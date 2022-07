LIVESTREAM: Vos pakt eerste boniseconden in Tour de France Femmes, wie viert op Champs-Elysées?

clock 14:52 14 uur 52. Compagnie voor Allin. Allin heeft compagnie gekregen van de Nieuw-Zeelandse Christie. . Compagnie voor Allin Allin heeft compagnie gekregen van de Nieuw-Zeelandse Christie.

clock 14:50 14 uur 50. Ook de eerste bergpunten kunnen straks verdiend worden bij de Arce de Triomphe. Een creatieve vondst van de organisatie om toch een bolletjestrui te kunnen uitdelen na de etappe. Van een col is geen sprake, het loopt er maar lichtjes bergop. . Ook de eerste bergpunten kunnen straks verdiend worden bij de Arce de Triomphe. Een creatieve vondst van de organisatie om toch een bolletjestrui te kunnen uitdelen na de etappe. Van een col is geen sprake, het loopt er maar lichtjes bergop.

clock 14:48 Thijs Zonneveld meldt groot transfernieuws. Het nieuws is wel nog niet bevestigd. 14 uur 48. Thijs Zonneveld meldt groot transfernieuws. Het nieuws is wel nog niet bevestigd.

clock 14:44 14 uur 44. Lieselot Decroix (Jumbo-Visma): "Mooi parcours om te tonen dat vrouwenwielrennen iets te bieden heeft". Lieselot Decroix (Jumbo-Visma): "Mooi parcours om te tonen dat vrouwenwielrennen iets te bieden heeft"

clock 14:41 14 uur 41. De eenzame leidster Allin blijft een tiental seconden voor het peloton uitfietsen. Ze is een vogel voor de kat, maar ze komt natuurlijk wel goed in beeld. . De eenzame leidster Allin blijft een tiental seconden voor het peloton uitfietsen. Ze is een vogel voor de kat, maar ze komt natuurlijk wel goed in beeld.

clock 14:38 14 uur 38. Lotte Kopecky droomt van geel. Lotte Kopecky droomt van geel

clock 14:35 14 uur 35. Kleine correctie: Kopecky was vierde bij de tussensprint. Manly ging haar nog op het nippertje voorbij. . Kleine correctie: Kopecky was vierde bij de tussensprint. Manly ging haar nog op het nippertje voorbij.

clock 14:29 14 uur 29. De rust is even teruggekeerd in het peloton. Het sein voor een nieuwe Arkea-renster om in de aanval te gaan. . De rust is even teruggekeerd in het peloton. Het sein voor een nieuwe Arkea-renster om in de aanval te gaan.

clock 14:28 14 uur 28. Belangrijk straks voor geel? Vos wint de eerste tussensprint. Belangrijk straks voor geel? Vos wint de eerste tussensprint

clock 14:27 Vos pakt eerste punten en boni's. Na een slopende sprintaanloop van haar ploeg moet Vos het afmaken in de tussensprint. De Nederlandse stelt niet teleur en komt als eerste voorbij de groene streep. Wiebes is tweede, Kopecky derde. . 14 uur 27. sprint point Vos pakt eerste punten en boni's Na een slopende sprintaanloop van haar ploeg moet Vos het afmaken in de tussensprint. De Nederlandse stelt niet teleur en komt als eerste voorbij de groene streep. Wiebes is tweede, Kopecky derde.

clock 14:26 14 uur 26. Kopecky moet het op haar eentje doen. Ze zit in het wiel van Wiebes, die op haar beurt in het spoor van Vos zit. . Kopecky moet het op haar eentje doen. Ze zit in het wiel van Wiebes, die op haar beurt in het spoor van Vos zit.

clock 14:24 14 uur 24. Sprinters maken zich klaar. We zien Team DSM voor Lorena Wiebes en Team Ceratizit in dienst van Brennauer tempo maken. Het vluchterskoppel is eraan voor de moeite. Ook Kopecky en De Wilde zitten klaar. . Sprinters maken zich klaar We zien Team DSM voor Lorena Wiebes en Team Ceratizit in dienst van Brennauer tempo maken. Het vluchterskoppel is eraan voor de moeite. Ook Kopecky en De Wilde zitten klaar.

clock 14:23 14 uur 23. Niet alleen Jumbo-Visma, maar ook de andere sprinterstreintjes komen nu naar voor. Ze willen de twee vluchters nog terugnemen voor de tussensprint. Die komt er binnen een vijftal kilometer aan. . Niet alleen Jumbo-Visma, maar ook de andere sprinterstreintjes komen nu naar voor. Ze willen de twee vluchters nog terugnemen voor de tussensprint. Die komt er binnen een vijftal kilometer aan.

