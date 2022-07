LIVESTREAM: Waaiergevaar in 2e etappe Tour de France Femmes, rensters zijn alert

clock 15:12 15 uur 12. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) verschijnt op de voorposten in het peloton. Probeert de Italiaanse straks iets? Ze wil haar 7e plaats van gisteren graag achter zich laten. . Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) verschijnt op de voorposten in het peloton. Probeert de Italiaanse straks iets? Ze wil haar 7e plaats van gisteren graag achter zich laten.

clock 15:10 15 uur 10.

15:08 15 uur 08. Nog 55 kilometer. Na 80 kilometer koers is het peloton nog compleet. Na de officiële start slaagden 4 rensters erin om een aanvalspoging op poten te zetten. Ze bleven een tijdje uit de greep van het peloton, maar nu maken ze weer deel uit van het pak. DSM, Liv Racing en Jumbo-Visma bepalen het tempo.

clock 15:05 15 uur 05. Jolien D'hoore: "Er zijn veel brede en open wegen, de kans op waaiers is er zeker". Jolien D'hoore: "Er zijn veel brede en open wegen, de kans op waaiers is er zeker"

14:58 14 uur 58. Morgen. Morgen volgt de eerste heuvelachtige rit van de Tour de France Femmes. Het peloton krijgt 4 beklimmingen voorgeschoteld: 3 van 4e categorie en afsluiten doen ze met een klim van 3e categorie.

14:55 14 uur 55. Rust. Jumbo-Visma, Liv Racing en DSM zien we aan kop van het peloton rijden. De rust is weer teruggekeerd na een nerveuze fase. Straks is er weer waaieralarm!

clock 14:54 De Belgische kampioen vinden we voorlopig veel achterin. 14 uur 54. De Belgische kampioen vinden we voorlopig veel achterin

14:53 14 uur 53. Het groepje van Sanne Cant en Kim de Baat hebben weer de aansluiting gemaakt met het peloton.

clock 14:51 14 uur 51. Femke Markus: "Het moet nog doordringen dat ik de eerste bollentrui draag in de eerste Tour de France Femmes". Femke Markus: "Het moet nog doordringen dat ik de eerste bollentrui draag in de eerste Tour de France Femmes"

14:45 Ook Annemiek van Vleuten (Movistar) was daarnet alert voor eventuele waaiers.

14:43 14 uur 43. Het groepje van Cant en De Baat doen er alles aan om weer deel uit te maken van het peloton. Ze komen steeds dichter, het tempo gaat er momenteel even uit in het peloton. Ze nemen wat tijd om iets te eten en te drinken.

14:42 Pech voor De Wilde. 2 rensters kampen met mechanische pech. Julie De Wilde (Plantur Pura) moet halt houden. Ook Sandra Levenez moet geholpen worden met pech.

14:40 14 uur 40. Marta Cavalli (FDJ) bekijkt de situatie achterin het peloton. Ze is een van de favoriete voor de eindzege. In de Giro Donne werd ze 2e, ze strandde op 1'52" van winnares Annemiek van Vleuten.

14:39 14 uur 39. De nervositeit is weer wat gaan liggen in het peloton.

clock 14:37 We kunnen herbeginnen... 14 uur 37. We kunnen herbeginnen...

14:36 14 uur 36. Einde verhaal voor kopgroep. Stultiens, Gerritse, Gafinovitz en Raaijmakers doen de boeken toe. Ze maken weer deel uit van het peloton. Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) heeft gedaan wat ze moest doen, de bergpunten sprokkelen op de top van de Côte de Tigeaux.

14:34 14 uur 34. De 4 vluchters voelen de bui al hangen. Het peloton nadert, ze staan op het punt om de aansluiting te maken met de kopgroep.

14:31 30 seconden. Door het beukwerk in het peloton slinkt de voorsprong van de kopgroep. Stultiens, Gerritse, Gafinovitz en Raaijmakers hebben nog een voorgift van 30 seconden.

14:30 14 uur 30. Favorieten alert. De favorieten zijn alert. Leidster Lorena Wiebes zit goed voorin. Ook Marianne Vos en Lotte Kopecky zijn bij de pinken.

