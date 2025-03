LIVE Tirreno-Adriatico: Duo van Polti neemt solovluchter Manuele Tarozzi te grazen, Davide Bais pakt bergtrui

2 op rij voor Italië?

Met Jonathan Milan als topfavoriet is de kans groot dat we voor de tweede dag op rij een Italiaanse winnaar zullen zien. Je zou kunnen denken, dat zal wel vaak gebeuren in een rittenkoers in de laars. Maar niks is minder waar.



Er is niet ieder jaar een Italiaanse etappezege, twee op rij is zeldzaam de voorbije jaren. Dat gebeurde voor het laatste in 2010. Toen zorgden Daniele Bennati, Michele Scarponi en Enrico Gasparotto zelfs voor een drie op rij.