clock 14:20 14 uur 20. Deze Tour slaat alles, wat een circus. Ik ben heel benieuwd! Belgisch kampioene Kim de Baat . Deze Tour slaat alles, wat een circus. Ik ben heel benieuwd! Belgisch kampioene Kim de Baat

clock 14:18 14 uur 18. Jumbo-Visma groepeert. Jumbo-Visma verzamelt zich vooraan in het peloton. Zij lijken de wedstrijd in handen te willen nemen in dienst van Vos. . Jumbo-Visma groepeert Jumbo-Visma verzamelt zich vooraan in het peloton. Zij lijken de wedstrijd in handen te willen nemen in dienst van Vos.

clock 14:15 14 uur 15. Newsom en Bredewold zijn niet de bekendste namen. De eerste is een Amerikaanse van EF Education, de tweede een Nederlandse van Parkhotel Valkenburg. . Newsom en Bredewold zijn niet de bekendste namen. De eerste is een Amerikaanse van EF Education, de tweede een Nederlandse van Parkhotel Valkenburg.

clock 14:14 14 uur 14. Coston in de achtervolging. Morgane Coston probeert naar de twee koplopers toe te rijden. Geen gemakkelijke opgave, want die hebben intussen een halve minuut voorsprong. . Coston in de achtervolging Morgane Coston probeert naar de twee koplopers toe te rijden. Geen gemakkelijke opgave, want die hebben intussen een halve minuut voorsprong.

clock 14:12 14 uur 12. Ik heb er alles aan gedaan om klaar te zijn voor deze Tour. Het zal spannend zijn tot het einde. Marianne Vos. Ik heb er alles aan gedaan om klaar te zijn voor deze Tour. Het zal spannend zijn tot het einde. Marianne Vos

clock 14:10 14 uur 10. We hebben twee nieuwe leiders. Newsom en Bredewold hebben 18" voorsprong genomen op het peloton. . We hebben twee nieuwe leiders. Newsom en Bredewold hebben 18" voorsprong genomen op het peloton.

clock 14:06 14 uur 06. Achteraan in het peloton spotten we Urska Zigart, de vriendin van Tadej Pogacar. Zigart werd pas in laatste instantie opgeroepen voor deze Tour. Gelukkig was ze al in Frankrijk. . Achteraan in het peloton spotten we Urska Zigart, de vriendin van Tadej Pogacar. Zigart werd pas in laatste instantie opgeroepen voor deze Tour. Gelukkig was ze al in Frankrijk.

clock 14:06 14 uur 06.

clock 14:03 14 uur 03. AG Insurance. De vrouwen van AG Insurance willen zich duidelijk tonen. De ploeg van initiatiefnemer Patrick Lefevere bestaat uit zes talentvolle rensters. Jolien D'hoore begeleidt het jonge geweld. . AG Insurance De vrouwen van AG Insurance willen zich duidelijk tonen. De ploeg van initiatiefnemer Patrick Lefevere bestaat uit zes talentvolle rensters. Jolien D'hoore begeleidt het jonge geweld.

clock 13:58 13 uur 58. Ook deze vlucht gaat niet door. Asencio is de volgende in de rij die het ruime sop kiest. De tussensprints spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in dit koersverloop. Er zijn er twee, met niet enkel punten als beloning maar ook interessante bonificatieseconden. De eerste tussensprint volgt binnen een kleine 20 kilometer. . Ook deze vlucht gaat niet door. Asencio is de volgende in de rij die het ruime sop kiest. De tussensprints spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in dit koersverloop. Er zijn er twee, met niet enkel punten als beloning maar ook interessante bonificatieseconden. De eerste tussensprint volgt binnen een kleine 20 kilometer.

clock 13:57 13 uur 57. Tegenaanvallers komen bij Buijsman. Zes renners zijn naar de eenzame leider toegereden. De verschillen blijven voorlopig wel beperkt. Het is een typisch beeld in de straten van Parijs. Hier wordt niet snel met minuten gegoocheld. . Tegenaanvallers komen bij Buijsman Zes renners zijn naar de eenzame leider toegereden. De verschillen blijven voorlopig wel beperkt. Het is een typisch beeld in de straten van Parijs. Hier wordt niet snel met minuten gegoocheld.