14:29 14 uur 29. Ook Sanne Cant zit in het groepje van haar ploeggenotes Kastelijn en De Baat. Ze hebben het moeilijk om de aansluiting te maken met het peloton.

clock 14:29 Van Dijk doet wat ze beloofde. 14 uur 29. Van Dijk doet wat ze beloofde

14:28 14 uur 28. De rensters proberen van de wind gebruik te maken om voor waaiers te zorgen. Ellen van Dijk en Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) sleuren aan kop van het peloton, maar alles zit nog samen.

14:27 Waaiers! Het peloton scheurt in stukken! Kim de Baat en Yara Kastelijn (Plantur Pura) zitten in een groepje achterop, ze doen er alles aan om de aansluiting weer te maken.

14:25 14 uur 25. Nervositeit in het peloton. Er heerst nervositeit in het peloton. Er komt een zone aan waar wind wel eens voor waaiers kan zorgen. De voorsprong van de kopgroep slinkt. De 4 vroege vluchters houden nog 1'13" over.

14:24 14 uur 24. Nog 7 Belgen in koers. In het tourpeloton vinden we nog 7 Belgische rensters terug. Bij de start in Parijs waren dat er nog 8, maar gisteren viel Alana Castrique (Cofidis) uit. Ze kwam ongelukkig ten val en moest de strijd staken. De overige 7 Belgen zijn: Lotte Kopecky (SD Worx), Julie De Wilde (Plantur Pura), Sanne Cant (Plantur Pura), Kim de Baat (Plantur Pura), Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo), Lone Mertens (AG Insurance-NXTG Team) en Valerie Demey (Lic Racing).



De overige 7 Belgen zijn: Lotte Kopecky (SD Worx), Julie De Wilde (Plantur Pura), Sanne Cant (Plantur Pura), Kim de Baat (Plantur Pura), Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo), Lone Mertens (AG Insurance-NXTG Team) en Valerie Demey (Lic Racing).

14:12 14 uur 12. Koerssituatie. De 4 vroege vluchters hebben een voorsprong van 3 minuten te pakken. DSM neemt de touwtjes in handen in het peloton en zorgt ervoor dat de voorsprong van de 4 avonturiers niet groeit.

14:09 14 uur 09. Favorieten dagzege. Voor de favorieten voor de dagzege kijken we naar dezelfde namen als gisteren. Lorena Wiebes (DSM) is de topfavoriete. Op de Champs-Elysées was ze oppermachtig, ook vandaag is ze een gevaarlijke klant. Zal de gele trui haar vleugels geven?



Maar er liggen nog kapers op de kust voor de zege. Marianne Vos (Jumbo-Visma) kwam er gisteren heel dichtbij. Ze werd 2e en zal dat vandaag proberen recht te zetten.



Lotte Kopecky (SD Worx) zei voor de start dat de finish haar vandaag beter moet liggen. Gisteren moest ze tevreden zijn met een 3e plaats.



Wereldkampioene Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) blikt ontevreden terug op haar sprint op de Champs-Elysées. Ze zat ingesloten waardoor ze haar snelheid niet helemaal kwijt kon. Komt ze vandaag wel aan sprinten toe in Provins?

clock 14:04 14 uur 04. Lotte Kopecky: "De finish moet me beter liggen dan gisteren". Lotte Kopecky: "De finish moet me beter liggen dan gisteren"

clock 13:59 De 4 vluchters op een rij. 13 uur 59. De 4 vluchters op een rij

13:58 13 uur 58. Nog 100 kilometer! De rensters hebben al meer dan 36 kilometer afgewerkt vandaag. Nog 100 kilometer tot de streep in Provins. Stultiens, Gerritse, Gafinovitz en Raaijmakers rijden nog altijd op kop van de koers.

13:56 13 uur 56. DSM controleert. De 4 vroege vluchters hebben een voorgift van 2'40", maar in het peloton zijn ze bij de pinken en controleren ze de voorsprong van de kopgroep. DSM plaats zich op kop en werkt in functie van Lorena Wiebes. De Nederlandse wil graag haar gele trui in de verf zetten met een 2e spurtzege op rij.

