LIVESTREAM Tour de France Femmes: Groep met Valerie Demey rijdt weg voor grindwegen opdoemen

clock 14:24 14 uur 24. 3 koploopsters:. Valerie Demey (Liv Racing) Coralie Demay (St Michel - Auber93) Laura Asencio (Ceratizit-WNT) . 3 koploopsters: Valerie Demey (Liv Racing) Coralie Demay (St Michel - Auber93) Laura Asencio (Ceratizit-WNT)

clock 14:23 14 uur 23. De aanval met Valerie Demey heeft nu de grootste voorsprong bij elkaar gesprokkeld. Ze hebben een voorgift van 1'27". . De aanval met Valerie Demey heeft nu de grootste voorsprong bij elkaar gesprokkeld. Ze hebben een voorgift van 1'27".

clock 14:19 14 uur 19. Nieuwe aanval met Demey. Valerie Demey gaat er samen met Laura Asencia en Coralie Demay vandoor. Ze hebben voorlopig een voorsprong van een minuut. . Nieuwe aanval met Demey Valerie Demey gaat er samen met Laura Asencia en Coralie Demay vandoor. Ze hebben voorlopig een voorsprong van een minuut.

clock 14:15 14 uur 15. Livestream. U kan de wedstrijd nu live bekijken op deze pagina of op Eén. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u met plezier door de 4e etappe van de Tour de France Femmes. Om 15u pikt Radio 1 in. . Livestream U kan de wedstrijd nu live bekijken op deze pagina of op Eén. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u met plezier door de 4e etappe van de Tour de France Femmes. Om 15u pikt Radio 1 in.

clock 14:14 14 uur 14. Einde verhaal voor Fortin. Haar voorsprong was te klein om er echt iets van te maken. Fortin wordt gegrepen door het peloton. Krijgen we zo een nieuwe aanval? We hebben al 3 aanvalspogingen gezien deze wedstrijd, maar tot nu toe met weinig succes. . Einde verhaal voor Fortin Haar voorsprong was te klein om er echt iets van te maken. Fortin wordt gegrepen door het peloton. Krijgen we zo een nieuwe aanval? We hebben al 3 aanvalspogingen gezien deze wedstrijd, maar tot nu toe met weinig succes.

clock 14:13 10 seconden. Valentine Fortin heeft een voorgift van 10 seconden. Kan ze dit uitbreiden? Ze krijgt voorlopig geen steun. . 14 uur 13. time difference 10 seconden Valentine Fortin heeft een voorgift van 10 seconden. Kan ze dit uitbreiden? Ze krijgt voorlopig geen steun.

clock 14:09 14 uur 09.

clock 14:08 14 uur 08. De voorsprong van de Franse renster slinkt. Ze houdt nog 10 seconden over. De vluchters hebben het moeilijk om echt weg te blijven in de openingsfase. . De voorsprong van de Franse renster slinkt. Ze houdt nog 10 seconden over. De vluchters hebben het moeilijk om echt weg te blijven in de openingsfase.

clock 14:05 14 uur 05. Nieuwe aanval. Valentine Fortin (Cofidis) lanceert voor eigen volk in Frankrijk een aanval. Ze heeft een voorgift van 25 seconden, maar staat er voorlopig alleen voor. . Nieuwe aanval Valentine Fortin (Cofidis) lanceert voor eigen volk in Frankrijk een aanval. Ze heeft een voorgift van 25 seconden, maar staat er voorlopig alleen voor.

clock 14:03 Dit staat de rensters te wachten. 14 uur 03. Dit staat de rensters te wachten

clock 13:59 13 uur 59. We zitten 2 aanvalspogingen en 33 kilometer ver in deze rit. Over 27 kilometer volgt de tussensprint en over 34 kilometer krijgen de rensters de eerste gevreesde grindstrook gepresenteerd. . We zitten 2 aanvalspogingen en 33 kilometer ver in deze rit. Over 27 kilometer volgt de tussensprint en over 34 kilometer krijgen de rensters de eerste gevreesde grindstrook gepresenteerd.

