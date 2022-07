LIVESTREAM Tour de France Femmes: Proberen klassementsrensters iets in eerste heuvelachtige rit?

clock 14:57 Côte de Vertus. De rensters naderen de voet van de 2e klim van de dag. De Côte de Vertus (4e categorie) is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Een venijnige klim! . 14 uur 57. hill Côte de Vertus De rensters naderen de voet van de 2e klim van de dag. De Côte de Vertus (4e categorie) is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Een venijnige klim!

clock 14:54 14 uur 54. De favorieten schuiven op met de voet van de Côte de Vertus in het vizier. Marianne Vos schuift op samen met haar ploeggenotes van Jumbo-Visma. Ook SD Worx komt naar de kop, met Marlen Reusser die het tempo bepaalt. Shirin van Anrooij rijdt op kop van de trein van Trek-Segafredo. Ellen van Dijk zit in haar wiel. . De favorieten schuiven op met de voet van de Côte de Vertus in het vizier. Marianne Vos schuift op samen met haar ploeggenotes van Jumbo-Visma. Ook SD Worx komt naar de kop, met Marlen Reusser die het tempo bepaalt. Shirin van Anrooij rijdt op kop van de trein van Trek-Segafredo. Ellen van Dijk zit in haar wiel.

clock 14:53 14 uur 53. Valerie Demey: "Nog 6 dagen te gaan, ik ga zeker mijn kans nog grijpen". Valerie Demey: "Nog 6 dagen te gaan, ik ga zeker mijn kans nog grijpen"

clock 14:52 Voorlopig is het al Nederland dat de klok slaat. 14 uur 52. Voorlopig is het al Nederland dat de klok slaat

clock 14:51 14 uur 51. 2 etappes, 2 Nederlandse ritzeges. De afgelopen 2 etappes werd telkens gewonnen door een Nederlandse. Op de Champs-Elysées sprintte Lorena Wiebes naar de overwinning en gisteren was Marianne Vos oppermachtig in Provins. Krijgen we vandaag een 3e Nederlandse ritzege op rij of gaat iemand anders met de winst aan de haal? . 2 etappes, 2 Nederlandse ritzeges De afgelopen 2 etappes werd telkens gewonnen door een Nederlandse. Op de Champs-Elysées sprintte Lorena Wiebes naar de overwinning en gisteren was Marianne Vos oppermachtig in Provins. Krijgen we vandaag een 3e Nederlandse ritzege op rij of gaat iemand anders met de winst aan de haal?

clock 14:46 14 uur 46. Het tempo gaat er wat uit in het peloton. We zien Jumbo-Visma, Cofidis en Le Col-Wahoo aan kop rijden. . Het tempo gaat er wat uit in het peloton. We zien Jumbo-Visma, Cofidis en Le Col-Wahoo aan kop rijden.

clock 14:44 14 uur 44. Het peloton is nog steeds compleet. Ze rijden samen naar de voet van de Côte de Vertus toe. Probeert daar iemand een aanval op poten te zetten? . Het peloton is nog steeds compleet. Ze rijden samen naar de voet van de Côte de Vertus toe. Probeert daar iemand een aanval op poten te zetten?

clock 14:44 Mooi volk eerder vandaag: Vallteri Bottas kwam zijn vriendin Tiffany Cromwell aanmoedigen. 14 uur 44. Mooi volk eerder vandaag: Vallteri Bottas kwam zijn vriendin Tiffany Cromwell aanmoedigen

clock 14:41 14 uur 41. Lieselot Decroix: "Marianne Vos heeft een groot aandeel in het ontstaan van deze Tour". Lieselot Decroix: "Marianne Vos heeft een groot aandeel in het ontstaan van deze Tour"

clock 14:38 14 uur 38. FDJ bepaalt het tempo op kop van het peloton. Over minder dan 14 kilometer beginnen ze aan de 2e klim van de dag. . FDJ bepaalt het tempo op kop van het peloton. Over minder dan 14 kilometer beginnen ze aan de 2e klim van de dag.

clock 14:34 14 uur 34. Achteraan het peloton staat de deur open. Zo moet een renster van EF Education -Tibco-SVB lossen. . Achteraan het peloton staat de deur open. Zo moet een renster van EF Education -Tibco-SVB lossen.

clock 14:33 14 uur 33. Marianne Vos (Jumbo-Visma) verschijnt op de voorposten. De leidster wil natuurlijk geen ontsnapping van de concurrentie missen. . Marianne Vos (Jumbo-Visma) verschijnt op de voorposten. De leidster wil natuurlijk geen ontsnapping van de concurrentie missen.