13:53 13 uur 53. Waaiergevaar! Waaiergevaar in de 2e etappe van de Tour de France Femmes. Er zijn momenteel windstoten tot 50 km/h. Steekt de wind straks een stokje voor een massasprint?

clock 13:49 Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) gooit alles in de strijd op de top van de Côte de Tigeaux om de bollentrui in de ploeg te houden. 13 uur 49. Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) gooit alles in de strijd op de top van de Côte de Tigeaux om de bollentrui in de ploeg te houden.

13:47 13 uur 47. Overzicht van de kopgroep. Sabrina Stultiens (Liv Racing)

Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg)

Rotem Gafinovitz (Roland Cogeas Edelweiss)

Marit Raaijmakers (Human Powered Health)

13:45 2 minuten. De voorsprong van de kopgroep loopt op tot 2 minuten. In het peloton behouden ze wel de controle.

13:42 13 uur 42. De Côte de Tigeaux was de enige gecatalogiseerde klim van de dag. Nu gaat het over voornamelijk vlakke wegen naar aankomstplaats Provins. Over 96 kilometer rijden ze er voor het eerst over de streep en zal er ook meteen gesprint worden voor het puntenklassement.

13:40 13 uur 40. Gerritse verdedigt bolletjestrui voor Parkhotel Valkenburg. Femke Gerritse komt als eerste boven op de Côte de Tigeaux. Zo verdedigt ze de bollentrui van ploeggenote Femke Markus. Gerritse sprokkelt 2 punten. Marit Raaijmakers gaat aan de haal met 1 punt voor het bergklassement.

clock 13:35 De 4 vroege vluchters van de dag gaan op zoek naar de bergpunten op de Côte de Tigeaux. 13 uur 35. De 4 vroege vluchters van de dag gaan op zoek naar de bergpunten op de Côte de Tigeaux.

13:33 13 uur 33. Kopecky in de groene trui. Lotte Kopecky (SD Worx) rijdt vandaag rond in de groene trui. Deze trui is in het bezit van Lorena Wiebes. Omdat zij al het geel aan heeft, kan Kopecky de groene trui dragen. Onze landgenote staat 2e in het puntenklassement.

13:31 Côte de Tigeaux. Stultiens, Gerritse, Raaijmakers en Gafinovitz beginnen met een voorsprong van 1'30" aan de Côte de Tigeaux. Deze klim is 1,5 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7%. De 4 rensters zullen strijden voor de bergpunten op de top van de klim van 4e categorie.

clock 13:29 13 uur 29. We willen de groene trui graag winnen. Anna van der Breggen (Ploegleidster SD Worx). We willen de groene trui graag winnen. Anna van der Breggen (Ploegleidster SD Worx)

13:24 45 seconden. De 4 vroege vluchters behouden momenteel hun voorsprong van 45 seconden op het peloton. Over minder dan 5 kilometer beginnen ze aan de Côte de Tigeaux.

13:20 13 uur 20. 4 vluchters. Sabrina Stultiens (Liv Racing), Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg), Rotem Gafinovitz (Roland Cogeas Edelweiss) en Marit Raaijmakers (Human Powered Health) zijn de eerste avonturiers van de dag. De 4 rensters hebben momenteel een voorgift van 40 seconden. Kunnen ze standhouden?

clock 13:18 Leidster Lorena Wiebes daarnet bij de start van de 2e etappe. 13 uur 18. Leidster Lorena Wiebes daarnet bij de start van de 2e etappe.

13:16 13 uur 16. Vroege ontsnappingspogingen. Ze zitten niet stil in het peloton. Enkele rensters proberen een aanvalspoging op poten te zetten, maar niemand kan voorlopig ontsnappen.

13:15 13 uur 15. Over 10 kilometer volgt de enige gecatalogiseerde klim van de dag, de Côte de Tigeaux (4e categorie).

