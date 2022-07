Tour de France Femmes opent op Champs-Elysées, kijk vanaf 13.30 uur naar Kopecky en co.

clock 12:40 Momenteel worden in de schaduw van de Eiffeltoren de dames voorgesteld. 12 uur 40. Momenteel worden in de schaduw van de Eiffeltoren de dames voorgesteld

clock 12:26 12 uur 26. Favorieten. Voor de favorieten kijken we gezien het vlakke parcours uiteraard naar de snelle dames. De absolute topfavoriete is Lorena Wiebes. Zij bewees onlangs nog in de Baloise Belgium Tour dat ze moeilijk te kloppen is in een massasprint. Verder houden we ook oudgediende Marianne Vos in de gaten, zij is kopvrouw bij Jumbo-Visma. Ook wereldkampioene Elisa Balsamo kan een stukje sprinten en kunnen we vooraan verwachten. Als Belgen hopen we op Lotte Kopecky. De lichtjes oplopende sprint op de kasseitjes van de Champs-Elysées zou haar moeten liggen. . Favorieten Voor de favorieten kijken we gezien het vlakke parcours uiteraard naar de snelle dames. De absolute topfavoriete is Lorena Wiebes. Zij bewees onlangs nog in de Baloise Belgium Tour dat ze moeilijk te kloppen is in een massasprint. Verder houden we ook oudgediende Marianne Vos in de gaten, zij is kopvrouw bij Jumbo-Visma. Ook wereldkampioene Elisa Balsamo kan een stukje sprinten en kunnen we vooraan verwachten. Als Belgen hopen we op Lotte Kopecky. De lichtjes oplopende sprint op de kasseitjes van de Champs-Elysées zou haar moeten liggen.

clock 12:17 12 uur 17. Parcours. Om 13.40 uur beginnen de vrouwen eraan onder de schaduw van de Eiffeltoren. Daarna gaan ze rechtstreeks de lokale rondes op door het centrum van Parijs. Onderweg liggen twee tussensprints en een bergsprint bij de Arc de Triomphe. Na 81 kilometer en 12 rondjes volgt de machtige eindsprint op de legendarische Champs-Elysées. Wie pakt de eerste gele trui? . Parcours Om 13.40 uur beginnen de vrouwen eraan onder de schaduw van de Eiffeltoren. Daarna gaan ze rechtstreeks de lokale rondes op door het centrum van Parijs. Onderweg liggen twee tussensprints en een bergsprint bij de Arc de Triomphe. Na 81 kilometer en 12 rondjes volgt de machtige eindsprint op de legendarische Champs-Elysées. Wie pakt de eerste gele trui?

clock 12:02 12 uur 02. Live op alle Sporza-kanalen. Net als bij de Tour voor de mannen is ook de Tour voor vrouwen live te volgen op alle Sporza-kanalen. Op de site volgen we de ritten live met tekst én met beelden. Op tv is de vrouwen-Tour te bekijken op Eén met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Radio 1 is erbij van 15 tot 17 uur met commentaar van Jonas Maes. . Live op alle Sporza-kanalen Net als bij de Tour voor de mannen is ook de Tour voor vrouwen live te volgen op alle Sporza-kanalen. Op de site volgen we de ritten live met tekst én met beelden.



Op tv is de vrouwen-Tour te bekijken op Eén met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Radio 1 is erbij van 15 tot 17 uur met commentaar van Jonas Maes.

clock 12:00 12 uur .

clock 12:00 12 uur .

clock 11:59 11 uur 59.

clock 24-07-2022 24-07-2022.

