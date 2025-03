Aanstoker en afmaker: autoritaire Juan Ayuso grijpt de macht in Tirreno-Adriatico na sterk solonummer op slotklim

Een coup van Juan Ayuso in Tirreno-Adriatico. We hebben er lang op moeten wachten deze week, maar de koninginnenrit had eindelijk een gevecht tussen de klassementsmannen in petto. Al toonde Juan Ayuso zich al snel de sterkste op de slotklim naar Frontignano. De kroonprins van UAE loste onder meer Tom Pidcock en sloeg zo de dubbelslag.

De koninginnenrit in Tirreno-Adriatico was meer een prinsesjesrit, want enkel de slotklim naar Frontignano zorgde voor een echte uitdaging.



Dat vooruitzicht liet de hoop bij "zwaargewicht" Filippo Ganna oplaaien: misschien zou hij dan toch kunnen overleven in zijn blauwe leiderstrui?



Het voorspel was klassiek en niet echt boeiend. Jasper Stuyven en Gianni Vermeersch gingen op zoek naar nog wat extra koershardheid met het oog op Milaan-Sanremo van volgende week.



Samen met hun 6 medevluchters was hun rijk op de laatste klim (7 km aan 8,2%) uit. Een voorspelbaar scenario.



Bij UAE legden ze een verschroeiend tempo op om Ganna vanaf de voet de keel af te snijden. Toen de tempobeul van Ineos er stilletjes doorzakte - iets nadat ook Cian Uijtdebroeks en Laurens De Plus hun parachute hadden laten afgaan - gaf Juan Ayuso er vooraan een snok aan.



Tom Pidcock, Jai Hindley en Mikel Landa deden eerst nog een dappere poging om de Spanjaard te volgen. Tevergeefs. Niemand kon de solo van Ayuso verpesten.



Hoewel hij het in de laatste kilometer nog lastig kreeg, had Ayuso nog voldoende voorsprong om niet alleen de rit, maar ook de vermoedelijke eindzege in deze Tirreno veilig te stellen.



Ganna kon de schade nog beperken en staat nu, vlak na zijn landgenoot Antonio Tiberi, op de derde plaats in het klassement. Morgen eindigt deze 60e editie met een sprintersrit naar San Benedetto del Tronto.