13:13 13 uur 13. Berg- en jongerenklassement. De trui voor beste jongere is voor de Nederlandse Maike van der Duin (Le Col-Wahoo). De 20-jarige werd gisteren knap 6e.



De bolletjestrui wordt gedragen door Femke Markus (Parkhotel Valkenburg).

clock 13:08 13 uur 08 match begonnen start time Start! Het licht wordt op groen gezet! De officiële start is gegeven. Krijgen we straks een vroege vlucht?

clock 13:07 De truitjes voor de start. 13 uur 07. De truitjes voor de start

clock 13:06 13 uur 06. Lorena Wiebes: "Het is speciaal, alles is ook afgestemd op mijn gele trui". Lorena Wiebes: "Het is speciaal, alles is ook afgestemd op mijn gele trui"

clock 13:02 Bekijk hier de officieuze start van de 2e etappe in Meaux. 13 uur 02. Bekijk hier de officieuze start van de 2e etappe in Meaux.

12:58 12 uur 58. 2 opgaves na rit 1. Het peloton mist na 1 etappe al 2 rensters. Onze landgenote Alana Castrique (Cofidis) moest gisteren de Tour verlaten na een ongelukkige val. Ook de Zwitserse Petra Stiasny (Roland Cogeas Edelweiss) verschijnt niet aan de start van de 2e etappe.

clock 12:56 12 uur 56.

12:55 Een jarige in het tourpeloton! Feest in de ploeg van Valcar-Travel & Service. De Italiaanse Silvia Persico viert vandaag haar 25e verjaardag.

12:50 12 uur 50. Officieuze start! De rensters vertrekken in Meaux. Ze bevinden zich momenteel in de neutralisatiezone. Over een kwartier kan de koers losbarsten.

clock 12:49 12 uur 49. Elisa Balsamo: "Het was een moeilijke sprint voor mij gisteren, maar we proberen het opnieuw". Elisa Balsamo: "Het was een moeilijke sprint voor mij gisteren, maar we proberen het opnieuw"

clock 12:45 Daar is leidster Lorena Wiebes! 12 uur 45. Daar is leidster Lorena Wiebes!

clock 12:43 12 uur 43. Julie De Wilde: "Ik moet meer vertrouwen hebben in mijn ploeggenotes". Julie De Wilde: "Ik moet meer vertrouwen hebben in mijn ploeggenotes"

clock 12:41 Dankzij haar gele trui krijgt Lorena Wiebes ook een speciaal ontworpen fiets. 12 uur 41. Dankzij haar gele trui krijgt Lorena Wiebes ook een speciaal ontworpen fiets.

clock 12:34 12 uur 34. Ik hoop dat het een waaierkoers zal worden vandaag. Ik hou van wind en zware wedstrijden. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo). Ik hoop dat het een waaierkoers zal worden vandaag. Ik hou van wind en zware wedstrijden. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo)

clock 12:29 Van de fiets naar de zijlijn, Tadej Pogacar moedigt zijn verloofde Urska Zigart aan in de Tour de France Femmes. 12 uur 29. Van de fiets naar de zijlijn, Tadej Pogacar moedigt zijn verloofde Urska Zigart aan in de Tour de France Femmes.

12:22 12 uur 22. Algemeen klassement. De eerste gele trui in de Tour de France Femmes is voor Lorena Wiebes. De Nederlandse van DSM won gisteren de sprint op de Champs-Elysées. Marianne Vos werd 2e, Lotte Kopecky vervolledigde het podium in Parijs.



Wiebes heeft momenteel een voorsprong van 4 seconden op Vos en 6 seconden op Kopecky.