clock 14:32 14 uur 32. Peloton compleet. Door het hoge tempo voorin wordt het peloton op een lang lint getrokken. . Peloton compleet Door het hoge tempo voorin wordt het peloton op een lang lint getrokken.

clock 14:31 14 uur 31. In het peloton blijven ze niet stilzitten. Ze halen het duo voorin terug. . In het peloton blijven ze niet stilzitten. Ze halen het duo voorin terug.

clock 14:31 14 uur 31. Demi Vollering: "Ik was gisteren te gefocust op een overwinning van Kopecky, maar ik had mee in dat groepje moeten zitten". Demi Vollering: "Ik was gisteren te gefocust op een overwinning van Kopecky, maar ik had mee in dat groepje moeten zitten"

clock 14:26 14 uur 26. Lotte Kopecky (SD Worx) verschijnt aan kop van het peloton. Ze werkt mee om het tijdsverschil met de kopgroep te beperken. . Lotte Kopecky (SD Worx) verschijnt aan kop van het peloton. Ze werkt mee om het tijdsverschil met de kopgroep te beperken.

clock 14:25 14 uur 25. Nog 23 kilometer tot de voet van de Côte de Vertus, de 2e col van 3e categorie! . Nog 23 kilometer tot de voet van de Côte de Vertus, de 2e col van 3e categorie!

clock 14:24 14 uur 24. De rensters zijn alert in het peloton. We zien onder anderen Cecilie Uttrup Ludwig en Lorena Wiebes voorin. De voorsprong van Markus en Allin slinkt ondertussen. Iedereen wil bij de pinken zijn als de wedstrijd weer chaotisch verloopt zoals gisteren. . De rensters zijn alert in het peloton. We zien onder anderen Cecilie Uttrup Ludwig en Lorena Wiebes voorin. De voorsprong van Markus en Allin slinkt ondertussen. Iedereen wil bij de pinken zijn als de wedstrijd weer chaotisch verloopt zoals gisteren.

clock 14:21 14 uur 21. Poging Valerie Demey. Valerie Demey (Liv Racing) probeerde de oversteek te maken naar het duo voorin, maar haar poging houdt niet lang stand. . Poging Valerie Demey Valerie Demey (Liv Racing) probeerde de oversteek te maken naar het duo voorin, maar haar poging houdt niet lang stand.

clock 14:20 Pauline Allin en Femke Markus hebben een voorgift van 27 seconden. 14 uur 20. Pauline Allin en Femke Markus hebben een voorgift van 27 seconden.

clock 14:15 14 uur 15. Livestream. Vanaf nu kan u live naar de wedstrijd kijken op Eén of op deze pagina. Het commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Om 15u pikt Radio 1 in. . Livestream Vanaf nu kan u live naar de wedstrijd kijken op Eén of op deze pagina. Het commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Om 15u pikt Radio 1 in.

clock 14:13 14 uur 13. In het peloton laten ze Markus en Allin niet verder wegrijden. Meerdere rensters proberen de oversteek te maken naar het duo voorin. . In het peloton laten ze Markus en Allin niet verder wegrijden. Meerdere rensters proberen de oversteek te maken naar het duo voorin.

clock 14:08 20 seconden voor Markus en Allin. Femke Markus (Parkhotel Valkenburg) heeft het wiel van Pauline Allin (Arkéa) gevonden. Met 2 proberen ze nu verder weg te rijden van het peloton, maar dat krijgen ze niet cadeau. Ze hebben maar een voorsprong van 20 seconden. De Jong maakt weer deel uit van het pak. . 14 uur 08. time difference 20 seconden voor Markus en Allin Femke Markus (Parkhotel Valkenburg) heeft het wiel van Pauline Allin (Arkéa) gevonden. Met 2 proberen ze nu verder weg te rijden van het peloton, maar dat krijgen ze niet cadeau. Ze hebben maar een voorsprong van 20 seconden. De Jong maakt weer deel uit van het pak.

clock 14:06 14 uur 06. 2 Nederlandse achtervolgers. Femke Markus komt steeds dichter bij koploopster Pauline Allin. Achter Markus probeert Thalita De Jong (Liv Racing) de sprong te maken naar haar landgenote. . 2 Nederlandse achtervolgers Femke Markus komt steeds dichter bij koploopster Pauline Allin. Achter Markus probeert Thalita De Jong (Liv Racing) de sprong te maken naar haar landgenote.

