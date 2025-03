LIVE Tirreno-Adriatico: Peloton draait lokaal circuit op, massasprint staat in sterren geschreven

Jonathan Milan

In deze rustige fase zoomen we even in op enkele grote favorieten. Jonathan Milan is ongetwijfeld de sprinter met de beste vorm. Hij won al drie keer dit seizoen, waaronder twee keer tijdens het sprintersfestival in de UAE Tour.



Milan kent de aankomst van vandaag, want hij deed ook vorig jaar mee. Hij kwam weliswaar niet in de buurt van de zege. Later in die Tirreno-Adriatico won hij wel nog twee ritten.