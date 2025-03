LIVE Tirreno-Adriatico: Johan Price-Pejtersen staat voorlopig op 1, topfavoriet Filippo Ganna (15.30 uur) laat aan zet

Ayuso gaat "voor de eindzege"

Juan Ayuso moest vorig jaar het hoofd buigen voor Jonas Vingegaard in Tirreno-Adriatico. "Nu gaan we voor de eindzege", klinkt het ambitieus bij de Spanjaard. "We hebben een goede kans, want ik ben in vorm en heb een sterk team rond mij."



Vorig jaar won hij de tijdrit, "maar nu heb ik minder op de tijdritfiets getraind", geeft hij toe. "Ik heb vooral gewerkt op het klimmen en heb het gevoel dat ik in het algemeen ben verbeterd."