clock 14:04 14 uur 04. Tegenoffensief bollentrui Markus. Femke Markus (Parkhotel Valkenburg), draagster van de bollentrui, zet de achtervolging in op Pauline Allin. Straks zijn er nog punten te verdienen voor het bergklassement en die kans wil de Nederlandse niet laten liggen. Ze achtervolgt op 22 seconden. . Tegenoffensief bollentrui Markus Femke Markus (Parkhotel Valkenburg), draagster van de bollentrui, zet de achtervolging in op Pauline Allin. Straks zijn er nog punten te verdienen voor het bergklassement en die kans wil de Nederlandse niet laten liggen. Ze achtervolgt op 22 seconden.

clock 14:02 14 uur 02. Livestream om 14.15 u. Over minder dan een kwartier zijn er beelden van de wedstrijd. U kan de koers live bekijken op de pagina of op Eén. . Livestream om 14.15 u Over minder dan een kwartier zijn er beelden van de wedstrijd. U kan de koers live bekijken op de pagina of op Eén.

clock 13:59 13 uur 59. Nieuwe aanval van renster van Arkéa. Weer een renster van Arkéa die het probeert. Pauline Allin kiest voor een solo. Ze heeft een voorsprong van 30 seconden. Heeft zij meer succes dan haar ploeggenote Amandine Fouquenet? . Nieuwe aanval van renster van Arkéa Weer een renster van Arkéa die het probeert. Pauline Allin kiest voor een solo. Ze heeft een voorsprong van 30 seconden. Heeft zij meer succes dan haar ploeggenote Amandine Fouquenet?

clock 13:58 13 uur 58. Elisa Longo Borghini: "De bergen moeten nog komen dus ik moet nu wat seconden sprokkelen". Elisa Longo Borghini: "De bergen moeten nog komen dus ik moet nu wat seconden sprokkelen"

clock 13:55 13 uur 55. Peloton compleet. Het peloton maakt snel een einde aan de aanval van Fortin en de tegenaanval van Fouquenet. Het Franse duo is weer terug te vinden in het peloton. Er is nog steeds geen vroege vlucht gevormd na meer dan 30 kilometer koers. . Peloton compleet Het peloton maakt snel een einde aan de aanval van Fortin en de tegenaanval van Fouquenet. Het Franse duo is weer terug te vinden in het peloton. Er is nog steeds geen vroege vlucht gevormd na meer dan 30 kilometer koers.

clock 13:53 27 seconden voor Fortin. De voorsprong van Fortin (Cofidis) groeit. Ze heeft een voorgift van 27 seconden. Fouquenet moet nog 17 seconden goedmaken op haar landgenote. . 13 uur 53. time difference 27 seconden voor Fortin De voorsprong van Fortin (Cofidis) groeit. Ze heeft een voorgift van 27 seconden. Fouquenet moet nog 17 seconden goedmaken op haar landgenote.

clock 13:52 13 uur 52. Tegenoffensief Fouquenet. Amandine Fouquenet (Arkéa), ook bekend van het veldrijden, lanceert een tegenoffensief en gaat op zoek naar haar landgenote Fortin. . Tegenoffensief Fouquenet Amandine Fouquenet (Arkéa), ook bekend van het veldrijden, lanceert een tegenoffensief en gaat op zoek naar haar landgenote Fortin.

clock 13:51 13 uur 51. Aanval renster Cofidis. Valentine Fortin van Cofidis kiest ervoor om er alleen van door te gaan. De Franse renster heeft momenteel een voorsprong van 15 seconden, maar staat er wel alleen voor. . Aanval renster Cofidis Valentine Fortin van Cofidis kiest ervoor om er alleen van door te gaan. De Franse renster heeft momenteel een voorsprong van 15 seconden, maar staat er wel alleen voor.

clock 13:48 Opgave Maeva Squiban. Maeva Squiban (Stade Rochelais Charente Maritime) stapt uit de race. De Franse renster moest al vroeg deze wedstrijd lossen. Ze heeft last van blessures en besluit om de Tour de France Femmes te verlaten. . 13 uur 48. give up Opgave Maeva Squiban Maeva Squiban (Stade Rochelais Charente Maritime) stapt uit de race. De Franse renster moest al vroeg deze wedstrijd lossen. Ze heeft last van blessures en besluit om de Tour de France Femmes te verlaten.

