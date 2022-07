LIVE: 4 rensters kiezen voor vroege aanval in langste rit Tour de France Femmes

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:23 13 uur 23. DSM controleert voorsprong kopgroep. In het peloton neemt DSM de touwtjes in handen. De ploeg wil vandaag uiteraard de kaart van Wiebes trekken. De Nederlandse was op de Champs-Elysées oppermachtig in de sprint.

clock 13:19 Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (4e categorie). Daar is de eerste hindernis van de dag. De Côte de Pagny-la-Blanche-Côte. Deze klim is 1,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. Op de top kunnen de rensters punten sprokkelen voor het bergklassement, maar de koploopsters vormen geen bedreiging voor Femke Gerritse.

clock 13:17 13 uur 17. Ruimere voorsprong voor kopgroep. De voorsprong van de kopgroep groeit. Ze hebben nu een voorgift van 3'25". In het peloton houden ze nu duidelijk de benen stil en laten ze de 4 koploopsters rijden.

clock 13:16 13 uur 16. Over 3 kilometer begint de kopgroep aan de eerste hindernis van de dag: de Côte de Pagny-la-Blanche-Côte.

clock 13:12 13 uur 12. Overzicht kopgroep. Kopgroep: Victoire Berteau (Cofidis) Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) Anya Louw (AG Insurance - NXTG) Antri Christoforou (Human Powered Health) Peloton: +55"

clock 13:08 13 uur 08. Chantal van den Broek-Blaak: "Ik probeer mee te zitten in de vlucht, als die er komt".

clock 13:03 13 uur 03. De 4 koploopsters hebben een stabiele voorsprong. In het peloton behouden ze wel de controle.

clock 12:59 De 4 koploopster hebben een voorsprong van een minuut. 12 uur 59.

clock 12:56 Het plan van vandaag voor Julie De Wilde. 12 uur 56.

clock 12:53 12 uur 53. Annemiek van Vleuten gaf in de 3e etappe aan dat ze zich niet top voelde. Zondag werd de Nederlandse ziek en daar was duidelijk iets van te merken in de 3e etappe. De topfavoriete verloor tijd, maar gisteren toonde ze tekenen van beterschap. Van Vleuten zei deze ochtend dat ze zich vandaag weer beter voelt.

clock 12:51 12 uur 51. Annemiek van Vleuten: "Ik voelde me gisteren terug de oude op de fiets, het gaat de goeie kant op".

clock 12:44 12 uur 44. Berteau (Cofidis) had vooraf aangegeven dat ze graag deel wou uitmaken van een vroege vlucht. Daar is de Franse renster ook in geslaagd, maar kan deze kopgroep lang standhouden?

clock 12:40 12 uur 40. Tegenaanval. Victoire Berteau en Antri Christoforou lanceren een tegenaanval en maken de oversteek naar de kopgroep. Zo verzekeren Cofidis en Human Powered Health zich van een plekje in de eerste aanval. Is de vroege vlucht van de dag gevormd. Ze hebben een voorgift van 55 seconden.

clock 12:37 Het duo Newsom-Louw kiest vroeg in de etappe voor de aanval. 12 uur 37.

clock 12:31 12 uur 31. Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) en Anya Louw (AG Insurance-NXTG) slagen er toch in om voorlopig uit de greep van het peloton te blijven. Ze hebben ondertussen een voorsprong van 20 seconden. Human Powered Health neemt de touwtjes in handen in het peloton. Ze willen ook graag iemand meesturen met de vroege vlucht.

clock 12:29 12 uur 29. 14 opgaves. Het peloton mist al 14 rensters. Gisteren moest maar een rensters opgeven, maar dat was wel een belangrijke pion voor Lorena Wiebes (DSM). De Nederlandse Charlotte Kool gaf gisteren op in de 4e etappe. De opmerkelijkste rensters die er niet meer bij zijn, zijn Marta Cavalli (FDJ) en Amanda Spratt (BikeExchange-Jayco). De Belgische Alana Castrique (Cofidis) kwam in de eerste etappe al ten val en stapte noodgedwongen uit de race. Er zijn nog 130 rensters in koers.



De opmerkelijkste rensters die er niet meer bij zijn, zijn Marta Cavalli (FDJ) en Amanda Spratt (BikeExchange-Jayco). De Belgische Alana Castrique (Cofidis) kwam in de eerste etappe al ten val en stapte noodgedwongen uit de race. Er zijn nog 130 rensters in koers.

clock 12:25 12 uur 25. Lorena Wiebes: "Ik hoop dat andere ploegen ook geïnteresseerd zijn in een sprint, want er zal een ontsnapping ontstaan".