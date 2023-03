LIVE Tirreno-Adriatico: Sprintersploegen zetten hun tanden in voorsprong van 4 leiders

clock 12:38 12 uur 38. Of ik wel zal meesprinten vandaag? Dat hangt er vanaf. Dan moet het een lastige finale zijn of er moet onderweg meer gekoerst worden. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Of ik wel zal meesprinten vandaag? Dat hangt er vanaf. Dan moet het een lastige finale zijn of er moet onderweg meer gekoerst worden. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 12:34 12 uur 34. Net als gisteren roept de plicht voor Dries Devenyns. Hij voert het peloton aan met makkers van Jayco-AlUla en Alpecin-Deceuninck in steun. Ook Ineos zet als ploeg van de leider een waakhond in het rijtje. . Net als gisteren roept de plicht voor Dries Devenyns. Hij voert het peloton aan met makkers van Jayco-AlUla en Alpecin-Deceuninck in steun. Ook Ineos zet als ploeg van de leider een waakhond in het rijtje.

clock 12:30 12 uur 30. De kopgroep ziet de Passo del Lume Spento opduiken en ook het peloton weet wat er te wachten staat. Het gaat nu duidelijk sneller: 2'52". . De kopgroep ziet de Passo del Lume Spento opduiken en ook het peloton weet wat er te wachten staat. Het gaat nu duidelijk sneller: 2'52".

clock 12:25 3'55". Soudal-Quick Step heeft genoeg van het slakkengangetje en legt de ketting strakker. Het viertal levert nog wat meer tijd in. . 12 uur 25. time difference 3'55" Soudal-Quick Step heeft genoeg van het slakkengangetje en legt de ketting strakker. Het viertal levert nog wat meer tijd in.

clock 12:22 12 uur 22. Wie deze Tirreno-Adriatico gebruikt om zijn conditie op punt te stellen, kan qua aantal kilometers niet klagen. Gisteren, vandaag en morgen gaan we ruim boven de 200. Al ligt de intensiteit in zulke traditionele sprintersritten natuurlijk niet te hoog, maar dat zal vanaf morgen duidelijk veranderen. Dan zit er veel meer reliëf in het terrein. . Wie deze Tirreno-Adriatico gebruikt om zijn conditie op punt te stellen, kan qua aantal kilometers niet klagen. Gisteren, vandaag en morgen gaan we ruim boven de 200. Al ligt de intensiteit in zulke traditionele sprintersritten natuurlijk niet te hoog, maar dat zal vanaf morgen duidelijk veranderen. Dan zit er veel meer reliëf in het terrein.

clock 12:16 12 uur 16. Fernando Gaviria en Peter Sagan kennen deze aankomst: de Slovaak klopte de Colombiaan in de Giro van 2021 in Foligno.

clock 12:11 12 uur 11. Dinsdag werd de top 10 bevolkt door de verwachte namen. Mark Cavendish kwam niet in het stuk voor. Hij werd slechts 29e. Zijn nieuwe maatje Cees Bol koerst in Parijs-Nice, Gleb Syritsa lijkt nog wat te groen achter de oren om Cav op dit niveau te ondersteunen. . Dinsdag werd de top 10 bevolkt door de verwachte namen. Mark Cavendish kwam niet in het stuk voor. Hij werd slechts 29e. Zijn nieuwe maatje Cees Bol koerst in Parijs-Nice, Gleb Syritsa lijkt nog wat te groen achter de oren om Cav op dit niveau te ondersteunen.

clock 12:11 12 uur 11. Top 10 van gisteren. 1. Fabio Jakobsen 2. Jasper Philipsen 3. Fernando Gaviria 4. Biniam Girmay 5. Juan Molano 6. Phil Bauhaus 7. Dylan Groenewegen 8. Simone Consonni 9. Jordi Meeus 10. Nacer Bouhanni . Top 10 van gisteren 1. Fabio Jakobsen 2. Jasper Philipsen 3. Fernando Gaviria 4. Biniam Girmay 5. Juan Molano 6. Phil Bauhaus 7. Dylan Groenewegen 8. Simone Consonni 9. Jordi Meeus 10. Nacer Bouhanni