clock 13:45 13 uur 45. Chaotische beginfase. Na de Côte de Trépail is het peloton nog steeds compleet. De rit kende een chaotische beginfase met verschillende aanvalspogingen van onder anderen leidster Marianne Vos en Ellen van Dijk. . Chaotische beginfase Na de Côte de Trépail is het peloton nog steeds compleet. De rit kende een chaotische beginfase met verschillende aanvalspogingen van onder anderen leidster Marianne Vos en Ellen van Dijk.

clock 13:42 13 uur 42. Pas over 55 kilometer volgt de 2e klim van de dag. Nu gaat het op en af naar de voet van de Côte de Vertus. . Pas over 55 kilometer volgt de 2e klim van de dag. Nu gaat het op en af naar de voet van de Côte de Vertus.

clock 13:40 13 uur 40. Gerritse eerste boven. Net zoals gisteren komt Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) als eerste boven op de eerste klim van de dag. Ze tikt als eerste de top aan van de Côte de Trépail. Ze sprokkelt 2 punten en staat zo virtueel aan de leiding van het bergklassement. Elise Chabbey (Canyon/SRAM) pakt 1 punt. . Gerritse eerste boven Net zoals gisteren komt Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) als eerste boven op de eerste klim van de dag. Ze tikt als eerste de top aan van de Côte de Trépail. Ze sprokkelt 2 punten en staat zo virtueel aan de leiding van het bergklassement. Elise Chabbey (Canyon/SRAM) pakt 1 punt.

clock 13:37 13 uur 37. Door het hoge tempo van Van Dijk daarnet, was er een scheur in het peloton. Maar op de Côte de Trépail heeft de tweede groep de aansluiting weer gemaakt met de kopgroep. Het peloton is compleet. . Door het hoge tempo van Van Dijk daarnet, was er een scheur in het peloton. Maar op de Côte de Trépail heeft de tweede groep de aansluiting weer gemaakt met de kopgroep. Het peloton is compleet.

clock 13:35 Côte de Trépail (4e categorie). Het peloton begint aan de eerste col van de dag. De Côte de Trépail is 1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. . 13 uur 35. hill Côte de Trépail (4e categorie) Het peloton begint aan de eerste col van de dag. De Côte de Trépail is 1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5%.

clock 13:34 13 uur 34. Ellen van Dijk trok stevig door en probeerde ook een aanval te lanceren. Een renster van Movistar glipte mee weg, maar voor de voet van de eerste klim wordt het duo ingerekend. . Ellen van Dijk trok stevig door en probeerde ook een aanval te lanceren. Een renster van Movistar glipte mee weg, maar voor de voet van de eerste klim wordt het duo ingerekend.

clock 13:33 13 uur 33. De rensters naderen de voet van de Côte de Trépail, de eerste klim van de dag. . De rensters naderen de voet van de Côte de Trépail, de eerste klim van de dag.

clock 13:32 13 uur 32. Van Dijk maakt tempo. Het tempo is hoog dankzij Van Dijk. De Nederlandse van Trek-Segafredo zorgt ervoor dat het tempo enorm de hoogte in schiet. Door het hoge tempo scheurt het peloton in stukken. In de eerste groep zitten ongeveer 40 rensters. . Van Dijk maakt tempo Het tempo is hoog dankzij Van Dijk. De Nederlandse van Trek-Segafredo zorgt ervoor dat het tempo enorm de hoogte in schiet. Door het hoge tempo scheurt het peloton in stukken. In de eerste groep zitten ongeveer 40 rensters.

clock 13:30 13 uur 30. Aanval Vos strandt . De aanval van Vos was niet van lange duur. Samen met enkele andere rensters probeerde ze een aanval op poten te zetten, maar dat liet het peloton uiteraard niet gebeuren. . Aanval Vos strandt De aanval van Vos was niet van lange duur. Samen met enkele andere rensters probeerde ze een aanval op poten te zetten, maar dat liet het peloton uiteraard niet gebeuren.

clock 13:28 13 uur 28. Aanval leidster Vos! Marianne Vos (Jumbo-Visma) wacht niet op de eerste beklimming van de dag en plaatst nu al een aanval! Wat is de gele trui van plan? . Aanval leidster Vos! Marianne Vos (Jumbo-Visma) wacht niet op de eerste beklimming van de dag en plaatst nu al een aanval! Wat is de gele trui van plan?

clock 13:26 13 uur 26. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) positioneert zich aan kop van het peloton om alles te controleren. . Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) positioneert zich aan kop van het peloton om alles te controleren.

