Tirreno-Adriatico LIVE: Ganna stijgt naar 2e plaats in stand dankzij boni's tussensprint, Uijtdebroeks geeft op

Ganna wint felbevochten tussensprint

Het is uiteindelijk Milan zelf die zijn oude pistevriend Ganna een handje helpt door de sprint aan te trekken. Ganna wint de sprint en pakt zo de drie seconden, maar Milan laat nog bijna Tiberi de tweede plaats afsnoepen.



Als Tiberi tweede was geworden, had hij zijn tweede plaats in de stand behouden. Maar nu neemt Ganna die over. Milan springt dan weer over Pidcock naar de leiding in het puntenklassement.