Europees kampioene. . Langste afstand in UCI-wedstrijd Een zoveelste primeur vandaag in de Tour de France Femmes. De rensters werken 175,6 kilometer af tussen Bar-le-Duc en Saint-Dié-des-Vosges. Dat is meteen ook de langste afstand ooit in een UCI-wedstrijd.



De afstand wordt wel goed onthaald in het peloton. "Ik ben iemand die graag lange afstanden doet. Ik ben er blij mee, het schrikt me niet af", vertelt Lotte Kopecky. Ook Annemiek van Vleuten kijkt uit naar de langste etappe. "We kunnen dit aan. Laat maar komen", aldus de Nederlandse.



Zo'n etappe is op het lijf geschreven van Ellen van Dijk, alleen vreest ze voor de gevolgen. "Zo'n etappe ligt me wel. Alleen kan het zorgen voor een saaier koersverloop", zegt de Europees kampioene.

clock 11:34 11 uur 34. De ploegen worden momenteel nog voorgesteld in startplaats Bar-le-Duc. Leidster Marianne Vos rijdt met haar ploeggenotes van Jumbo-Visma van het podium. . De ploegen worden momenteel nog voorgesteld in startplaats Bar-le-Duc. Leidster Marianne Vos rijdt met haar ploeggenotes van Jumbo-Visma van het podium.

clock 11:32 11 uur 32. Anna van der Breggen: "Het kan een mooie dag worden voor Lotte Kopecky". Anna van der Breggen: "Het kan een mooie dag worden voor Lotte Kopecky"

clock 11:25 11 uur 25. Puntenklassement. 1. Marianne Vos 186 punten 2. Lorena Wiebes 128 punten 3. Lotte Kopecky 128 punten 4. Silvia Persico 72 punten 5. Maria Giulia Confalonieri 63 punten . Puntenklassement 1. Marianne Vos 186 punten 2. Lorena Wiebes 128 punten 3. Lotte Kopecky 128 punten 4. Silvia Persico 72 punten 5. Maria Giulia Confalonieri 63 punten

clock 11:23 11 uur 23. Tussensprint in Charmes. In Charmes sprinten de rensters weer voor het puntenklassement. Marianne Vos is nog steeds in het bezit van de groene trui. De Nederlandse heeft 186 punten, maar er liggen kapers op de kust. Wiebes krijgt vandaag een etappe die haar motivatie zal geven. Ook Kopecky zal zich moeien in Charmes en in Saint-Dié-des-Vosges, voor de zege en de punten. . Tussensprint in Charmes In Charmes sprinten de rensters weer voor het puntenklassement. Marianne Vos is nog steeds in het bezit van de groene trui. De Nederlandse heeft 186 punten, maar er liggen kapers op de kust. Wiebes krijgt vandaag een etappe die haar motivatie zal geven. Ook Kopecky zal zich moeien in Charmes en in Saint-Dié-des-Vosges, voor de zege en de punten.

clock 11:20 11 uur 20. Lotte Kopecky: "Ik heb van de etappe genoten gisteren". Lotte Kopecky: "Ik heb van de etappe genoten gisteren"

clock 11:16 De 5e etappe van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des-Vosges. 11 uur 16. De 5e etappe van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des-Vosges

clock 11:13 11 uur 13. 3 cols. Onderweg krijgen de rensters 3 cols voor de wielen geschoven. Na 60 kilometer beginnen ze aan de Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (4e categorie). Deze is 1,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. Ongeveer 40 kilometer verder wacht de Côte de Gripport (4e categorie). Deze heeft een lengte van 1,3 kilometer aan 5,3%. Op de top van beide beklimmingen pakt de eerste 2 punten en de tweede nog 1 punt. Op 20 kilometer van de finish moeten de rensters nog de Col du Haut du Bois afwerken. Op de top kunnen ze bonificatieseconden verdienen. . 3 cols Onderweg krijgen de rensters 3 cols voor de wielen geschoven. Na 60 kilometer beginnen ze aan de Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (4e categorie). Deze is 1,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. Ongeveer 40 kilometer verder wacht de Côte de Gripport (4e categorie). Deze heeft een lengte van 1,3 kilometer aan 5,3%. Op de top van beide beklimmingen pakt de eerste 2 punten en de tweede nog 1 punt.



