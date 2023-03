LIVE Tirreno-Adriatico: Weer een zeer lange dag, nieuwe kans voor de sprinters

clock 10:46 10 uur 46. Jasper Philipsen: "Het wordt een zeer technische finale met veel draaien en keren". Jasper Philipsen: "Het wordt een zeer technische finale met veel draaien en keren"

clock 10:33 10 uur 33. Wat er gisteren beter kon? Misschien mijn benen. Het kwam op details aan en hopelijk veranderen we dat vandaag in ons voordeel. . Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Wat er gisteren beter kon? Misschien mijn benen. Het kwam op details aan en hopelijk veranderen we dat vandaag in ons voordeel. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 10:32 10 uur 32. De handtekeningen zijn gezet: het peloton is klaar om een lange dag in het zadel aan te vatten. . De handtekeningen zijn gezet: het peloton is klaar om een lange dag in het zadel aan te vatten.

clock 10:01 10 uur 01. Zoals Wout van Aert had aangekondigd, sprintte hij gisteren niet mee. Onze landgenoot deed zijn werk voor de klassementsmannen in de slotfase en ging dan iets sneller in de recuperatiefase. Hij bolde als 151e binnen op 1'29". . Zoals Wout van Aert had aangekondigd, sprintte hij gisteren niet mee. Onze landgenoot deed zijn werk voor de klassementsmannen in de slotfase en ging dan iets sneller in de recuperatiefase. Hij bolde als 151e binnen op 1'29".

clock 09:47 09 uur 47. In Parijs-Nice wordt vandaag wind en regen voorspeld, in Italië is het andere koek. Enkele wolken vergezellen de zon, maar het is best aangenaam koersweer. . In Parijs-Nice wordt vandaag wind en regen voorspeld, in Italië is het andere koek. Enkele wolken vergezellen de zon, maar het is best aangenaam koersweer.

clock 09:45 09 uur 45. Tom Boonen over Wout van Aert: "Ik zie dit veel liever". Ons koerspanel kwam gisterenavond weer bij elkaar en bekeek onder meer de vormcurve van Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Wout van Aert. Zij gebruiken deze Tirreno - zo lijkt het toch - om hun conditie nog bij te schaven. "Er kan nog veel", zegt Tom Boonen in Wielerclub Wattage over het trio dat in de Strade geen hoofdrol speelde. Van Aert verscheen er zelfs niet aan de start. "Het is maar hoe je je planning opmaakt. Wil je in de Strade al scoren en wil je dat rekken tot Vlaanderen en Roubaix? Of wil je deze competitie nog gebruiken om de puntjes op de i te zetten? Dat werkt ook. " Voor Van Aert lijkt deze Tirreno een trainingsweek te worden waarbij hij zijn dagen uitkiest. Boonen: "Ik zie dit veel liever. Ik heb hier een beter gevoel bij om Vlaanderen en Roubaix te winnen dan bij wat er de voorbije jaren gebeurde. Toen wist je al dat het pittig zou worden voor die koersen." . Tom Boonen over Wout van Aert: "Ik zie dit veel liever" Ons koerspanel kwam gisterenavond weer bij elkaar en bekeek onder meer de vormcurve van Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Wout van Aert. Zij gebruiken deze Tirreno - zo lijkt het toch - om hun conditie nog bij te schaven. "Er kan nog veel", zegt Tom Boonen in Wielerclub Wattage over het trio dat in de Strade geen hoofdrol speelde. Van Aert verscheen er zelfs niet aan de start. "Het is maar hoe je je planning opmaakt. Wil je in de Strade al scoren en wil je dat rekken tot Vlaanderen en Roubaix? Of wil je deze competitie nog gebruiken om de puntjes op de i te zetten? Dat werkt ook. " Voor Van Aert lijkt deze Tirreno een trainingsweek te worden waarbij hij zijn dagen uitkiest. Boonen: "Ik zie dit veel liever. Ik heb hier een beter gevoel bij om Vlaanderen en Roubaix te winnen dan bij wat er de voorbije jaren gebeurde. Toen wist je al dat het pittig zou worden voor die koersen."

clock 09:26 09 uur 26. Afscheid van de Tyrreense zee, op naar de Adriatische kust. Afscheid van de Tyrreense zee, op naar de Adriatische kust

clock 09:17 09 uur 17. Om 10.30 u vertrekt het peloton in Follonica, waar Fabio Jakobsen gisteren zegevierde, voor een tocht door Toscane en Umbrië. We benaderen veel uitkijkpunten van de Strade Bianche, waar het gros van dit peloton zaterdag ook aan deelnam. Maar de witte grindwegen zoeken we niet op. Er zijn 2 officiële beklimmingen in het eerste deel van deze etappe. De Passo del Lume Spento (12,4 km aan 3,9 %) ronden we na ruim 70 kilometer. La Foce (3,4 km aan 5,4 %) is zowat het middelpunt van deze 3e etappe. De sprinters zullen in de ploegbussen wel al instructies krijgen over de slotkilometers. Die beloven behoorlijk hectisch te worden met enkele technische passages en veel bochtenwerk. . Om 10.30 u vertrekt het peloton in Follonica, waar Fabio Jakobsen gisteren zegevierde, voor een tocht door Toscane en Umbrië. We benaderen veel uitkijkpunten van de Strade Bianche, waar het gros van dit peloton zaterdag ook aan deelnam. Maar de witte grindwegen zoeken we niet op. Er zijn 2 officiële beklimmingen in het eerste deel van deze etappe. De Passo del Lume Spento (12,4 km aan 3,9 %) ronden we na ruim 70 kilometer. La Foce (3,4 km aan 5,4 %) is zowat het middelpunt van deze 3e etappe. De sprinters zullen in de ploegbussen wel al instructies krijgen over de slotkilometers. Die beloven behoorlijk hectisch te worden met enkele technische passages en veel bochtenwerk.

clock 09:09 Zo zette Fabio Jakobsen de eerste sprint naar zijn hand. . 09 uur 09. Zo zette Fabio Jakobsen de eerste sprint naar zijn hand.

clock 09:09 09 uur 09. Ik boekte gisteren mijn eerste zege in Italië, de 40e uit mijn carrière. Het was extra speciaal omdat mijn ouders hier aanwezig zijn. . Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step). Ik boekte gisteren mijn eerste zege in Italië, de 40e uit mijn carrière. Het was extra speciaal omdat mijn ouders hier aanwezig zijn. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step)