12:16 12 uur 16. De rensters worden momenteel voorgesteld in Meaux. Trek-Segafredo met wereldkampioene Elisa Balsamo verschijnt op het podium.

clock 12:14 12 uur 14. Om 12.50 u schieten de rensters uit de startblokken in Meaux. Na een kwartier volgt de officiële start. Rond 16.15 u worden ze in Provins verwacht. . Om 12.50 u schieten de rensters uit de startblokken in Meaux. Na een kwartier volgt de officiële start. Rond 16.15 u worden ze in Provins verwacht.

clock 12:08 12 uur 08. Tussensprint na 116 kilometer. Na 116 kilometer krijgen de rensters met een groene droom de kans om punten te sprokkelen voor het puntenklassement. Lorena Wiebes, Lotte Kopecky en Marianne Vos zullen deze kans niet laten liggen. Wiebes staat momenteel aan de leiding van het puntenklassement, maar alles kan nog. Kopecky en Vos zitten in haar spoor. Aan de finish liggen er uiteraard nog punten te rapen. . Tussensprint na 116 kilometer Na 116 kilometer krijgen de rensters met een groene droom de kans om punten te sprokkelen voor het puntenklassement. Lorena Wiebes, Lotte Kopecky en Marianne Vos zullen deze kans niet laten liggen. Wiebes staat momenteel aan de leiding van het puntenklassement, maar alles kan nog. Kopecky en Vos zitten in haar spoor.



Aan de finish liggen er uiteraard nog punten te rapen.

clock 12:01 12 uur 01. 1 helling: 4e categorie. De rensters werken vandaag 1 helling af. Na 16 kilometer volgt een knikje van 4e categorie. De Côte de Tigeaux is 1,5 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7%. Een klein voorproefje voor wat morgen komt. . 1 helling: 4e categorie De rensters werken vandaag 1 helling af. Na 16 kilometer volgt een knikje van 4e categorie. De Côte de Tigeaux is 1,5 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7%. Een klein voorproefje voor wat morgen komt.

clock 11:52 11 uur 52. 2e en laatste sprintkans? Net zoals gisteren krijgen de rensters een vlakke etappe voor de wielen geschoven. In aankomstplaats Provins kunnen de sprintsters dus nog eens scoren. Dit kan wel eens de laatste kans zijn voor Lorena Wiebes & co. De twee komende dagen volgen er heuvelachtige etappes. Woensdag komt daar ook nog eens de nodige gravel bij. Donderdag volgt de langste etappe van deze Tour de France Femmes. Komen de rensters dan nog aan sprinten toe? In het weekend zijn de sprintsters helemaal uitgeteld want dan volgen 2 zware bergritten, het zwaartepunt van de Tour de France. De sprintkanonnen zullen vandaag dus alles nog eens uit de kast kunnen halen. . 2e en laatste sprintkans? Net zoals gisteren krijgen de rensters een vlakke etappe voor de wielen geschoven. In aankomstplaats Provins kunnen de sprintsters dus nog eens scoren. Dit kan wel eens de laatste kans zijn voor Lorena Wiebes & co. De twee komende dagen volgen er heuvelachtige etappes. Woensdag komt daar ook nog eens de nodige gravel bij.



Donderdag volgt de langste etappe van deze Tour de France Femmes. Komen de rensters dan nog aan sprinten toe?



In het weekend zijn de sprintsters helemaal uitgeteld want dan volgen 2 zware bergritten, het zwaartepunt van de Tour de France. De sprintkanonnen zullen vandaag dus alles nog eens uit de kast kunnen halen.

clock 11:47 11 uur 47. Tour de France Femmes Lorena Wiebes sprint sneller dan Marianne Vos en Lotte Kopecky op de Champs-Elysées

clock 11:44 11 uur 44. 2e kans voor de sprintkanonnen. Vandaag ligt al meteen een 2e kans voor de sprintsters van het peloton. Voor de rensters de zwaardere hellingen krijgen voorgeschoteld, werken ze nog een vlakke rit af tussen Meaux en Provins. Na 136,4 kilometer kennen we de winnares van de 2e etappe van de Tour de France Femmes. . 2e kans voor de sprintkanonnen Vandaag ligt al meteen een 2e kans voor de sprintsters van het peloton. Voor de rensters de zwaardere hellingen krijgen voorgeschoteld, werken ze nog een vlakke rit af tussen Meaux en Provins. Na 136,4 kilometer kennen we de winnares van de 2e etappe van de Tour de France Femmes.



clock 11:34 11 uur 34.