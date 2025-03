LIVE Tirreno-Adriatico (9.45 uur): Renners moeten vroeg uit de veren voor marathonetappe van 240 kilometer

Langste etappe sinds 2018

Een rit van 239 kilometer, je ziet het niet elke dag. In het moderne wielrennen wordt vaak gekozen voor korte, explosieve ritten, maar Tirreno-Adriatico houdt van uitputtingsslagen.



Toch is het al van 2018 geleden dat een etappe in deze rittenkoers zo lang was. Voor een nog langere rit moeten we al terug naar 2014. Toen stond een beproeving van 244 kilometer op het programma.