clock 13:57 13 uur 57. Einde aanval. Er komt al snel een einde aan de aanvalspoging van Balsamo & co. De 24 rensters maken weer deel uit van het peloton door toedoen van Movistar. . Einde aanval Er komt al snel een einde aan de aanvalspoging van Balsamo & co. De 24 rensters maken weer deel uit van het peloton door toedoen van Movistar.

clock 13:51 13 uur 51. Samenstelling kopgroep. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) Christine Majerus, Marlen Reusser (SD Worx) Riejanne Markus, Anna Henderson (Jumbo Visma) Pfeiffer Georgi, Franziska Koch (DSM) Sanne Cant, Christina Scheinberger (Plantur Pura) Marie Le Net (FDJ) Tiffany Cromwell (Canyon/SRAM) Maaike Boogaard (UAE Team ADQ) Alexandra Manly (BikeExchange-Jayco) Marta Lach (Ceratizit-WNT) Eleonora Gasparrini (Valcar Travel&Service) Martina Alzini (Cofidis) Jeanne Korevaar (Liv Racing) Letizia Borghesi (EF Education-Tibco-SVB) Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) Julia Borgström (AG Insurance-NXTG) Pauline Allin (Arkéa) Julie Leth (Uno-X) Nina Buijsman (Human Powered Health) . Samenstelling kopgroep Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) Christine Majerus, Marlen Reusser (SD Worx) Riejanne Markus, Anna Henderson (Jumbo Visma) Pfeiffer Georgi, Franziska Koch (DSM) Sanne Cant, Christina Scheinberger (Plantur Pura) Marie Le Net (FDJ) Tiffany Cromwell (Canyon/SRAM) Maaike Boogaard (UAE Team ADQ) Alexandra Manly (BikeExchange-Jayco) Marta Lach (Ceratizit-WNT) Eleonora Gasparrini (Valcar Travel&Service) Martina Alzini (Cofidis) Jeanne Korevaar (Liv Racing) Letizia Borghesi (EF Education-Tibco-SVB) Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) Julia Borgström (AG Insurance-NXTG) Pauline Allin (Arkéa) Julie Leth (Uno-X) Nina Buijsman (Human Powered Health)

clock 13:51 13 uur 51. In het peloton wil Movistar de ruime kopgroep niet zomaar laten wegrijden. De ploeg van Annemiek van Vleuten heeft geen pion vooraan. . In het peloton wil Movistar de ruime kopgroep niet zomaar laten wegrijden. De ploeg van Annemiek van Vleuten heeft geen pion vooraan.

clock 13:50 13 uur 50. Cant en Vandenbulcke mee in ontsnapping. De kopgroep bestaat momenteel uit 23 rensters. Elisa Balsamo, Christine Majerus, Marlen Reusser en Nederlands kampioene Riejanne Markus zijn enkele opmerkelijke namen. Ook Sanne Cant en Jesse Vandenbulcke glippen mee weg. . Cant en Vandenbulcke mee in ontsnapping De kopgroep bestaat momenteel uit 23 rensters. Elisa Balsamo, Christine Majerus, Marlen Reusser en Nederlands kampioene Riejanne Markus zijn enkele opmerkelijke namen. Ook Sanne Cant en Jesse Vandenbulcke glippen mee weg.

clock 13:47 13 uur 47. Enkele grote namen proberen een offensief te lanceren. Wereldkampioene Elisa Balsamo en Marlen Reusser maken onder andere deel uit van een ruime kopgroep. Ze hebben een voorsprong van 15 seconden . Enkele grote namen proberen een offensief te lanceren. Wereldkampioene Elisa Balsamo en Marlen Reusser maken onder andere deel uit van een ruime kopgroep. Ze hebben een voorsprong van 15 seconden

clock 13:43 13 uur 43. Strijdlust. U kan het rode rugnummer vandaag spotten op de rug van Alena Amialiusik (Canyon/SRAM). De 33-jarige renster bleef gisteren een lange tijd uit de greep van het peloton. Ze stormde alleen op de Côte de Mutigny af, maar aan de voet werd ze gegrepen door het peloton. Haar solo leverde haar de strijdlust op. . Strijdlust U kan het rode rugnummer vandaag spotten op de rug van Alena Amialiusik (Canyon/SRAM). De 33-jarige renster bleef gisteren een lange tijd uit de greep van het peloton. Ze stormde alleen op de Côte de Mutigny af, maar aan de voet werd ze gegrepen door het peloton. Haar solo leverde haar de strijdlust op.

