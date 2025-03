LIVE Tirreno-Adriatico: Dries De Bondt en Xandro Meurisse geven kopgroep Belgische tint in lastige etappe

Ganna is in orde, maar leidt hij ook na 3.500 hoogtemeters vandaag?

Dat Filippo Ganna meer dan in orde is, bewees de Italiaan van INEOS-Grenadiers gisteren. In het slot haalde hij eigenhandig Mathieu van der Poel terug op een nijdige puist.



Ganna is na zijn winst in de openingstijdrit al heel deze Tirreno leider. Vandaag wacht met 3.500 hoogtemeters, bijna 1.000 meter meer dan gisteren weer een beproevende uitdaging.



Het gaat de hele dag op en af met liefst 9 gecategoriseerde klimmetjes. De Monterolo is de laatste klim van de dag (3,9 km à 7%) met de top op minder dan 8 km van de streep.



Na een afdaling ligt er nog een licht oplopende laatste 2 kilometer. Net na de rode vod gaat het even heel kort 10% omhoog.