clock 16:50 16 uur 50. Opgepast! Groen gevaar: Lorena Wiebes. Lorenba Wiebes lijkt alvast een van de grootste concurrenten voor Lotte Kopecky in het puntenklassement. De snelle vrouw van DSM is naar Parijs gekomen met een ijzersterke sprinttrein achter zich. Morgen op de Champs-Élysées ligt er zo al een eerste kans voor het rapen. "Toen ik hoorde dat de eerste rit eindigde op de Champs-Élysées, schoot de gele gedachte meteen in mijn hoofd. Ik wil er morgen meteen winnen", vetelde Wiebes vandaag. Voor de rest van de Tour zal de Nederlandse een gevaarlijke klant blijven in de massasprints. "Als de rit eindigt op een spurt, zal ik steeds meedoen. Zo zou het mooi zijn om mee te dingen voor het puntenklassement, maar het blijft afwachten hoe die strijd zich juist zal afwikkelen." . Opgepast! Groen gevaar: Lorena Wiebes Lorenba Wiebes lijkt alvast een van de grootste concurrenten voor Lotte Kopecky in het puntenklassement. De snelle vrouw van DSM is naar Parijs gekomen met een ijzersterke sprinttrein achter zich. Morgen op de Champs-Élysées ligt er zo al een eerste kans voor het rapen.

"Toen ik hoorde dat de eerste rit eindigde op de Champs-Élysées, schoot de gele gedachte meteen in mijn hoofd. Ik wil er morgen meteen winnen", vetelde Wiebes vandaag.

Voor de rest van de Tour zal de Nederlandse een gevaarlijke klant blijven in de massasprints. "Als de rit eindigt op een spurt, zal ik steeds meedoen. Zo zou het mooi zijn om mee te dingen voor het puntenklassement, maar het blijft afwachten hoe die strijd zich juist zal afwikkelen."

clock 16:48 16 uur 48. Lorena Wiebes: "Ik droom van geel morgen". Lorena Wiebes: "Ik droom van geel morgen"

clock 16:46 16 uur 46. Ik heb alle ritten verkend. Het parcours is heel wat lastiger dan op papier. Lotte Kopecky. Ik heb alle ritten verkend. Het parcours is heel wat lastiger dan op papier Lotte Kopecky

clock 16:45 16 uur 45. Groene Kopecky? Als Wout van Aert morgen over de streep komt, mag hij op de Champs-Élysées de groene trui finaal in ontvangst nemen. Lotte Kopecky zou die groene flow zomaar kunnen doortrekken in de Tour de France Femmes. “Ik ga in het begin van de Tour kijken om zo veel mogelijk punten voor de groene trui te sprokkelen. Zo hoop ik om van dat klassement toch iets te maken. Het zou mooi zijn om met groen te eindigen in onze eerste Tour.” Kopecky zal alleszins moeten knechten voor kopvrouw Demi Vollering, maar ritten 2,3 en 4 lijken alvast op haar lijf geschreven. In de heuvels van de Champagnestreek hoopt onze landgenoot alvast een flesje te ontkurken. “De tweede en derde rit spreken me inderdaad aan. De vierde rit – met de passages over de gravelwegen – zal nog wat afwachten zijn.Toch denk ik aan een ritoverwinning in een van die etappes.” . Groene Kopecky? Als Wout van Aert morgen over de streep komt, mag hij op de Champs-Élysées de groene trui finaal in ontvangst nemen. Lotte Kopecky zou die groene flow zomaar kunnen doortrekken in de Tour de France Femmes.

“Ik ga in het begin van de Tour kijken om zo veel mogelijk punten voor de groene trui te sprokkelen. Zo hoop ik om van dat klassement toch iets te maken. Het zou mooi zijn om met groen te eindigen in onze eerste Tour.”

Kopecky zal alleszins moeten knechten voor kopvrouw Demi Vollering, maar ritten 2,3 en 4 lijken alvast op haar lijf geschreven. In de heuvels van de Champagnestreek hoopt onze landgenoot alvast een flesje te ontkurken.

“De tweede en derde rit spreken me inderdaad aan. De vierde rit – met de passages over de gravelwegen – zal nog wat afwachten zijn.Toch denk ik aan een ritoverwinning in een van die etappes.”

clock 16:44 16 uur 44. Heel het peloton, onze ploeg en ikzelf kijken al een volledig seizoen uit naar deze Tour. Lotte Kopecky. Heel het peloton, onze ploeg en ikzelf kijken al een volledig seizoen uit naar deze Tour Lotte Kopecky