clock 13:38 13 uur 38. Marianne Vos: "De gele trui geeft me meer kracht". Marianne Vos: "De gele trui geeft me meer kracht"

clock 13:36 13 uur 36. Het peloton geeft hen geen vrijgeleide. De 3 avonturiers worden bij de lurven gevat. . Het peloton geeft hen geen vrijgeleide. De 3 avonturiers worden bij de lurven gevat.

clock 13:35 13 uur 35. Eerste aanval van de dag. Daar is de eerste aanval van de dag. Hoewel de hindernissen pas opdoemen na 65 kilometer kiezen Marta Lach, Martina Alzini en Thalita De Jong voor de aanval vroeg in de wedstrijd. . Eerste aanval van de dag Daar is de eerste aanval van de dag. Hoewel de hindernissen pas opdoemen na 65 kilometer kiezen Marta Lach, Martina Alzini en Thalita De Jong voor de aanval vroeg in de wedstrijd.

clock 13:32 13 uur 32. Shirin van Anrooij: "Ik hoop dat iedereen gespaard blijft van pech". Shirin van Anrooij: "Ik hoop dat iedereen gespaard blijft van pech"

clock 13:29 13 uur 29. Over 58 kilometer krijgen de rensters de eerste col van de dag voorgeschoteld. De Côte de Celles-sur-Ource is 1,1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9%. Vlak daarna volgt de eerste grindsector: de Chemin blanc des Celles (2.300 meter) . Over 58 kilometer krijgen de rensters de eerste col van de dag voorgeschoteld. De Côte de Celles-sur-Ource is 1,1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9%. Vlak daarna volgt de eerste grindsector: de Chemin blanc des Celles (2.300 meter)



clock 13:24 13 uur 24. Het peloton verlaat Troyes als 1 geheel. Voorlopig probeert niemand een aanval te forceren. . Het peloton verlaat Troyes als 1 geheel. Voorlopig probeert niemand een aanval te forceren.

clock 13:19 13 uur 19. Sanne Cant: "Het zijn al 3 mooie dagen geweest". Sanne Cant: "Het zijn al 3 mooie dagen geweest"

clock 13:18 13 uur 18. Veldrijdsters. Deze etappe zou wel eens iets zijn voor de rensters die in de winter door de modder ploeteren. In deze Tour de France Femmes zijn er ook enkele veldrijdsters. Denk maar aan Sanne Cant en Yara Kastelijn van Plantur Pura. Ook Lotte Kopecky (SD Worx) heeft ervaring in het veld. Wereldkampioene veldrijden Marianne Vos (Jumbo-Visma) rijdt hier rond in de gele trui en zou die wel eens extra in de verf kunnen zetten in deze etappe. Ook Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) is een vaste waarde in het veld. . Veldrijdsters Deze etappe zou wel eens iets zijn voor de rensters die in de winter door de modder ploeteren. In deze Tour de France Femmes zijn er ook enkele veldrijdsters. Denk maar aan Sanne Cant en Yara Kastelijn van Plantur Pura.



Ook Lotte Kopecky (SD Worx) heeft ervaring in het veld. Wereldkampioene veldrijden Marianne Vos (Jumbo-Visma) rijdt hier rond in de gele trui en zou die wel eens extra in de verf kunnen zetten in deze etappe.



Ook Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) is een vaste waarde in het veld.

clock 13:15 13 uur 15.

clock 13:13 13 uur 13 match begonnen start time Start van de 4e etappe! Het licht wordt op groen gezet in Troyes. De rensters krijgen 65 kilometer om zich fysiek en mentaal voor te bereiden op het tweede gedeelte van de wedstrijd: gravel, gravel en nog eens gravel. Daarnaast doemen er ook nog eens 5 cols op.

