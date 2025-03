Tirreno-Adriatico LIVE: slotrit is laatste kans voor sprinters, of verandert er toch nog iets aan de stand?

San Benedetto del Tronto

Dit is de 60e editie van Tirreno-Adriatico en voor de 59e keer eindigt de Koers van de Twee Zeeën in San Benedetto del Tronto. Enkel in de allereerste editie kregen we met Pescara een andere finishplaats voor de slotrit.



Wie de geschiedenis van de Tirreno een beetje kent, weet dat deze etappe - als het een rit in lijn is - bijna altijd eindigt met een massasprint. Ook nu weer?