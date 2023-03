LIVE Tirreno-Adriatico: Te veel wind op de top, finish van koninginnenrit ligt lager

clock 11:31 11 uur 31. We zijn er zo goed als klaar voor. We herhalen graag nog eens dat de etappe met 2,4 kilometer wordt ingekort door de hevige windvlagen in Sassotetto. De finish ligt nu in Fonte Landina. . We zijn er zo goed als klaar voor. We herhalen graag nog eens dat de etappe met 2,4 kilometer wordt ingekort door de hevige windvlagen in Sassotetto. De finish ligt nu in Fonte Landina.

clock 11:31 11 uur 31 match begonnen start time Start



clock 11:28 De nieuwe leider. . 11 uur 28. De nieuwe leider.

clock 11:20 11 uur 20. De truidragers. blauw: Lennard Kämna paars: Jasper Philipsen groen: Davide Bais wit: Joao Almeida . De truidragers blauw: Lennard Kämna paars: Jasper Philipsen groen: Davide Bais wit: Joao Almeida



clock 11:16 11 uur 16. De renners worden momenteel voorgesteld in Morro d'Oro. Handschoenen of beenstukken zijn overbodig: de weersomstandigheden zijn aangenaam, al is de wind in de diepe finale dus een stoorzender. . De renners worden momenteel voorgesteld in Morro d'Oro. Handschoenen of beenstukken zijn overbodig: de weersomstandigheden zijn aangenaam, al is de wind in de diepe finale dus een stoorzender.

clock 11:11 11 uur 11. Er is dus een sectie (zo'n 2,5 kilometer) van de slotklim geschrapt. Zo blijft het peloton nog een zone van 12 procent bespaard en dat zal het debat straks duidelijk beïnvloeden. Lacht leider Lennard Kämna in zijn vuistje of wordt hij nu al vroeger aangevallen? . Er is dus een sectie (zo'n 2,5 kilometer) van de slotklim geschrapt. Zo blijft het peloton nog een zone van 12 procent bespaard en dat zal het debat straks duidelijk beïnvloeden. Lacht leider Lennard Kämna in zijn vuistje of wordt hij nu al vroeger aangevallen?

clock 10:53 10 uur 53. De klim naar Sassotetto is geen onontgonnen terrein in het Tirreno-landschap, al werden de voorbije jaren verschillende versies aangesneden. In 2018 was Mikel Landa er ritwinnaar voor Rafal Majka en George Bennett. Tiesj Benoot eindigde toen 6e op 6", ook onder meer Romain Bardet, Wilco Kelderman, Adam Yates en Damiano Caruso zaten in zijn groepje. In 2018 deed Simon Yates de klokken luiden. Hij reed een halve minuut weg van Geraint Thomas, Rafal Majka, Aleksandr Vlasov en Wilco Kelderman. Voor veel deelnemers aan deze editie is het dus geen volledige sprong in het onbekende. . De klim naar Sassotetto is geen onontgonnen terrein in het Tirreno-landschap, al werden de voorbije jaren verschillende versies aangesneden. In 2018 was Mikel Landa er ritwinnaar voor Rafal Majka en George Bennett. Tiesj Benoot eindigde toen 6e op 6", ook onder meer Romain Bardet, Wilco Kelderman, Adam Yates en Damiano Caruso zaten in zijn groepje. In 2018 deed Simon Yates de klokken luiden. Hij reed een halve minuut weg van Geraint Thomas, Rafal Majka, Aleksandr Vlasov en Wilco Kelderman. Voor veel deelnemers aan deze editie is het dus geen volledige sprong in het onbekende.

clock 10:25 De vlaggetjes verraden dat er veel wind staat. . 10 uur 25. De vlaggetjes verraden dat er veel wind staat.

clock 10:20 Hevige wind is spelbreker: finish ligt bijna 3 kilometer lager. De wind blaast erg krachtig op de slotklim en daardoor moet de organisatie ingrijpen. De aankomst wordt nu gelegd in Fonte Landina, waar normaal de ploegbussen zouden parkeren. De afstand krimpt van 168 kilometer naar 165,6 kilometer. We finishen op een hoogte van 1.286 meter en de slotklim bedraagt nu 10,7 kilometer in plaats van 13,1 kilometer. . 10 uur 20. wind Hevige wind is spelbreker: finish ligt bijna 3 kilometer lager De wind blaast erg krachtig op de slotklim en daardoor moet de organisatie ingrijpen. De aankomst wordt nu gelegd in Fonte Landina, waar normaal de ploegbussen zouden parkeren. De afstand krimpt van 168 kilometer naar 165,6 kilometer. We finishen op een hoogte van 1.286 meter en de slotklim bedraagt nu 10,7 kilometer in plaats van 13,1 kilometer.

clock 09:25 Zondag is er nog een sprintersrit, maar Nacer Bouhanni is nog altijd niet de oude na zijn val en fysieke ellende vorig jaar. Hij geeft er de brui aan. . 09 uur 25. Zondag is er nog een sprintersrit, maar Nacer Bouhanni is nog altijd niet de oude na zijn val en fysieke ellende vorig jaar. Hij geeft er de brui aan.

clock 09:24 09 uur 24. Tactisch steekspel. Het kan een boeiende tweedaagse worden met al dat klauterwerk. Wie de top 7 in de stand bestudeert, ziet dat die bevolkt wordt door amper 3 ploegen. Bora-Hansgrohe beschikt met leider Lennard Kämna, Aleksandr Vlasov en Jai Hindley zelfs over 3 pionnen bij de eerste 7. Ondanks een tijdrit en een punchy finish zijn ook de verschillen nog vrij beperkt. . Tactisch steekspel Het kan een boeiende tweedaagse worden met al dat klauterwerk. Wie de top 7 in de stand bestudeert, ziet dat die bevolkt wordt door amper 3 ploegen. Bora-Hansgrohe beschikt met leider Lennard Kämna, Aleksandr Vlasov en Jai Hindley zelfs over 3 pionnen bij de eerste 7. Ondanks een tijdrit en een punchy finish zijn ook de verschillen nog vrij beperkt.

clock 09:24 09 uur 24. De stand. 1. Lennard Kämna 2. Primoz Roglic op 6" 3. Joao Almeida op 8" 4. Brandon McNulty op 13" 5. Wilco Kelderman op 15" 6. Aleksandr Vlasov op 17" 7. Jai Hindley op 18" 8. Tao Geoghegan Hart op 19" 9. Giulio Ciccone op 26" 10. Enric Mas op 27" . De stand 1. Lennard Kämna 2. Primoz Roglic op 6" 3. Joao Almeida op 8" 4. Brandon McNulty op 13" 5. Wilco Kelderman op 15" 6. Aleksandr Vlasov op 17" 7. Jai Hindley op 18" 8. Tao Geoghegan Hart op 19" 9. Giulio Ciccone op 26" 10. Enric Mas op 27"



clock 09:21 09 uur 21. Ik doe alles om de blauwe trui te behouden, maar we hebben nog kaarten in onze ploeg. . Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Ik doe alles om de blauwe trui te behouden, maar we hebben nog kaarten in onze ploeg. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe)

clock 09:19 09 uur 19. De opdracht van vandaag.