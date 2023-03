LIVE Tirreno-Adriatico: Zon en regenbuien wisselen elkaar af, ook veel wind op slotklim

clock 14:54 14 uur 54.

Met de vluchters enteren we het grondgebied Sarnano, het stadje waar ook de slotklim aan grenst. In het peloton wordt de primus van gisteren teruggebracht. Koen Bouwman is de chauffeur van Primoz Roglic.

Bahrain Victorious groepeert zich nu iets nadrukkelijker op de eerste rijen van het peloton. Mikel Landa won hier in 2018, maar dat we nu niet tot de top gaan - de finish ligt 2,4 km eerder dan oorspronkelijk het plan was - speelt niet in zijn voordeel.

We zijn op zoek naar iemand met een loper, want door de felle tegenwind zit deze koers nog altijd op slot. Nog 55 kilometer: 1'51" voor Stybar en zijn klasgenoten.

clock 14:38 14 uur 38. Primoz Roglic heeft nog eens bewezen hoe speciaal hij is. Ik heb met hem getraind en ik wist dat hij goed was. Hij kan deze Tirreno winnen. Wilco Kelderman (Jumbo-Visma).

clock 14:31 De Plus tegen de grond. De camera zoomt in op Laurens De Plus. Zijn fiets ligt op de grond, net als zijn jasje. Vermoedelijk is hij ten val gekomen bij het aantrekken van zijn regenjek. De Plus springt snel weer op zijn tweewieler.

clock 14:31 14 uur 31.

clock 14:26 Sprint. De kopgroep bereikt de tussensprint een kwartiertje na de marstabel van het traagste schema. Dat betekent dat we de finish rond 16.30 u mogen verwachten.

Hoge velgen zijn uit den boze, want de renners maken zichtbaar zwiepers door de wind. Hopelijk vallen er geen slachtoffers.

Na regen komt zonneschijn, ook in Italië. Het is even kermis in de hel. Nog 70 kilometer: 2'24".

clock 14:13 14 uur 13. Ik had in de Ruta del Sol een beetje last aan mijn schouders, maar nu voel ik me weer goed. Ik dacht gisteren zelfs aan ritwinst. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

Het is weer een va-et-vient aan de volgwagens. Lennard Kämna kwam zonet even poolshoogte nemen, Adam Yates pikt een extra laagje kledij op. De sfeer is bijzonder ontspannen bij UAE.

Bora-Hansgrohe moet het vuile werk nog altijd in zijn eentje opknappen. Het is Jordi Meeus die zijn meetlat gebruikt om het verschil stabiel te houden.

Thibaut Pinot is geen held op de fiets en mijdt de risico's: de Fransman stapt gewoon af om enkele vestimentaire wissels te doen. Je kunt het hem niet kwalijk nemen, want met de windvlagen blijft het een risico op zich om dat op de fiets te doen.

De berichtgeving vanuit Italië klinkt weinig positief. De wind wakkert vooral in het gebied van de laatste 40 kilometer fel aan. Is het nog wel verantwoord om te blijven koersen?

clock 13:54 13 uur 54. Nog 83 kilometer. Tussen de regenbuien door blijft de situatie status quo. Het peloton gunt het zestal 2'44".

clock 13:50 13 uur 50. De kopgroep verandert niet, het weer wel: 9 graden en regenbuien.

In een afdaling moeten ze in de kopgroep hypergeconcentreerd zijn, want de windstoten kunnen uit het niets een valpartij veroorzaken. Het peloton wordt getracteerd op een hagelbui. Renners trekken hun jasjes aan, maar dat is geen sinecure.

Kunnen de Belgen nog een rol spelen in het klassement? Tiesj Benoot is 16e op 41", Steff Cras is 18e op 44" en Harm Vanhoucke 21e op 46". In dit veld zijn dat noteringen waar ze best tevreden over mogen zijn.