clock 13:55 13 uur 55.

clock 13:51 13 uur 51. Nina Buijsman is de volgende die het hazenpad kiest. Ze rijdt op haar eentje een vijftigtal meter voor het peloton uit. . Nina Buijsman is de volgende die het hazenpad kiest. Ze rijdt op haar eentje een vijftigtal meter voor het peloton uit.

clock 13:49 13 uur 49. Fouquenet is alweer ingerekend. Het blijft aanvalspogingen regenen. Onder andere EF Education, AG Insurance en Human Powered Health willen graag rensters voorop sturen. . Fouquenet is alweer ingerekend. Het blijft aanvalspogingen regenen. Onder andere EF Education, AG Insurance en Human Powered Health willen graag rensters voorop sturen.

clock 13:45 13 uur 45. Kopecky in de voetsporen van postbode Vanhuysse? Als Lotte Kopecky straks wint, treedt ze in de voetsporen van de alleerste Belgische die ooit een Tourrit won: Josiane Vanhuysse. Ze deed dat op 5 juli 1985, in de tricolore trui zelfs. Op dezelfde dag won Ludwig Wynants in Nancy voor de Torhout-Werchter-ploeg. Josiane werd later postbode en ereburger van de stad Wervik. . Kopecky in de voetsporen van postbode Vanhuysse? Als Lotte Kopecky straks wint, treedt ze in de voetsporen van de alleerste Belgische die ooit een Tourrit won: Josiane Vanhuysse. Ze deed dat op 5 juli 1985, in de tricolore trui zelfs. Op dezelfde dag won Ludwig Wynants in Nancy voor de Torhout-Werchter-ploeg. Josiane werd later postbode en ereburger van de stad Wervik.

clock 13:44 13 uur 44. Amandine Fouquenet is de eerste voorsprong kan nemen. De renster van Arkea zal hopen op gezelschap. . Amandine Fouquenet is de eerste voorsprong kan nemen. De renster van Arkea zal hopen op gezelschap.

clock 13:43 13 uur 43. Er voelen zich blijkbaar velen geroepen om in de aanval te trekken in deze etappe. Voorlopig slaagt niemand erin om een kloofje te slaan. . Er voelen zich blijkbaar velen geroepen om in de aanval te trekken in deze etappe. Voorlopig slaagt niemand erin om een kloofje te slaan.

clock 13:41 13 uur 41. De mannen hebben het fantastisch gedaan, we hopen dat we toch een beetje in hun voetsporen kunnen treden. Lieselot Decroix (ploegleidster Jumbo-Visma). De mannen hebben het fantastisch gedaan, we hopen dat we toch een beetje in hun voetsporen kunnen treden. Lieselot Decroix (ploegleidster Jumbo-Visma)

clock 13:35 13 uur 35 match begonnen start time Rousse wappert de vlag Marion Rousse, koersdirectrice van deze Tour de France Femmes, wappert de vlag voor de officiële start. Op Eén of via de livestream hoeft u geen seconde te missen van de eerste etappe.

clock 13:32 Eerste lekke band is al een feit. De rensters zijn nog niet officieel vertrokken en de eerste lekke band is al een feit. Anna Henderson is de pechvogel van dienst. . 13 uur 32. mechanical breakdown Eerste lekke band is al een feit De rensters zijn nog niet officieel vertrokken en de eerste lekke band is al een feit. Anna Henderson is de pechvogel van dienst.

clock 13:30 13 uur 30. We gaan nog 5 kilometer opwarmen in de geneutraliseerde zone. De zenuwen zullen waarschijnlijk wel al door de lijven van de rensters razen. . We gaan nog 5 kilometer opwarmen in de geneutraliseerde zone. De zenuwen zullen waarschijnlijk wel al door de lijven van de rensters razen.

clock 13:29 13 uur 29. Officieuze start. Et c'est parti pour le show. De eerste editie van de Tour de France Femmes is vertrokken. Een mijlpaal in de geschiedenis van het vrouwenwielrennen. . Officieuze start Et c'est parti pour le show. De eerste editie van de Tour de France Femmes is vertrokken. Een mijlpaal in de geschiedenis van het vrouwenwielrennen.

