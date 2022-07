LIVE Tour de France Femmes: grindwegen en bergjes kondigen meer spektakel aan

clock 13:18

13 uur 18. Veldrijdsters. Deze etappe zou wel eens iets zijn voor de rensters die in de winter door de modder ploeteren. In deze Tour de France Femmes zijn er ook enkele veldrijdsters. Denk maar aan Sanne Cant en Yara Kastelijn van Plantur Pura. Ook Lotte Kopecky (SD Worx) heeft ervaring in het veld. Wereldkampioene veldrijden Marianne Vos (Jumbo-Visma) rijdt hier rond in de gele trui en zou die wel eens extra in de verf kunnen zetten in deze etappe. Ook Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) is een vaste waarde in het veld. .