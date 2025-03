Weer bingo voor een Italiaan: Jonathan Milan vlamt na perfecte lead-out naar de zege in Tirreno-Adriatico

De Italianen zijn on fire in eigen land. Na Filippo Ganna in de openingstijdrit gisteren, heeft Jonathan Milan vandaag met de vingers in de neus etappe 2 van de Tirreno-Adriatico gewonnen. In een massasprint was hij sneller dan de Nederlander Maikel Zijlaard en de Fransman Paul Penhoët. Filippo Ganna blijft leider.

Met toch een mooi palet aan sprinters in deze Tirreno-Adriatico is Maikel Zijlaard een eerder verrassende tweede. Hij ging als een kamikaze door de laatste bocht op 300 meter van de streep en het levert hem een dichte ereplaats op.

Manuele Tarozzi reed zichzelf in de kijker vandaag. Hij was de enige die zin had in een dagje in de vlucht. Het peloton gaf hem meer dan vijf minuten speelruimte.



Onderweg lag een klimmetje dus leek Tarozzi de bergtrui te pakken, maar daar dacht Polti VisitMalta anders over. Wanneer het verschil nog maar een minuutje was, sprong het duo Bais-Tonelli naar voren.

Pech voor Tarozzi, die na een solo van 100 kilometer niet was opgewassen tegen de twee ploegmaten. Davide Bais ging uiteindelijk met de bergtrui lopen.



Het was niet meer dan voorspel, want al op zo'n 40 kilometer van het einde werden ze ingelopen. Tijd voor het echte werk.