clock 13:26 13 uur 26. De wedstrijd kent een chaotisch begin. Meerdere rensters dromen van de vroege vlucht, maar die komt voorlopig moeilijk tot stand. . De wedstrijd kent een chaotisch begin. Meerdere rensters dromen van de vroege vlucht, maar die komt voorlopig moeilijk tot stand.

clock 13:25 13 uur 25. Annemiek van Vleuten: "Ik maak me geen zorgen om mijn tijdverlies van gisteren. Tijdverschillen worden goedgemaakt in de laatste dagen". Annemiek van Vleuten: "Ik maak me geen zorgen om mijn tijdverlies van gisteren. Tijdverschillen worden goedgemaakt in de laatste dagen"

clock 13:20 13 uur 20. Voorlopig geen ontsnapping. Niemand kan voorlopig echt ontsnappen. Martina Alzini (Cofidis) en Thalita De Jong (Liv Racing) probeerden het, maar ze mogen al snel de boeken terug toedoen. . Voorlopig geen ontsnapping Niemand kan voorlopig echt ontsnappen. Martina Alzini (Cofidis) en Thalita De Jong (Liv Racing) probeerden het, maar ze mogen al snel de boeken terug toedoen.

clock 13:18 13 uur 18. Jolien D'hoore: "Wollaston, onze kopvrouw, heeft haar pols gebroken en Masetti heeft een zware hersenschudding". Jolien D'hoore: "Wollaston, onze kopvrouw, heeft haar pols gebroken en Masetti heeft een zware hersenschudding"

clock 13:15 13 uur 15. Wiebes in groene trui. Lorena Wiebes (DSM) draagt vandaag de groene trui. De Nederlandse moest gisteren haar gele trui afstaan aan Vos, maar ze mag het groen aantrekken. Deze is ook in het bezit van Vos, maar Wiebes staat 2e in het klassement op 16 punten van de leidster. De groene trui is een doel van de renster van DSM. . Wiebes in groene trui Lorena Wiebes (DSM) draagt vandaag de groene trui. De Nederlandse moest gisteren haar gele trui afstaan aan Vos, maar ze mag het groen aantrekken. Deze is ook in het bezit van Vos, maar Wiebes staat 2e in het klassement op 16 punten van de leidster. De groene trui is een doel van de renster van DSM.

clock 13:13 13 uur 13. Hoog tempo. Het tempo schiet meteen de hoogte in, in de beginfase van de race. Achteraan het peloton hebben enkele rensters alle moeite van de wereld om te blijven aanklampen. . Hoog tempo Het tempo schiet meteen de hoogte in, in de beginfase van de race. Achteraan het peloton hebben enkele rensters alle moeite van de wereld om te blijven aanklampen.

clock 13:10 13 uur 10. Eerste aanvalspogingen. De eerste aanvalspogingen laten niet op zich wachten, maar voorlopig is het nog wachten op een definitieve ontsnapping. . Eerste aanvalspogingen De eerste aanvalspogingen laten niet op zich wachten, maar voorlopig is het nog wachten op een definitieve ontsnapping.

clock 13:09 13 uur 09. De rensters kunnen weer een goeie zaak doen voor het puntenklassement vandaag. De tussensprint in Épernay levert 25 punten op voor de winnaar. Wie de etappe wint krijgt nog eens 30 punten. De 2e sprokkelt er 25 punten. . De rensters kunnen weer een goeie zaak doen voor het puntenklassement vandaag. De tussensprint in Épernay levert 25 punten op voor de winnaar. Wie de etappe wint krijgt nog eens 30 punten. De 2e sprokkelt er 25 punten.

clock 13:06 13 uur 06. Lotte Kopecky: "Ik hoop dat ik aan de finish mijn kans krijg, maar de etappe is veel lastiger dan die er op papier uitziet". Lotte Kopecky: "Ik hoop dat ik aan de finish mijn kans krijg, maar de etappe is veel lastiger dan die er op papier uitziet"

clock 13:03 13 uur 03 match begonnen start time Start! Het officiële startschot weerklinkt in de straten van Reims. De strijd om de vroege vlucht kan losbarsten! Over 20 kilometer is het voor het eerst deze rit klimmen geblazen.

