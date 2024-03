Rit 3 in Tirreno-Adriatico: de langste etappe kent een lastige uitsmijter

Na de gezapige sprintersrit van gisteren zal de derde etappe woensdag meer in de kleren kruipen.



Niet alleen door de afstand - liefst 225 kilometer, maar ook door de golvende wegen tussen Volterra en Gualdo Tadino.



Het peloton wisselt de kustlijn in voor het binnenland en moet onderweg de nodige hoogtemeters wegtikken.



De laatste 10 kilometer gaat het voortdurend in stijgende lijn en de finish bereiken we na een vervelend knikje.



Nemen de springveren en punchers het stokje in handen?