clock 13:24 13 uur 24. Tour de France Femmes SD Worx rijdt eerste rit Tour de France Femmes in shirt ontworpen door Amy Pieters

clock 13:21 13 uur 21. Geel heeft wel al een aantal keer door mijn hoofd gespookt, maar het zal niet gemakkelijk zijn. Lotte Kopecky. Geel heeft wel al een aantal keer door mijn hoofd gespookt, maar het zal niet gemakkelijk zijn. Lotte Kopecky

clock 13:17 13 uur 17. Ook bij de vrouwen zit de schrik voor corona er goed in. Alle rensters dragen plichtsbewust hun mondmasker aan de startplaats in hartje Parijs. . Ook bij de vrouwen zit de schrik voor corona er goed in. Alle rensters dragen plichtsbewust hun mondmasker aan de startplaats in hartje Parijs.

clock 12:55 Ook Lotte Kopecky is er klaar voor. 12 uur 55. Ook Lotte Kopecky is er klaar voor

clock 12:45 12 uur 45.

clock 12:40 Momenteel worden de dames voorgesteld in de schaduw van de Eiffeltoren. 12 uur 40. Momenteel worden de dames voorgesteld in de schaduw van de Eiffeltoren Bij Plantur-Pura herkennen we Belgisch kampioen Kim De Baat, met daarnaast ook Sanne Cant en Julie De Wilde

clock 12:26 12 uur 26. Favorieten. Voor de favorieten kijken we gezien het vlakke parcours uiteraard naar de snelle dames. De absolute topfavoriete is Lorena Wiebes. Zij bewees onlangs nog in de Baloise Belgium Tour dat ze moeilijk te kloppen is in een massasprint. Verder houden we ook oudgediende Marianne Vos in de gaten, zij is kopvrouw bij Jumbo-Visma. Ook wereldkampioene Elisa Balsamo kan een stukje sprinten en kunnen we vooraan verwachten. Als Belgen hopen we op Lotte Kopecky. De lichtjes oplopende sprint op de kasseitjes van de Champs-Elysées zou haar moeten liggen. . Favorieten Voor de favorieten kijken we gezien het vlakke parcours uiteraard naar de snelle dames. De absolute topfavoriete is Lorena Wiebes. Zij bewees onlangs nog in de Baloise Belgium Tour dat ze moeilijk te kloppen is in een massasprint. Verder houden we ook oudgediende Marianne Vos in de gaten, zij is kopvrouw bij Jumbo-Visma. Ook wereldkampioene Elisa Balsamo kan een stukje sprinten en kunnen we vooraan verwachten. Als Belgen hopen we op Lotte Kopecky. De lichtjes oplopende sprint op de kasseitjes van de Champs-Elysées zou haar moeten liggen.

clock 12:17 12 uur 17. Parcours. Om 13.40 uur beginnen de vrouwen eraan in de schaduw van de Eiffeltoren. Daarna gaan ze rechtstreeks de lokale rondes op door het centrum van Parijs. Onderweg liggen twee tussensprints en een bergsprint bij de Arc de Triomphe. Na 81 kilometer en 12 rondjes volgt de machtige eindsprint op de legendarische Champs-Elysées. Wie pakt de eerste gele trui? . Parcours Om 13.40 uur beginnen de vrouwen eraan in de schaduw van de Eiffeltoren. Daarna gaan ze rechtstreeks de lokale rondes op door het centrum van Parijs. Onderweg liggen twee tussensprints en een bergsprint bij de Arc de Triomphe. Na 81 kilometer en 12 rondjes volgt de machtige eindsprint op de legendarische Champs-Elysées. Wie pakt de eerste gele trui?

clock 12:02 12 uur 02. Live op alle Sporza-kanalen. Net als bij de Tour voor de mannen is ook de Tour voor vrouwen live te volgen op alle Sporza-kanalen. Op de site volgen we de ritten live met tekst én met beelden. Op tv is de vrouwen-Tour te bekijken op Eén met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Radio 1 is erbij van 15 tot 17 uur met commentaar van Jonas Maes. . Live op alle Sporza-kanalen Net als bij de Tour voor de mannen is ook de Tour voor vrouwen live te volgen op alle Sporza-kanalen. Op de site volgen we de ritten live met tekst én met beelden.



