LIVE Tirreno-Adriatico: Kopgroep met Stybar en Ballerini, finish van koninginnenrit ligt lager

clock 13:14 13 uur 14. Zdenek Stybar (37) moest deze winter op zoek naar een werkgever. Het was de echtgenote van Michael Matthews die haar "Bling" tipte en zo belandde de Tsjech bij Jayco-AlUla. Na een coronabesmetting werd het openingsweekend geen hoogvlieger. Zonde voor Stybar, die in de Saudi Tour wel al hoopgevende signalen had gegeven aan zijn nieuw team. . Zdenek Stybar (37) moest deze winter op zoek naar een werkgever. Het was de echtgenote van Michael Matthews die haar "Bling" tipte en zo belandde de Tsjech bij Jayco-AlUla. Na een coronabesmetting werd het openingsweekend geen hoogvlieger. Zonde voor Stybar, die in de Saudi Tour wel al hoopgevende signalen had gegeven aan zijn nieuw team.

clock 13:08 13 uur 08. Tiesj Benoot: "Wout van Aert heeft niet geklaagd, Primoz Roglic heeft zijn benen geschoren". Tiesj Benoot: "Wout van Aert heeft niet geklaagd, Primoz Roglic heeft zijn benen geschoren"

clock 13:08 13 uur 08. In 2018 werd ik 6e op deze klim, maar ik moet diep in mijn geheugen graven. Het is een lastige klim. Het is niet te steil, maar het is geen loper. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). In 2018 werd ik 6e op deze klim, maar ik moet diep in mijn geheugen graven. Het is een lastige klim. Het is niet te steil, maar het is geen loper. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 13:05 13 uur 05. Quinn Simmons zit intussen weer in het peloton nadat hij zijn vluchtgezellen liet rijden. Het zestal blijft in dezelfde zone peddelen: 2'18". . Quinn Simmons zit intussen weer in het peloton nadat hij zijn vluchtgezellen liet rijden. Het zestal blijft in dezelfde zone peddelen: 2'18".

clock 13:01 13 uur 01. Davide Ballerini is de enige Italiaan in de kopgroep. De thuisrijder won in 2021 de Omloop Het Nieuwsblad, maar 2022 werd een veel minder jaar door fysieke kwaaltjes en valpartijen. Eind dit jaar is de Noord-Italiaan - 2 weken geleden 6e in de Omloop - einde contract bij Soudal-Quick Step. . Davide Ballerini is de enige Italiaan in de kopgroep. De thuisrijder won in 2021 de Omloop Het Nieuwsblad, maar 2022 werd een veel minder jaar door fysieke kwaaltjes en valpartijen. Eind dit jaar is de Noord-Italiaan - 2 weken geleden 6e in de Omloop - einde contract bij Soudal-Quick Step.

clock 12:55 12 uur 55. Geen Parijs-Nice. In Parijs-Nice moet de organisatie drastisch ingrijpen: de rit is geannuleerd door de ontembare wind. . Geen Parijs-Nice In Parijs-Nice moet de organisatie drastisch ingrijpen: de rit is geannuleerd door de ontembare wind.

clock 12:52 12 uur 52. EF-EasyPost laat weten dat de opgaves van Jonathan Caicedo en Julius van den Berg te wijten zijn aan virale infecties. Het is vaste prik tijdens deze koersen: renners die uitvallen door ziekte. . EF-EasyPost laat weten dat de opgaves van Jonathan Caicedo en Julius van den Berg te wijten zijn aan virale infecties. Het is vaste prik tijdens deze koersen: renners die uitvallen door ziekte.

clock 12:50 Lennard Kämna verklaarde gisteren dat hij de finale toch wat onderschat had. Hij eindigde op 5" van ritwinnaar Primoz Roglic en had nog 6 tellen over in de stand. . 12 uur 50. Lennard Kämna verklaarde gisteren dat hij de finale toch wat onderschat had. Hij eindigde op 5" van ritwinnaar Primoz Roglic en had nog 6 tellen over in de stand.