clock 13:06 13 uur 06. Annemiek van Vleuten: "Ik voel me veel beter". Annemiek van Vleuten: "Ik voel me veel beter"

clock 13:04 13 uur 04. De eerste 65 kilometer van de wedstrijd zijn zo goed als vlak. Daarna wordt het wel moeilijker voor de rensters met 5 cols en 4 grindstroken. Na 126,8 kilometer kennen we de winnares van de 4e etappe. . De eerste 65 kilometer van de wedstrijd zijn zo goed als vlak. Daarna wordt het wel moeilijker voor de rensters met 5 cols en 4 grindstroken. Na 126,8 kilometer kennen we de winnares van de 4e etappe.

clock 13:02 13 uur 02.

clock 13:01 13 uur 01. Officieuze start. De rensters vertrekken in Troyes. Over enkele minuten volgt de officiële start. . Officieuze start De rensters vertrekken in Troyes. Over enkele minuten volgt de officiële start.

clock 12:56 12 uur 56. Bergklassement. Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) verzekerde zich gisteren van de bollentrui na een strijd met Elise Chabbey (Canyon/SRAM). Ze neemt de leidersplaats van haar ploeggenote Femke Markus over in dat klassement. De Nederlandse heeft momenteel 8 punten. Vandaag kunnen de rensters weer wat punten verdienen op de top van de 5 beklimmingen. . Bergklassement Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) verzekerde zich gisteren van de bollentrui na een strijd met Elise Chabbey (Canyon/SRAM). Ze neemt de leidersplaats van haar ploeggenote Femke Markus over in dat klassement. De Nederlandse heeft momenteel 8 punten.



Vandaag kunnen de rensters weer wat punten verdienen op de top van de 5 beklimmingen.

clock 12:52 12 uur 52. Julie De Wilde: "Ik kijk wel uit naar deze rit"'. Julie De Wilde: "Ik kijk wel uit naar deze rit"'

clock 12:48 12 uur 48. Grind. De afgelopen dagen zagen we al veel valpartijen, maar vandaag zullen de rensters nog meer op hun hoede zijn. De grindwegen liggen er gevaarlijk bij. Het is opletten geblazen voor lekke banden en valpartijen. De favorieten zullen bij de pinken zijn, want zo'n val of lekke band kan wel eens behoorlijk wat tijdverlies opleveren. De rensters werken vandaag 4 gravelstroken af, goed voor 12,9 kilometer aan grind. . Grind De afgelopen dagen zagen we al veel valpartijen, maar vandaag zullen de rensters nog meer op hun hoede zijn. De grindwegen liggen er gevaarlijk bij. Het is opletten geblazen voor lekke banden en valpartijen. De favorieten zullen bij de pinken zijn, want zo'n val of lekke band kan wel eens behoorlijk wat tijdverlies opleveren.



De rensters werken vandaag 4 gravelstroken af, goed voor 12,9 kilometer aan grind.

clock 12:45 12 uur 45. Puntenklassement. Marianne Vos staat ook aan de leiding in het puntenklassement. De Nederlandse heeft 160 punten. Haar landgenote Lorena Wiebes palmt de 2e plek in met 113 punten. Kopecky vervolledigt de top 3 met 102 punten. Vandaag kan de winnares van de tussensprint 25 punten verdienen. Aan de finish vallen er nog eens 30 punten te rapen voor de nummer 1 van de rit. . Puntenklassement Marianne Vos staat ook aan de leiding in het puntenklassement. De Nederlandse heeft 160 punten. Haar landgenote Lorena Wiebes palmt de 2e plek in met 113 punten. Kopecky vervolledigt de top 3 met 102 punten. Vandaag kan de winnares van de tussensprint 25 punten verdienen. Aan de finish vallen er nog eens 30 punten te rapen voor de nummer 1 van de rit.

clock 12:41 12 uur 41. Lotte Kopecky: "Het gevaar om lek te rijden is hier 10 keer groter dan in Roubaix". Lotte Kopecky: "Het gevaar om lek te rijden is hier 10 keer groter dan in Roubaix"

clock 12:40 12 uur 40. Het zwaartepunt ligt pas in het tweede deel van de wedstrijd. De spanning zal stijgen na ongeveer 60 kilometer, want dan volgt de tussensprint in Bar-sur-Seine. Pas na 67 kilometer doemen de eerste grindwegen en cols op. . Het zwaartepunt ligt pas in het tweede deel van de wedstrijd. De spanning zal stijgen na ongeveer 60 kilometer, want dan volgt de tussensprint in Bar-sur-Seine. Pas na 67 kilometer doemen de eerste grindwegen en cols op.

