Tour de France Femmes: grindwegen en bergjes kondigen meer spektakel aan

"Er zijn geen makkelijke dagen in de Tour", verwoordde gele trui Marianne Vos gisteren. Vandaag is niet anders: tussen Troyes en Bar-sur-Aube wordt het peloton over grindwegen en een pak kuitenbijters gestuurd. Met haar crosservaring is dit misschien wel weer iets voor Vos, al lijkt in deze Tour iedereen te kunnen winnen of vallen. Volg de rit vanaf de start om 13.10 uur, vanaf 14.15 uur op Eén en met stream. Radio 1 is er vanaf 15u bij.