Op tv is de vrouwen-Tour te bekijken op Eén met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Radio 1 is erbij van 15 tot 17 uur met commentaar van Jonas Maes.

clock 12:00 12 uur .

clock 12:00 12 uur .

clock 11:59 11 uur 59.

clock 24-07-2022 24-07-2022.

clock 16:50 16 uur 50. Opgepast! Groen gevaar: Lorena Wiebes. Lorenba Wiebes lijkt alvast een van de grootste concurrenten voor Lotte Kopecky in het puntenklassement. De snelle vrouw van DSM is naar Parijs gekomen met een ijzersterke sprinttrein achter zich. Morgen op de Champs-Élysées ligt er zo al een eerste kans voor het rapen. "Toen ik hoorde dat de eerste rit eindigde op de Champs-Élysées, schoot de gele gedachte meteen in mijn hoofd. Ik wil er morgen meteen winnen", vetelde Wiebes vandaag. Voor de rest van de Tour zal de Nederlandse een gevaarlijke klant blijven in de massasprints. "Als de rit eindigt op een spurt, zal ik steeds meedoen. Zo zou het mooi zijn om mee te dingen voor het puntenklassement, maar het blijft afwachten hoe die strijd zich juist zal afwikkelen." . Opgepast! Groen gevaar: Lorena Wiebes Lorenba Wiebes lijkt alvast een van de grootste concurrenten voor Lotte Kopecky in het puntenklassement. De snelle vrouw van DSM is naar Parijs gekomen met een ijzersterke sprinttrein achter zich. Morgen op de Champs-Élysées ligt er zo al een eerste kans voor het rapen.

"Toen ik hoorde dat de eerste rit eindigde op de Champs-Élysées, schoot de gele gedachte meteen in mijn hoofd. Ik wil er morgen meteen winnen", vetelde Wiebes vandaag.

Voor de rest van de Tour zal de Nederlandse een gevaarlijke klant blijven in de massasprints. "Als de rit eindigt op een spurt, zal ik steeds meedoen. Zo zou het mooi zijn om mee te dingen voor het puntenklassement, maar het blijft afwachten hoe die strijd zich juist zal afwikkelen."

clock 16:48 16 uur 48. Lorena Wiebes: "Ik droom van geel morgen". Lorena Wiebes: "Ik droom van geel morgen"

clock 16:46 16 uur 46. Ik heb alle ritten verkend. Het parcours is heel wat lastiger dan op papier. Lotte Kopecky. Ik heb alle ritten verkend. Het parcours is heel wat lastiger dan op papier Lotte Kopecky

clock 16:45 16 uur 45. Groene Kopecky? Als Wout van Aert morgen over de streep komt, mag hij op de Champs-Élysées de groene trui finaal in ontvangst nemen. Lotte Kopecky zou die groene flow zomaar kunnen doortrekken in de Tour de France Femmes. “Ik ga in het begin van de Tour kijken om zo veel mogelijk punten voor de groene trui te sprokkelen. Zo hoop ik om van dat klassement toch iets te maken. Het zou mooi zijn om met groen te eindigen in onze eerste Tour.” Kopecky zal alleszins moeten knechten voor kopvrouw Demi Vollering, maar ritten 2,3 en 4 lijken alvast op haar lijf geschreven. In de heuvels van de Champagnestreek hoopt onze landgenoot alvast een flesje te ontkurken. “De tweede en derde rit spreken me inderdaad aan. De vierde rit – met de passages over de gravelwegen – zal nog wat afwachten zijn.Toch denk ik aan een ritoverwinning in een van die etappes.” . Groene Kopecky? Als Wout van Aert morgen over de streep komt, mag hij op de Champs-Élysées de groene trui finaal in ontvangst nemen. Lotte Kopecky zou die groene flow zomaar kunnen doortrekken in de Tour de France Femmes.

“Ik ga in het begin van de Tour kijken om zo veel mogelijk punten voor de groene trui te sprokkelen. Zo hoop ik om van dat klassement toch iets te maken. Het zou mooi zijn om met groen te eindigen in onze eerste Tour.”

Kopecky zal alleszins moeten knechten voor kopvrouw Demi Vollering, maar ritten 2,3 en 4 lijken alvast op haar lijf geschreven. In de heuvels van de Champagnestreek hoopt onze landgenoot alvast een flesje te ontkurken.

“De tweede en derde rit spreken me inderdaad aan. De vierde rit – met de passages over de gravelwegen – zal nog wat afwachten zijn.Toch denk ik aan een ritoverwinning in een van die etappes.”

clock 16:44 16 uur 44. Heel het peloton, onze ploeg en ikzelf kijken al een volledig seizoen uit naar deze Tour. Lotte Kopecky. Heel het peloton, onze ploeg en ikzelf kijken al een volledig seizoen uit naar deze Tour Lotte Kopecky