clock 12:50 12 uur 50. De 6 overgebleven vluchters. Florian Stork (DSM) Anthony Perez (Cofidis) Zdenek Stybar (Jayco-AlUla) Erik Fetter (Eolo-Kometa) Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) . De 6 overgebleven vluchters Florian Stork (DSM) Anthony Perez (Cofidis) Zdenek Stybar (Jayco-AlUla) Erik Fetter (Eolo-Kometa) Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic)

clock 12:47 12 uur 47. Exit Simmons. Ziet Quinn Simmons het nut van zijn inspanningen niet in of heeft de Amerikaan een mindere dag? Hij laat zich afzakken. We tellen nog 6 leiders. Het gemiddelde na 1 uur: 39,2 km/u. . Exit Simmons Ziet Quinn Simmons het nut van zijn inspanningen niet in of heeft de Amerikaan een mindere dag? Hij laat zich afzakken. We tellen nog 6 leiders. Het gemiddelde na 1 uur: 39,2 km/u.

clock 12:42 12 uur 42. Lennard Kämna: "Er zal al iets gebeuren voor de slotklim. Jumbo-Visma zal me zeker aanvallen". Lennard Kämna: "Er zal al iets gebeuren voor de slotklim. Jumbo-Visma zal me zeker aanvallen"

clock 12:40 12 uur 40. Stybar in 2016. In de editie van 2016 werd Zdenek Stybar, vandaag mee in de vlucht, 7e. De Tsjech won toen in Pomarance en de klassieke types vochten voor de eindzege nadat de koninginnenrit was geschrapt door het slechte weer. Greg Van Avermaet was toen de eindwinnaar. . Stybar in 2016 In de editie van 2016 werd Zdenek Stybar, vandaag mee in de vlucht, 7e. De Tsjech won toen in Pomarance en de klassieke types vochten voor de eindzege nadat de koninginnenrit was geschrapt door het slechte weer. Greg Van Avermaet was toen de eindwinnaar.

clock 12:38 12 uur 38. In het peloton is men niet gul vandaag. Het klokje dat de voorsprong van de 7 leiders aangeeft, houdt halt bij amper 2'06". . In het peloton is men niet gul vandaag. Het klokje dat de voorsprong van de 7 leiders aangeeft, houdt halt bij amper 2'06".

clock 12:32 12 uur 32. Niet alleen Anthony Perez heeft dit seizoen zijn handen al in de lucht kunnen gooien, ook Quinn Simmons was een vroege vogel. De Amerikaan won in de Ronde van San Juan en werd getipt als kanshebber voor de Strade Bianche, maar in de finale botste hij op zijn plafond. "Ik was gewoon niet goed genoeg", reageerde hij zaterdag ontgoocheld. . Niet alleen Anthony Perez heeft dit seizoen zijn handen al in de lucht kunnen gooien, ook Quinn Simmons was een vroege vogel. De Amerikaan won in de Ronde van San Juan en werd getipt als kanshebber voor de Strade Bianche, maar in de finale botste hij op zijn plafond. "Ik was gewoon niet goed genoeg", reageerde hij zaterdag ontgoocheld.

clock 12:25 12 uur 25. Lennard Kämna verscheen vanmiddag met een brede glimlach voor de lens van de fotografen. Dit is zijn allereerste dag in een leiderstrui. Dat worden plaatjes voor het familie-album van de 26-jarige Duitser. . Lennard Kämna verscheen vanmiddag met een brede glimlach voor de lens van de fotografen. Dit is zijn allereerste dag in een leiderstrui. Dat worden plaatjes voor het familie-album van de 26-jarige Duitser.

clock 12:21 12 uur 21. Het is jammer dat ik de leiderstrui heb moeten afgeven. Ik voelde me goed, maar bij die aanval van Julian Alaphilippe begon ik af te zien. . Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Het is jammer dat ik de leiderstrui heb moeten afgeven. Ik voelde me goed, maar bij die aanval van Julian Alaphilippe begon ik af te zien. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

clock 12:19 12 uur 19. De voorsprong van de kopgroep klimt snel tot 3'04". Misschien begint Anthony Perez al te gniffelen. Op de dag van Kuurne-Brussel-Kuurne won hij de Faun Drôme Classic na een lange solo en een pittig gevecht met de Mistral-wind. Hij weet dus goed genoeg hoe je een vlucht afmaakt en hoe je met de wind kunt spelen. . De voorsprong van de kopgroep klimt snel tot 3'04". Misschien begint Anthony Perez al te gniffelen. Op de dag van Kuurne-Brussel-Kuurne won hij de Faun Drôme Classic na een lange solo en een pittig gevecht met de Mistral-wind. Hij weet dus goed genoeg hoe je een vlucht afmaakt en hoe je met de wind kunt spelen.