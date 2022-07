LIVE: Waaiergevaar in 2e etappe Tour de France Femmes, peloton controleert voorsprong 4 vroege vluchters

Spurtkoningin Lorena Wiebes krijgt de kans om in het geel te zegevieren bij een nieuwe sprintkans in Provins. Volgens onze commentatoren is het misschien wel al de laatste echte sprintkans in deze Tour de Femmes, want na vandaag wordt het parcours uitdagender. Volg de rit hier vanaf de start in Meaux om 13.05 uur, beelden zijn er vanaf 14.15 uur op stream en Eén. Radio 1 is erbij vanaf 15 uur.