Op 20 kilometer van de finish moeten de rensters nog de Col du Haut du Bois afwerken. Op de top kunnen ze bonificatieseconden verdienen.

clock 10:57 10 uur 57. Nemen klassementsrenster een snipperdag? Vandaag wordt het moeilijk voor de klassementsrensters om het verschil te maken in een vlakke rit. Vanaf morgen is het weer alle hens aan dek voor de favorieten. Mavi Garcia (UAE Team ADQ) stond gisteren nog in de top 10, maar de Spaanse kende veel pech in de 4e etappe. Na vele lekke banden op de gevreesde grindwegen kwam ze ten val door een botsing met haar eigen ploegwagen. . Nemen klassementsrenster een snipperdag? Vandaag wordt het moeilijk voor de klassementsrensters om het verschil te maken in een vlakke rit. Vanaf morgen is het weer alle hens aan dek voor de favorieten.



Mavi Garcia (UAE Team ADQ) stond gisteren nog in de top 10, maar de Spaanse kende veel pech in de 4e etappe. Na vele lekke banden op de gevreesde grindwegen kwam ze ten val door een botsing met haar eigen ploegwagen.

clock 10:54 10 uur 54. Algemeen klassement na 4 etappes. 1. Marianne Vos 2. Silvia Persico +16" 3. Kasia Niewiadoma +16" 4. Elisa Longo Borghini +21" 5. Ashleigh Moolman +51" 6. Demi Vollering +57" 7. Juliette Labous +1'05" 8. Annemiek van Vleuten +1'14" 9. Cecilie Uttrup Ludwig +1'48" 10. Elise Chabbey +2'20" . Algemeen klassement na 4 etappes 1. Marianne Vos 2. Silvia Persico +16" 3. Kasia Niewiadoma +16" 4. Elisa Longo Borghini +21" 5. Ashleigh Moolman +51" 6. Demi Vollering +57" 7. Juliette Labous +1'05" 8. Annemiek van Vleuten +1'14" 9. Cecilie Uttrup Ludwig +1'48" 10. Elise Chabbey +2'20"

clock 10:51 10 uur 51. Officiële start om 11.55 u. Om 11.45 u vertrekken de rensters in Bar-le-Duc. 10 minuten later weerklinkt het officiële startschot van de 5e rit van de Tour de France Femmes. Tegen 16.25 u finishen de renster in Saint-Dié-des-Vosges. . Officiële start om 11.55 u Om 11.45 u vertrekken de rensters in Bar-le-Duc. 10 minuten later weerklinkt het officiële startschot van de 5e rit van de Tour de France Femmes. Tegen 16.25 u finishen de renster in Saint-Dié-des-Vosges.

clock 10:47 10 uur 47. Kijk live om 14.15 u. Om 14.15 u zijn er beelden van de wedstrijd. U kan de wedstrijd dan live volgen via deze pagina of Eén. Het commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Om 15u pikt Radio 1 in. Van start tot finish zit u hier goed om de wedstrijd te volgen met tekst. . Kijk live om 14.15 u Om 14.15 u zijn er beelden van de wedstrijd. U kan de wedstrijd dan live volgen via deze pagina of Eén. Het commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Om 15u pikt Radio 1 in.



Van start tot finish zit u hier goed om de wedstrijd te volgen met tekst.

clock 10:45 10 uur 45. 3e kans voor sprinters. Na de Champs-Elysées en Provins krijgen de sprinters nog een kans in Saint-Dié-des-Vosges. Dit is waarschijnlijk de laatste kans voor de sprintkanonnen van het peloton. Morgen volgt een 3e heuvelachtige rit en in het weekend wachten 2 zware bergritten. Wie heeft na 175 kilometer nog het beste eindschot? Of steekt een groepje vluchters een stokje voor een massasprint? . 3e kans voor sprinters Na de Champs-Elysées en Provins krijgen de sprinters nog een kans in Saint-Dié-des-Vosges. Dit is waarschijnlijk de laatste kans voor de sprintkanonnen van het peloton. Morgen volgt een 3e heuvelachtige rit en in het weekend wachten 2 zware bergritten.



Wie heeft na 175 kilometer nog het beste eindschot? Of steekt een groepje vluchters een stokje voor een massasprint?

