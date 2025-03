Tirreno-Adriatico LIVE: Ineos kuist vlucht met Van der Poel snel op, Uijtdebroeks geeft op

Wat wil Ineos?

De groep met Groenewegen, Magnier en Penhoët is nog altijd niet komen aansluiten. Dat is vooral door het slopingswerk van Ineos, met ook een sterke Laurens De Plus.



Het is voorlopig nog niet helemaal duidelijk wat het plan van de Britse ploeg is, want een echte topsprinter hebben ze niet. Of wil Ganna toch eens zijn snelle benen testen met het oog op Milaan-Sanremo?