clock 13:01 13 uur 01. Jongerenklassement. Maike van der Duin staat nog steeds aan de leiding van het jongerenklassement. De renster van Le Col-Wahoo pronkt in de witte trui. Onze landgenote Julie De Wilde (Plantur Pura) staat 2e, op 17 seconden van de Nederlandse. . Jongerenklassement Maike van der Duin staat nog steeds aan de leiding van het jongerenklassement. De renster van Le Col-Wahoo pronkt in de witte trui. Onze landgenote Julie De Wilde (Plantur Pura) staat 2e, op 17 seconden van de Nederlandse.

clock 12:58 Emma Norsgaard (Movistar) viert haar 23e verjaardag in de Tour de France Femmes. 12 uur 58. Emma Norsgaard (Movistar) viert haar 23e verjaardag in de Tour de France Femmes.

clock 12:57 Jarige in het kamp van Movistar! Gisteren vierde Silvia Persico (Valcar Travel & Service) haar verjaardag in de Tour, vandaag is het de beurt aan Emma Norsgaard. De renster van Movistar wordt vandaag 23 jaar. . 12 uur 57. birthday Jarige in het kamp van Movistar! Gisteren vierde Silvia Persico (Valcar Travel & Service) haar verjaardag in de Tour, vandaag is het de beurt aan Emma Norsgaard. De renster van Movistar wordt vandaag 23 jaar.

clock 12:55 12 uur 55. Op de eerste col van de dag is het nog even wachten. Over 20 kilometer begint het peloton aan de Côte de Trépail (4e categorie). . Op de eerste col van de dag is het nog even wachten. Over 20 kilometer begint het peloton aan de Côte de Trépail (4e categorie).

clock 12:52 12 uur 52. Officieuze start. De rensters vertrekken in Reims. Rond 13u volgt het officiële startschot. Wie verovert er straks een plekje in de vroege vlucht? . Officieuze start De rensters vertrekken in Reims. Rond 13u volgt het officiële startschot. Wie verovert er straks een plekje in de vroege vlucht?

clock 12:52 Marianne Vos schittert in de gele trui vandaag. . 12 uur 52. Marianne Vos schittert in de gele trui vandaag.

clock 12:49 12 uur 49. De rensters maken zich op voor de start in Reims. . De rensters maken zich op voor de start in Reims.

clock 12:47 12 uur 47. Nederlandse Markus in bolletjestrui. Voor de tweede dag op rij mag de Nederlandse Femke Markus de bolletjestrui aantrekken. In de eerste rit in Parijs veroverde de renster van Parkhotel Valkenburg de bergpunten. Gisteren zat haar ploeggenote Femke Gerritse mee in de vroege vlucht om de bolletjestrui van Markus te verdedigen. Daar slaagde ze ook in. Femke Markus is de zus van Riejanne Markus. De Nederlandse kampioene van Jumbo-Visma neemt ook deel aan de Tour de France Femmes. Riejanne voorspelde de bolletjestrui van haar zus voor aanvang van de Tour. . Nederlandse Markus in bolletjestrui Voor de tweede dag op rij mag de Nederlandse Femke Markus de bolletjestrui aantrekken. In de eerste rit in Parijs veroverde de renster van Parkhotel Valkenburg de bergpunten. Gisteren zat haar ploeggenote Femke Gerritse mee in de vroege vlucht om de bolletjestrui van Markus te verdedigen. Daar slaagde ze ook in.



clock 12:37 De rensters voor de start van de 3e etappe van Reims naar Épernay. 12 uur 37. De rensters voor de start van de 3e etappe van Reims naar Épernay

clock 12:36 12 uur 36. Puntenklassement. Naast de gele trui bezit Marianne Vos ook de groene trui. Gisteren deed ze een goeie zaak voor beide klassementen. In het puntenklassementen heeft ze een voorsprong van 16 punten op Lorena Wiebes (DSM). Lotte Kopecky (SD Worx) staat 3e in dat klassement met 85 punten. Vandaag wacht een tussensprint in Épernay na 112,6 kilometer koers. . Puntenklassement Naast de gele trui bezit Marianne Vos ook de groene trui. Gisteren deed ze een goeie zaak voor beide klassementen. In het puntenklassementen heeft ze een voorsprong van 16 punten op Lorena Wiebes (DSM). Lotte Kopecky (SD Worx) staat 3e in dat klassement met 85 punten.



