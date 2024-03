LIVE Tirreno-Adriatico: Alpecin-Deceuninck en Soudal-Quick Step jagen op kopgroep

Rechtenhouder Eurosport strikte Julian Alaphilippe voor een gesprekje. De Fransman kwam ook zaterdag in de Strade Bianche ten val.



"Die val was erger dan in de Omloop. Ik heb wat pijntjes, maar het zal wel gaan. Zaterdagavond was geen fijne avond, maar de spirit is er nog en mijn benen voelen ook nog goed aan", aldus de pechvogel.