Tirreno-Adriatico: Koninginnenrit met aankomst bergop in Sassotetto

Zondag is er nog een sprintersrit, maar Nacer Bouhanni is nog altijd niet de oude na zijn val en fysieke ellende vorig jaar. Hij geeft er de brui aan. . 09 uur 25.

09 uur 24. Tactisch steekspel. Het kan een boeiende tweedaagse worden met al dat klauterwerk. Wie de top 7 in de stand bestudeert, ziet dat die bevolkt wordt door amper 3 ploegen. Bora-Hansgrohe beschikt met leider Lennard Kämna, Aleksandr Vlasov en Jai Hindley zelfs over 3 pionnen bij de eerste 7. Ondanks een tijdrit en een punchy finish zijn ook de verschillen nog vrij beperkt. .

09 uur 21. Ik doe alles om de blauwe trui te behouden, maar we hebben nog kaarten in onze ploeg. . Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe).

09 uur 17. Rit 5 in Tirreno-Adriatico. Gisteren kregen we al een voorproefje op wat vandaag en morgen opgediend wordt: morgen volgt de beruchte "Tappa dei Muri", vandaag hebben we de koninginnenrit met aankomst bergop in Sassotetto. Het recept is vrij simpel: het gaat voortdurend op en af. Tussen start en finish is als het ware een kartelmes geboetseerd zonder rustmomenten. De renners moeten vandaag 3.800 hoogtemeters overwinnen en de rit eindigt met een slotklim van 13 kilometer aan 7,4 procent. .