LIVE Tirreno-Adriatico: Peloton houdt 8 leiders (met Vandenabeele) binnen schot

Pidcock tegen de grond. Voor de tweede keer in deze Tirreno-Adriatico smakt Tom Pidcock tegen het asfalt. De jonge alleskunner van Ineos springt meteen weer op zijn tuig.

Wie is Henri Vandenabeele? De 22-jarige Henri Vandenabeele is bezig aan zijn tweede seizoen bij de grote jongens. Hij rijdt voor DSM, waar jonge talenten vaak vroeg hun kans krijgen. Winnen deed de klimmer nog niet. Vorig jaar reed Vandenabeele met de Vuelta zijn eerste grote ronde. Na 9e etappes zat zijn Ronde van Spanje erop. Dit seizoen rijdt hij in principe de Giro, de ronde waarin hij bij de beloften 2e (2020) en 3e (2021) werd bij de beloften.

Vorig jaar reed Vandenabeele met de Vuelta zijn eerste grote ronde. Na 9e etappes zat zijn Ronde van Spanje erop. Dit seizoen rijdt hij in principe de Giro, de ronde waarin hij bij de beloften 2e (2020) en 3e (2021) werd bij de beloften.

8 leiders. Henri Vandenabeele is in zijn opzet geslaagd. Hij komt aansluiten voorin en dus hebben we nu acht leiders.

45" en 2'00". Vandenabeele nadert tot op 45 seconden van de 7 leiders. Het peloton kruipt niet dichterbij: 2'00".

Fortunato pakt de punten. Lorenzo Fortunato is als eerste boven gekomen op de enige klim van de dag. Het is een voetnoot, want Roglic is al zeker van eindwinst in het bergklassement.

Tegenaanval Vandenabeele. De jonge Henri Vandenabeele probeert bergop naar de 7e leiders te springen. De jonge Belg van DSM is wel alleen.

1'15". De 7 krijgen hun voorsprong niet cadeau. In tegendeel. Jayco brengt het verschil terug naar 1'15".

Jayco voor Groenewegen op kop. In het peloton zien we de jongens van Jayco-AlUla op kop. De wit-blauwe Australische garde legt in Tirreno-Adriatico zijn eieren in het mandje van Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter was dit seizoen al twee keer succesvol, maar in Italië bleef het bij een 7e en een 8e plaats.

De 7 leiders zijn bezig aan de enige klim van de dag, de Cossignano. De klim is 2,6km aan gemiddeld 8,6%. Een stevige kuitenbijter, maar ook niet meer dan dat op meer dan 100km van het einde.

De Italiaan Fortunato van EOLO-Kometa is voorin de best geplaatste. Hij volgt in het klassement op 5'41" van leider Roglic.

2'00". De vijf voorin hebben het gezelschap gekregen van Valentin Ferron en Arthur Kluckers. De zeven leiders hebben een bonus van 2 minuten op het peloton.

Kopgroep van 5. Vijf renners krijgen van het peloton een vrijgeleide. De jarige Nans Peters is erbij, net als Mikkel Honoré, Lorenzo Fortunato, Samuele Zoccorato en Bruno Armirail.

Let's go! Het startschot van de zevende en laatste etappe is gegeven. Haalt iemand het nog in zijn hoofd om Primoz Roglic te bestoken?

