LIVE: "Tappa dei Muri" is voer voor Alaphilippe, Pidcock, Van Aert en Van der Poel

clock 11:58 11 uur 58. Ik ben heel blij met het goede weer. Ik wil zonder problemen finishen en wil er vooral een goede training van maken voor de klassiekers. Biniam Girmay.

clock 11:55 11 uur 55. De klassementsmannen gaan vandaag zeker nog iets proberen. Ik zal zeker niet weer zo vroeg aanvallen, maar ik wil zeker proberen te winnen. Julian Alaphilippe.

clock 11:46 11 uur 46 match begonnen start time Let's go! De renners zijn nu ook officieel aan de Tappa dei Muri begonnen. Wordt het klassement nog eens grondig door elkaar geschud vandaag?

clock 11:43 11 uur 43. Officieuze start. Met truiendragers Primoz Roglic, Jasper Philipsen, Joao Almeida en Giulio Ciccone op de eerste rij, zijn de renners vertrokken richting de startplaats.

clock 11:37 De renners staan klaar voor de start in Osimo Stazione:. 11 uur 37. De renners staan klaar voor de start in Osimo Stazione:

clock 11:34 11 uur 34. Ik denk dat het een rit is die me ligt. Als alles meezit, heb ik zeker kansen om te winnen. Maar uiteraard is het klassement met Roglic ook belangrijk. Wout van Aert

clock 11:34 11 uur 34. Het wordt een superzware rit. Steile muren, draaien en keren, kasseien. Ik verwacht een lange finale. Wout van Aert

clock 11:32 Het is spannend boven in het klassement:. 11 uur 32. Het is spannend boven in het klassement:

clock 11:15 11 uur 15. Ik denk niet dat ik vandaag een rol zal spelen. Zeker niet met de benen van de afgelopen dagen. Ik had gehoopt al iets verder te staan. Mathieu van der Poel

clock 11:04 Kan Biniam Girmay (Intermarché) vandaag iets laten zien? De winnaar van Gent-Wevelgem vorig jaar rijdt tot dusver een vrij anonieme Tirreno-Adriatico. 11 uur 04. Kan Biniam Girmay (Intermarché) vandaag iets laten zien? De winnaar van Gent-Wevelgem vorig jaar rijdt tot dusver een vrij anonieme Tirreno-Adriatico.

clock 10:57 10 uur 57. Pogacar in de E3! Niet in deze Tirreno-Adriatico, straks wel in de E3: Tadej Pogacar. De Sloveense alleskunner van UAE heeft de miniversie van de Ronde van Vlaanderen aan zijn programma toegevoegd. Vandaag en morgen probeert hij ook Parijs-Nice winnend af te sluiten. Volg het ook bij ons.

clock 10:55 29 kaarsjes voor Benoot! Hiep, hiep hoera voor Tiesj Benoot, die vandaag 29 jaar oud wordt. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne is na de rit van gisteren wat weggezakt in het klassement. Hij volgt nu op bijna drie minuten van ploegmaat kopman Primoz Roglic en zal vandaag wellicht dus in een helpersrol kruipen.

clock 10:54 10 uur 54. Gisteren was zeker niet slecht, maar ik had meer verwacht. Ik heb wat last van mijn rug, wat begrijpelijk is. Ik rijd voor het eerst dit seizoen meerdere koersen na elkaar. Tiesj Benoot (bij DH.net)

clock 10:53 De ploegen worden in Osimo Stazione één voor één voorgesteld aan het publiek. 10 uur 53. De ploegen worden in Osimo Stazione één voor één voorgesteld aan het publiek.

clock 10:46 10 uur 46. 2018: Yates wint in Giro. In 2018 kwam de Giro aan in Osimo na ongeveer dezelfde lus in de finale. Simon Yates was er toen winnaar voor Tom Dumoulin. De Australiër van Mitchelton-Scott leek op weg naar eindwinst in de Ronde van Italië, maar zakte twee dagen voor het einde nog door het ijs. De top 10 eindigde toen binnen de 21 seconden. Heel grote verschillen verwachten we dus niet, al moet er vandaag wel een pakje meer geklommen worden in de aanloop naar de slotklimmetjes in Osimo.

De top 10 eindigde toen binnen de 21 seconden. Heel grote verschillen verwachten we dus niet, al moet er vandaag wel een pakje meer geklommen worden in de aanloop naar de slotklimmetjes in Osimo.