clock 12:34 Het wordt opletten geblazen op de grindwegen voor de keien! 12 uur 34. Het wordt opletten geblazen op de grindwegen voor de keien!

clock 12:33 12 uur 33. Strade Bianche. De grindwegen doen de wielerliefhebbers meteen denken aan de Strade Bianche. Daar heeft Lotte Kopecky ook goeie herinneringen aan. Onze landgenote won in maart deze klassieker na een beklijvend duel met Annemiek van Vleuten. Kopecky is deze etappe vooraf ook gaan verkennen. "Je kan pech hebben en veel tijd verliezen, of je kan geluk hebben en tijd winnen. De stroken zijn toch anders dan die van de Strade Bianche, ik ben na die verkenning toch wel wat geschrokken. Er zijn risico's aan die stroken verbonden", vertelde de renster van SD Worx gisteren. . Strade Bianche De grindwegen doen de wielerliefhebbers meteen denken aan de Strade Bianche. Daar heeft Lotte Kopecky ook goeie herinneringen aan. Onze landgenote won in maart deze klassieker na een beklijvend duel met Annemiek van Vleuten.



Kopecky is deze etappe vooraf ook gaan verkennen. "Je kan pech hebben en veel tijd verliezen, of je kan geluk hebben en tijd winnen. De stroken zijn toch anders dan die van de Strade Bianche, ik ben na die verkenning toch wel wat geschrokken. Er zijn risico's aan die stroken verbonden", vertelde de renster van SD Worx gisteren.

clock 12:28 De 4e etappe van Troyes naar Bar-sur-Aube. 12 uur 28. De 4e etappe van Troyes naar Bar-sur-Aube

clock 12:26 12 uur 26. Kijk live om 14.15 u. Van start tot finish zit u hier goed om de wedstrijd te volgen met tekst. Om 14.15 u zijn er beelden. U kan de livestream bekijken op deze pagina of op Eén. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn de commentatoren van dienst. Radio 1 pikt in om 15u. . Kijk live om 14.15 u Van start tot finish zit u hier goed om de wedstrijd te volgen met tekst. Om 14.15 u zijn er beelden. U kan de livestream bekijken op deze pagina of op Eén. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn de commentatoren van dienst. Radio 1 pikt in om 15u.

clock 12:17 12 uur 17. Van Vleuten genekt door ziekte in 3e etappe. Annemiek van Vleuten had een moeilijke dag gisteren. Op de laatste klim, de Mont Bernon, moest de kersverse winnares van de Giro Donne lossen. Dat had niemand zien aankomen. In de afdaling van de klim kon de Nederlandse weer terugkeren, maar de oplopende finish was de doodsteek. Van Vleuten kwam uiteindelijk 20 seconden na winnares Uttrup Ludwig binnen. Van Vleuten vertelde na de rit dat ze zich sinds zondag ziek voelt. In de 2e rit dacht ze even om er de brui aan te geven, maar dat doet de 39-jarige renster van Movistar niet zomaar. Gisteren voelde ze zich al wat beter. Hoe komt ze vandaag voor de dag? Van Vleuten staat momenteel op de 9e plaats, op 1'14" van leidster Marianne Vos. . Van Vleuten genekt door ziekte in 3e etappe Annemiek van Vleuten had een moeilijke dag gisteren. Op de laatste klim, de Mont Bernon, moest de kersverse winnares van de Giro Donne lossen. Dat had niemand zien aankomen. In de afdaling van de klim kon de Nederlandse weer terugkeren, maar de oplopende finish was de doodsteek. Van Vleuten kwam uiteindelijk 20 seconden na winnares Uttrup Ludwig binnen.



Van Vleuten vertelde na de rit dat ze zich sinds zondag ziek voelt. In de 2e rit dacht ze even om er de brui aan te geven, maar dat doet de 39-jarige renster van Movistar niet zomaar. Gisteren voelde ze zich al wat beter. Hoe komt ze vandaag voor de dag?