clock 12:33 12 uur 33. Leidster Marianne Vos: "Het was een prachtige dag voor de ploeg gisteren". Leidster Marianne Vos: "Het was een prachtige dag voor de ploeg gisteren"

clock 12:29 12 uur 29. Van Vleuten op plaats 18. Annemiek van Vleuten (Movistar) is de topfavoriete om de Tour de France Femmes te winnen. De Nederlandse staat momenteel op de 18e plaats en heeft een achterstand van 50 seconden op leidster Marianne Vos. Laat Van Vleuten zich vandaag voor het eerst echt zien deze Tour? . Van Vleuten op plaats 18 Annemiek van Vleuten (Movistar) is de topfavoriete om de Tour de France Femmes te winnen. De Nederlandse staat momenteel op de 18e plaats en heeft een achterstand van 50 seconden op leidster Marianne Vos. Laat Van Vleuten zich vandaag voor het eerst echt zien deze Tour?

clock 12:26 12 uur 26. Algemeen klassement. 1. Marianne Vos 2. Silvia Persico +10" 3. Kasia Niewiadoma +12" 4. Elisa Longo Borghini +18" 5. Maike van der Duin +28" 6. Lorena Wiebes +35" 7. Lotte Kopecky +41" 8. Rachele Barbieri +45" 9. Julie De Wilde +45" 10. Demi Vollering +45" . Algemeen klassement 1. Marianne Vos 2. Silvia Persico +10" 3. Kasia Niewiadoma +12" 4. Elisa Longo Borghini +18" 5. Maike van der Duin +28" 6. Lorena Wiebes +35" 7. Lotte Kopecky +41" 8. Rachele Barbieri +45" 9. Julie De Wilde +45" 10. Demi Vollering +45"

clock 12:21 12 uur 21. Heidi Van De Vijver: "Het is heel jammer dat je al een pion verliest na 2 dagen, Süssemilch was een echte teamplayer". Heidi Van De Vijver: "Het is heel jammer dat je al een pion verliest na 2 dagen, Süssemilch was een echte teamplayer"

clock 12:16 12 uur 16. Côte de Mutigny. De Côte de Mutigny doet wellicht een belletje rinkelen. In 2019 kwam Tim Wellens hier als eerste boven, maar moest op de top van de col van 3e categorie meteen halt houden wegens mechanische pech. Alaphilippe ontbond op de klim zijn duivels en ging er na de top alleen vandoor. De Fransman rondde zijn solo met glans af en pakte de gele trui. De Côte de Mutigny is 900 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 12,2%. Een pittig klimmetje! De top ligt op 15 kilometer van de finish. . Côte de Mutigny De Côte de Mutigny doet wellicht een belletje rinkelen. In 2019 kwam Tim Wellens hier als eerste boven, maar moest op de top van de col van 3e categorie meteen halt houden wegens mechanische pech. Alaphilippe ontbond op de klim zijn duivels en ging er na de top alleen vandoor. De Fransman rondde zijn solo met glans af en pakte de gele trui.



clock 12:11 12 uur 11. Julie De Wilde: "Er zijn enkele venijnige klimmetjes, maar ik ga proberen aan te klampen". Julie De Wilde: "Er zijn enkele venijnige klimmetjes, maar ik ga proberen aan te klampen"

clock 12:07 12 uur 07. Start om 13u. Om 12.50 u vertrekken de rensters in Reims. Rond 13u volgt de officiële start. Na 133,6 kilometer komen ze aan in Epernay. Daar worden ze tegen 16.25 u verwacht. . Start om 13u Om 12.50 u vertrekken de rensters in Reims. Rond 13u volgt de officiële start. Na 133,6 kilometer komen ze aan in Epernay. Daar worden ze tegen 16.25 u verwacht.

clock 12:00 12 uur . Opgaves: Spratt geeft er de brui aan. Naast Masetti, Süssemilch en Cavalli verschijnen ook Ursa Pintar (UAE Team ADQ), Ally Wollaston (AG Insutrance-NXTG) niet meer aan de start. Een andere opmerkelijke naam is Amanda Spratt. De klimster van BikeExchange-Jayco kwam op 9'52" van Vos binnen gisteren. . Opgaves: Spratt geeft er de brui aan Naast Masetti, Süssemilch en Cavalli verschijnen ook Ursa Pintar (UAE Team ADQ), Ally Wollaston (AG Insutrance-NXTG) niet meer aan de start. Een andere opmerkelijke naam is Amanda Spratt. De klimster van BikeExchange-Jayco kwam op 9'52" van Vos binnen gisteren.

