Jonathan Milan en Filippo Ganna delen cadeautjes uit aan elkaar in slotrit Tirreno-Adriatico

Jonathan Milan (Lidl-Trek) heeft met zijn tweede ritzege zijn sprintdominantie in Tirreno-Adriatico in de verf gezet. Hij won met een half wiel voorsprong op Sam Bennett na een chaotische massasprint waarin onder anderen Paul Magnier en Jasper Stuyven tegen de grond gingen. De eindzege van Juan Ayuso kwam niet meer in gevaar.

Vriendendiensten over de ploegen heen: Jonathan Milan piloteert Filippo Ganna naar de bonificatieseconden bij de tussensprint, waardoor Ganna nog tweede wordt in het klassement. Even later trekt Ganna de sprint aan voor Milan.

Voor de start liet Mathieu van der Poel ietwat beteuterd optekenen dat hij het toch jammer vond dat hij Tirreno-Adriatico zou afsluiten zonder ritzege.



Zijn woorden waren nog niet koud of Van der Poel was de katalysator van de vlucht van de dag, die helaas voor hem geen lang leven beschoren was.



Ineos was niet van plan om spelletjes te spelen, want zij hoopten Filippo Ganna nog van de 3e naar de 2e plaats in het eindklassement te loodsen. Hiervoor moest hij bij de tussensprint twee seconden goedmaken op Antonio Tiberi.



Cian Uijtdebroeks was een ander slachtoffer van het helse tempo van Ineos. Hij moest op de klim snel lossen en gaf even later op.

Bij de tussensprint was het uiteindelijk Jonathan Milan die zijn oude pistevriend Ganna richting de zege katapulteerde. Milan behield nog genoeg snelheid om zelf net voor Tiberi te eindigen. Plannetje gelukt.



Vlak voor de slotkilometer kreeg Milan zijn wederdienst. Ganna nam zijn landgenoot op sleeptouw onder de rode vod. Vanuit de rug van loods Edward Theuns kwam Milan eruit, maar hij moest tot aan het gaatje gaan om Sam Bennett af te houden.



Een pijnlijke val wierp een kleine schaduw over de zege van Milan. Paul Magnier kwam voor de tweede keer in één dag ten val. Hij sleurde onder meer Jasper Stuyven mee, die wel nog zelf over de finish bolde.



Zoals verwacht had blauwe trui Juan Ayuso een rustige dag. Hij volgt Jonas Vingegaard op op de erelijst en is de eerste Spaanse eindwinnaar sinds Alberto Contador in 2014.