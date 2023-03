LIVE Tirreno-Adriatico: Ploegen van leider Ganna, Van Aert en Van der Poel controleren

clock 14:10 14 uur 10. Thibaut Pinot houdt zich schuil in de staart van het peloton. De afscheidnemende Fransman is geen fan van het gedrum dat stilaan begint toe te nemen. . Thibaut Pinot houdt zich schuil in de staart van het peloton. De afscheidnemende Fransman is geen fan van het gedrum dat stilaan begint toe te nemen.

clock 14:06 14 uur 06. De rollen zijn omgedraaid: de sprinters moeten vandaag hun ploegmaats ondersteunen. Fernando Gaviria trekt het treintje van Movistar in dienst van Enric Mas.

clock 14:04 14 uur 04. In het peloton wordt de volgwagen van UAE opgeroepen voor een lekke band bij Juan Molano. De steenrijke formatie weet straks niet welke kaart ze eerst moeten trekken met Adam Yates, George Bennett, Alessandro Covi, Davide Formolo, Joao Almeida en Brandon McNulty.

clock 14:02 14 uur 02.

clock 14:01 14 uur 01. Het peloton palmt de volledige breedte van de weg in. De bende is geenszins opgejaagd en kan al bij al veilig richting het circuit peddelen.

clock 13:58 13 uur 58. Ik heb niets te verliezen. Ik wil iets proberen, maar we hebben nog speerpunten in onze ploeg met onder meer Victor Lafay. . Guillaume Martin (Cofidis).

clock 13:55 13 uur 55. Julian Alaphilippe had blijkbaar niet goed naar de Italiaanse Frank Deboosere geluisterd. Hij gebruikt zijn fiets als kleedhokje en ontdoet zich van een extra laagje onder zijn koerstrui.

clock 13:48 13 uur 48. Het kwik klimt boven de 20 graden in Piane di Morro. Het peloton mildert de vaart een beetje, want het heeft er geen belang bij om de kopgroep nu al in te rekenen.

clock 13:44 13 uur 44. Mark Cavendish is tussen de volgwagens gesukkeld en ziet er niet te jolig uit. De Brit kwam er gisteren en eergisteren helemaal niet aan te pas.

clock 13:42 13 uur 42. Zo brutaal Jayco-AlUla naar de kop van het peloton stormde, zo snel zijn ze al verdwenen. De Australische impuls doet vooral de kopgroep pijn: 1'04". In het peloton komen enkele mindere goden ook al in de problemen.

clock 13:41 Gemiddelde snelheid. Nog 84 kilometer tot de finish. Na 3 uur is het gemiddelde duidelijk aangedikt, met dank aan de afdaling: 43,7 km/u.

clock 13:41 13 uur 41. De kopgroep met bergleider Davide Bais.

clock 13:38 13 uur 38. Ook Jayco-AlUla zet zich op kop van het peloton. Best vreemd, tenzij het geloof in Zdenek Stybar of Alessandro De Marchi dan zo groot is?

clock 13:36 13 uur 36. Een gebrek aan signalisatie bij wat verkeersmeubilair doet het peloton naar de remmen grijpen, maar gelukkig komt iedereen er veilig langs.

clock 13:32 13 uur 32. In het peloton ontvangt Jumbo-Visma steun van Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) en Alpecin-Deceuninck.

clock 13:30 13 uur 30. We trekken naar mijn thuisregio. Ik heb de slotklim al een paar keer gedaan. Het is niet te steil. . Giulio Ciccone (Trek-Segafredo).

clock 13:29 2'20". Bij het aansnijden van de laatste 100 kilometer zet het verval zich door. Voor Valerio Conti en co is een portie publiciteit het hoogst haalbare.

clock 13:25 13 uur 25. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe waren zowat de meest geciteerde namen bij de start. De Nederlander en de Fransman wonnen de voorbije jaren al 3 ritten in deze koers, Van Aert eentje minder. In dit huidige peloton is Peter Sagan de veelvraat met 7 ritzeges in de Tirreno.

clock 13:20 We worden een beetje jaloers op onze man in Italië. 13 uur 20. We worden een beetje jaloers op onze man in Italië.