clock 11:57 11 uur 57. Topfavoriete Cavalli moet opgeven na zware val, ook Süssemilch en Masetti niet meer van de partij. De wedstrijd werd gisteren overschaduwd door heel wat valpartijen. Onder anderen Laura Süssemilch (Plantur Pura) en Gaia Masetti (AG Insutrance - NXTG) kunnen door een val niet meer starten vandaag. Ook Marta Cavalli (FDJ) moet haar Tour de France Femmes noodgedwongen stopzetten. De Italiaanse kwam gisteren zwaar ten val. Cavalli was de grootste bedreiger van Van Vleuten voor de gele trui. De Tour moet dus al een topfavoriete missen. . Topfavoriete Cavalli moet opgeven na zware val, ook Süssemilch en Masetti niet meer van de partij De wedstrijd werd gisteren overschaduwd door heel wat valpartijen. Onder anderen Laura Süssemilch (Plantur Pura) en Gaia Masetti (AG Insutrance - NXTG) kunnen door een val niet meer starten vandaag.



clock 11:50 11 uur 50. Oppermachtige Vos. Gisteren kregen we behoorlijk wat spektakel te zien in de laatste 20 kilometer van de wedstrijd. Elisa Balsamo lanceerde na de tussensprint een aanval en kreeg onder anderen Marianne Vos, Elisa Longo Borghini en Kasia Niewiadoma mee in haar wiel. In de kopgroep werkten de rensters goed samen en zo bleven ze uit de greep van het peloton. In de laatste kilometer probeerde Longo Borghini het nog solo, maar Niewiadoma en Vos lieten dat niet gebeuren. Vos toonde haar goeie vorm en sprintte naar de winst in Provins. Zo maakte ze haar droom waar, de gele trui pakken. Daarnaast is ze ook in het bezit van de groene trui. . Oppermachtige Vos Gisteren kregen we behoorlijk wat spektakel te zien in de laatste 20 kilometer van de wedstrijd. Elisa Balsamo lanceerde na de tussensprint een aanval en kreeg onder anderen Marianne Vos, Elisa Longo Borghini en Kasia Niewiadoma mee in haar wiel.



clock 11:44 11 uur 44. Kijk live om 14.15 u. Van start tot finish zit u hier goed om de wedstrijd met tekst te volgen. Vanaf 14.15 u kan u de livestream bekijken op deze pagina of op Eén. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u met plezier door de 3e etappe van de Tour de France Femmes. Om 15u pikt Radio 1 in. . Kijk live om 14.15 u Van start tot finish zit u hier goed om de wedstrijd met tekst te volgen. Vanaf 14.15 u kan u de livestream bekijken op deze pagina of op Eén. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u met plezier door de 3e etappe van de Tour de France Femmes. Om 15u pikt Radio 1 in.

clock 11:42 11 uur 42. Eerste heuvelachtige rit. Gisteren kreeg het peloton een voorproefje van de rit van vandaag met de Côte de Tigeaux (4e categorie). In de 3e rit van Reims naar Épernay werkt het peloton 5 beklimmingen af. Na 133,6 kilometer ligt de streep van de 3e etappe. In de 2e rit speelde de col van 4e categorie geen rol van betekenis in het koersverloop. Parkhotel Valkenburg kon enkel de bolletjestrui van Femke Markus verdedigen. De rensters krijgen meerdere kansen om vandaag een aanval te lanceren. De eerste klim van de dag volgt na 20 kilometer. De top van de laatste ligt op 4 kilometer van de finish. . Eerste heuvelachtige rit Gisteren kreeg het peloton een voorproefje van de rit van vandaag met de Côte de Tigeaux (4e categorie). In de 3e rit van Reims naar Épernay werkt het peloton 5 beklimmingen af. Na 133,6 kilometer ligt de streep van de 3e etappe.



clock 08:24 08 uur 24. Zoals Alaphilippe in 2019? Het lokale circuit van 25 km verloopt over dezelfde wegen als die waarop Julian Alaphilippe in 2019 op een briljante manier naar een ritzege soleerde en er zijn eerste gele trui pakte. "Dat moet inspireren tot aanvallen", zegt Marion Rousse, koersdirecteur van Tour de France Femmes én partner van de Franse wereldkampioen. Bekijk hieronder nog eens de zege in Epernay van 2019 van Alaphilippe. . Zoals Alaphilippe in 2019? Het lokale circuit van 25 km verloopt over dezelfde wegen als die waarop Julian Alaphilippe in 2019 op een briljante manier naar een ritzege soleerde en er zijn eerste gele trui pakte.



