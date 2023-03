LIVE Tirreno-Adriatico: Een invitatie voor Van Aert, Van der Poel, Pidcock en tutti quanti

clock 10:32 Is vandaag de eerste echte afspraak van het seizoen voor Wout van Aert? 10 uur 32. Is vandaag de eerste echte afspraak van het seizoen voor Wout van Aert?

clock 10:28 10 uur 28. De voorbije dagen kregen de eerste aanvallers meteen een fiat van het peloton. Dat zal vandaag misschien een tikkeltje anders zijn. Na ruim 10 kilometer hebben we een eerste molshoop die als trampoline kan fungeren. . De voorbije dagen kregen de eerste aanvallers meteen een fiat van het peloton. Dat zal vandaag misschien een tikkeltje anders zijn. Na ruim 10 kilometer hebben we een eerste molshoop die als trampoline kan fungeren.

clock 10:21 10 uur 21. In Greccio wordt alles in gereedheid gebracht voor de start. Na 6 kilometer krijgen we dan het officiële startschot. . In Greccio wordt alles in gereedheid gebracht voor de start. Na 6 kilometer krijgen we dan het officiële startschot.

clock 10:01 10 uur 01. Het kransje favorieten. onder meer... Wout van Aert, Primoz Roglic, Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) Benoit Cosnefroy, Ben O'Connor (AG2R-Citroën) Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) Tom Pidcock, Magnus Sheffield, Thymen Arensman, Tao Geoghegan Hart, Filippo Ganna (Ineos) Michael Woods (Israel-Premier Tech) Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) Adam Yates, Joao Almeida, Brandon McNulty (UAE) Biniam Girmay, Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) Santiago Buitrago, Mikel Landa (Bahrain Victorious) Aleksej Loetsenko (Astana) Enric Mas (Movistar) Valentin Madouas (Groupama-FDJ) Aleksandr Vlasov, Jai Hindley, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) . Het kransje favorieten onder meer... Wout van Aert, Primoz Roglic, Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) Benoit Cosnefroy, Ben O'Connor (AG2R-Citroën) Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) Tom Pidcock, Magnus Sheffield, Thymen Arensman, Tao Geoghegan Hart, Filippo Ganna (Ineos) Michael Woods (Israel-Premier Tech) Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) Adam Yates, Joao Almeida, Brandon McNulty (UAE) Biniam Girmay, Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) Santiago Buitrago, Mikel Landa (Bahrain Victorious) Aleksej Loetsenko (Astana) Enric Mas (Movistar) Valentin Madouas (Groupama-FDJ) Aleksandr Vlasov, Jai Hindley, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe)

clock 09:19 09 uur 19. Het is een finish waar zeker mogelijkheden voor me liggen. Ik hoop dat ik goede benen heb en dan zien we het wel. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Het is een finish waar zeker mogelijkheden voor me liggen. Ik hoop dat ik goede benen heb en dan zien we het wel. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

De opdracht van vandaag.