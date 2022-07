Tour de France Femmes: rit door Champagnestreek nodigt uit tot aanvalswerk

Het lokale circuit van 25 km verloopt over dezelfde wegen als die waarop Julian Alaphilippe in 2019 op een briljante manier naar een ritzege soleerde en er zijn eerste gele trui pakte. "Dat moet inspireren tot aanvallen", zegt Marion Rousse, koersdirecteur van Tour de France Femmes én partner van de Franse wereldkampioen. Bekijk hieronder nog eens de zege in Epernay van 2019 van Alaphilippe.

08 uur 23. Op en af in Champagnestreek. Rit 3 in de Tour de France Femmes doet de Champagnestreek aan. Tussen Reims en Epernay moet het peloton enkele colletjes van 4e en 3e categorie over, met het zwaartepunt in het 2e deel van de rit. Op 15 km van de streep ligt de Côte de Mutigny, op 4 km ligt nog de Mont Bernon. De Mont Bernon is 1 km lang aan gemiddeld 4,6 procent, de Mutigny is de lastigste col: 900 meter aan 12,2 procent. .