Van Vleuten staat momenteel op de 9e plaats, op 1'14" van leidster Marianne Vos.

clock 12:12 De materiaalkeuze wordt belangrijk vandaag. 12 uur 12. De materiaalkeuze wordt belangrijk vandaag.

clock 12:11 12 uur 11. Algemeen klassement. 1. Marianne Vos 2. Silvia Persico +16" 3. Kasia Niewiadoma +16" 4. Elisa Longo Borghini +21" 5. Ashleigh Moolman +51" 6. Mavi Garcia +55" 7. Demi Vollering +57" 8. Juliette Labous +1'05" 9. Annemiek van Vleuten +1'14" 10. Cecilie Uttrup Ludwig +1'48" . Algemeen klassement 1. Marianne Vos 2. Silvia Persico +16" 3. Kasia Niewiadoma +16" 4. Elisa Longo Borghini +21" 5. Ashleigh Moolman +51" 6. Mavi Garcia +55" 7. Demi Vollering +57" 8. Juliette Labous +1'05" 9. Annemiek van Vleuten +1'14" 10. Cecilie Uttrup Ludwig +1'48"

clock 12:06 12 uur 06. David De Baer (mecanicien Plantur Pura): "Ze rijden met de wielen die we gebruiken voor Parijs-Roubaix". David De Baer (mecanicien Plantur Pura): "Ze rijden met de wielen die we gebruiken voor Parijs-Roubaix"

clock 12:03 12 uur 03. De Wilde verovert knap de witte trui. Julie De Wilde (Plantur Pura) wordt gezien als de revelatie van deze Tour. Onze landgenote heeft zich dan ook al getoond de afgelopen 3 etappes. Op de Champs-Elysées sprintte ze naar een knappe 15e plek. In Provins deed ze nog beter met een 7e plaats. Ze liet daar enkele grote namen achter zich. Gisteren was het nog specialer voor de 19-jarige renster. Na een lastige race werd ze nog 14e en nam ze de witte trui over van Maike van der Duin (Le Col-Wahoo). Ze is de jongste renster in het peloton. De Wilde heeft een voorsprong van 16 seconden op de Zweedse Julie Borgström (AG Insurance-NXTG). Shirin van Anrooij werd voor aanvang van de Tour gezien als de topfavoriete om het jongerenklassement te winnen. De Nederlandse staat momenteel 4e op 33 seconden van De Wilde. In het algemeen klassement staat De Wilde op de 13e plek. Ze is ook de eerste Belgische. . De Wilde verovert knap de witte trui Julie De Wilde (Plantur Pura) wordt gezien als de revelatie van deze Tour. Onze landgenote heeft zich dan ook al getoond de afgelopen 3 etappes. Op de Champs-Elysées sprintte ze naar een knappe 15e plek. In Provins deed ze nog beter met een 7e plaats. Ze liet daar enkele grote namen achter zich.



Gisteren was het nog specialer voor de 19-jarige renster. Na een lastige race werd ze nog 14e en nam ze de witte trui over van Maike van der Duin (Le Col-Wahoo). Ze is de jongste renster in het peloton.



De Wilde heeft een voorsprong van 16 seconden op de Zweedse Julie Borgström (AG Insurance-NXTG). Shirin van Anrooij werd voor aanvang van de Tour gezien als de topfavoriete om het jongerenklassement te winnen. De Nederlandse staat momenteel 4e op 33 seconden van De Wilde.



In het algemeen klassement staat De Wilde op de 13e plek. Ze is ook de eerste Belgische.

clock 11:56 11 uur 56. Vertrek om 13u. De rensters schieten om 13u uit de startblokken in Troyes. 10 minuten later volgt de officiële start. Rond 16:15 worden ze na 4 grindstroken en 5 cols in aankomstplaats Bar-sur-Aube verwacht. . Vertrek om 13u De rensters schieten om 13u uit de startblokken in Troyes. 10 minuten later volgt de officiële start. Rond 16:15 worden ze na 4 grindstroken en 5 cols in aankomstplaats Bar-sur-Aube verwacht.