clock 12:07 12 uur 07. Ik werd gisteren 6e. Dat is oké, maar als sprinter wil je meer. Ik was er in Foligno in 2019 bij, dus ik weet wat ik kan verwachten. . Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Ik werd gisteren 6e. Dat is oké, maar als sprinter wil je meer. Ik was er in Foligno in 2019 bij, dus ik weet wat ik kan verwachten. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

clock 12:03 12 uur 03. Jasper Philipsen werd gisteren tweede, maar onze landgenoot kampte ook met wat schakelproblemen. "We hebben een nieuwe ketting gestoken", vertelde hij vanochtend bij de start. "Hopelijk is er vandaag geen mechanisch defect." . Jasper Philipsen werd gisteren tweede, maar onze landgenoot kampte ook met wat schakelproblemen. "We hebben een nieuwe ketting gestoken", vertelde hij vanochtend bij de start. "Hopelijk is er vandaag geen mechanisch defect."

clock 11:52 5'50". De 4 leiders hadden uiteindelijk meer dan 6 minuten gevangen, maar het peloton krikt het tempo een beetje op. De schommel stopt weer bij 5'50". . 11 uur 52. time difference 5'50" De 4 leiders hadden uiteindelijk meer dan 6 minuten gevangen, maar het peloton krikt het tempo een beetje op. De schommel stopt weer bij 5'50".

clock 11:47 11 uur 47. Over een klein uurtje beginnen ze er ook in Parijs-Nice aan. Daar wacht vandaag de eerste aankomst bergop. In Tirreno-Adriatico wordt de zwaarste beklimming opgespaard tot vrijdag met de rit naar Sassotetto. Donderdag en zaterdag bestaat het menu uit een veelvoud aan muurtjes. . Over een klein uurtje beginnen ze er ook in Parijs-Nice aan. Daar wacht vandaag de eerste aankomst bergop. In Tirreno-Adriatico wordt de zwaarste beklimming opgespaard tot vrijdag met de rit naar Sassotetto. Donderdag en zaterdag bestaat het menu uit een veelvoud aan muurtjes.

clock 11:45 De finish in Tirreno-Adriatico 2019: we branden nu al een kaarsje voor een sprint zonder calamiteiten. . 11 uur 45. De finish in Tirreno-Adriatico 2019: we branden nu al een kaarsje voor een sprint zonder calamiteiten.

clock 11:43 11 uur 43. Iedereen had gisteren nog frisse benen. Het was erg hectisch. Ik geraakte ingesloten en ik kon nooit echt sprinten. . Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Iedereen had gisteren nog frisse benen. Het was erg hectisch. Ik geraakte ingesloten en ik kon nooit echt sprinten. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

clock 11:40 11 uur 40. De top 10 in Foligno in 2019. 1. Elia Viviani 2. Peter Sagan 3. Fernando Gaviria 4. Giacomo Nizzolo 5. Jens Keukeleire 6. Davide Cimolai 7. Clément Venturini 8. Jasper Stuyven 9. Davide Ballerini 10. Luca Pacioni . De top 10 in Foligno in 2019 1. Elia Viviani 2. Peter Sagan 3. Fernando Gaviria 4. Giacomo Nizzolo 5. Jens Keukeleire 6. Davide Cimolai 7. Clément Venturini 8. Jasper Stuyven 9. Davide Ballerini 10. Luca Pacioni

clock 11:39 2019: Elia Viviani won als Italiaans kampioen in Foligno. . 11 uur 39. 2019: Elia Viviani won als Italiaans kampioen in Foligno.

clock 11:36 11 uur 36. Aankomstplaats Foligno is geen nieuwkomer in Tirreno-Adriatico. Elia Viviani won hier in 2019, Peter Sagan is de laatste Giro-winnaar in 2021 in dit stadje. Bij de start verklaarden de sprinters dat ze de beelden alleszins goed bestudeerd hebben gezien het technische karakter van de finish. . Aankomstplaats Foligno is geen nieuwkomer in Tirreno-Adriatico. Elia Viviani won hier in 2019, Peter Sagan is de laatste Giro-winnaar in 2021 in dit stadje. Bij de start verklaarden de sprinters dat ze de beelden alleszins goed bestudeerd hebben gezien het technische karakter van de finish.