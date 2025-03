LIVE Tirreno-Adriatico: Italiaanse goudzoeker Manuele Tarozzi begint aan eenzame dag in de vlucht

Pisa

Met ondertussen 5 minuten voorsprong rijdt Tarozzi Pisa binnen. Het is een van de bekendste Italiaanse steden, maar de koers is er zelden. Nog nooit was het de start- of aankomstplaats van een Tirreno-rit.



Pisa ontvangt dit seizoen wel voor het eerst in meer dan twintig jaar nog eens de Ronde van Italië. Het is de finishplaats van een tijdrit. Eén Belg kon ooit winnen in de stad van de scheve toren: Rik Van Steenbergen, in 1953.