clock 11:55 11 uur 55. Michel Cornelisse: "De Wilde heeft me niet echt verrast, in Dwars door Vlaanderen was ze ook al heel goed en dat op die leeftijd". Michel Cornelisse: "De Wilde heeft me niet echt verrast, in Dwars door Vlaanderen was ze ook al heel goed en dat op die leeftijd"

clock 11:47 11 uur 47. wielrennen Ook Deens feest in Tour de France Femmes: Uttrup Ludwig troeft Vos af

clock 11:45 11 uur 45. 4e etappe: gravel en 5 cols. Gisteren zorgden de rensters voor behoorlijk wat spektakel in de 3e etappe van de Tour de France Femmes. Vandaag zal dat niet anders zijn. De eerste hindernissen doemen wel pas op na 67 kilometer koers. De rensters krijgen vandaag 5 hellingen voorgeschoteld. Daarnaast moeten ze ook nog eens 4 gravelstroken afwerken, goed voor 12,9 kilometer aan grind. Het peloton werkt vandaag 126,8 kilometer af tussen Troyes en Bar-sur-Aube. . 4e etappe: gravel en 5 cols Gisteren zorgden de rensters voor behoorlijk wat spektakel in de 3e etappe van de Tour de France Femmes. Vandaag zal dat niet anders zijn. De eerste hindernissen doemen wel pas op na 67 kilometer koers.



De rensters krijgen vandaag 5 hellingen voorgeschoteld. Daarnaast moeten ze ook nog eens 4 gravelstroken afwerken, goed voor 12,9 kilometer aan grind.



Het peloton werkt vandaag 126,8 kilometer af tussen Troyes en Bar-sur-Aube.

clock 09:35 09 uur 35.

clock 09:30 09 uur 30. Live op alle Sporza-kanalen. Volg de rit vanaf de start om 13.10 uur op deze pagina, vanaf 14.15 uur streamen we ook de tv-uitzending van Eén met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Radio 1 is er vanaf 15u bij met commentaar van Jonas Maes. . Live op alle Sporza-kanalen Volg de rit vanaf de start om 13.10 uur op deze pagina, vanaf 14.15 uur streamen we ook de tv-uitzending van Eén met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Radio 1 is er vanaf 15u bij met commentaar van Jonas Maes.

clock 09:26 09 uur 26. 12,9 km grind. Na een vlak begin gaat het vanaf halfweg koers heel de tijd op en neer. In het tweede deel liggen 5 gecatalogiseerde klimmetjes, 2 van 3e categorie en 3 van 4e categorie. Tussendoor moeten de rensters ook over 4 grindsectoren, goed voor een totaal van 12,9 km "witte wegen", zoals in de Strade Bianche. Dat is iets voor Lotte Kopecky, die eerder dit jaar de klassieker won voor de neus van Annemiek van Vleuten. Al moest Kopecky gisteren afhaken en voelt ze zich niet opperbest. De Chemin blanc de Celles (2.300m), Chemin blanc des Hautes Forêts (3.200m), Chemin blanc du plateau de Blu (4.400m) en Chemin blanc de Vitry (3.000m) liggen ook in het 2e deel van de rit. De laatste gravelstrook ligt op 20 km van de streep, de laatste bergtop op 5 km van de finish. Deze rit is iets voor punchers of vroege aanvallers. . 12,9 km grind Na een vlak begin gaat het vanaf halfweg koers heel de tijd op en neer. In het tweede deel liggen 5 gecatalogiseerde klimmetjes, 2 van 3e categorie en 3 van 4e categorie.



Tussendoor moeten de rensters ook over 4 grindsectoren, goed voor een totaal van 12,9 km "witte wegen", zoals in de Strade Bianche. Dat is iets voor Lotte Kopecky, die eerder dit jaar de klassieker won voor de neus van Annemiek van Vleuten. Al moest Kopecky gisteren afhaken en voelt ze zich niet opperbest.



De Chemin blanc de Celles (2.300m), Chemin blanc des Hautes Forêts (3.200m), Chemin blanc du plateau de Blu (4.400m) en Chemin blanc de Vitry (3.000m) liggen ook in het 2e deel van de rit.



De laatste gravelstrook ligt op 20 km van de streep, de laatste bergtop op 5 km van de finish. Deze rit is iets voor punchers of vroege aanvallers.