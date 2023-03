LIVE Tirreno-Adriatico: Sprintersploegen nemen gas terug, verbrokkeling in kopgroep

clock 13:38 13 uur 38. Het peloton doet het na een tussenversnelling nu al eventjes weer wat rustiger.

clock 13:33 13 uur 33. In het peloton zit Soudal-Quick Step voltallig voorin. Dries Devenyns - de eerste knecht in de rij - wordt nog altijd bijgestaan door Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) en een amico van Jayco-AlUla. Dat is Jan Maas. De voertaal is dus Nederlands. . In het peloton zit Soudal-Quick Step voltallig voorin. Dries Devenyns - de eerste knecht in de rij - wordt nog altijd bijgestaan door Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) en een amico van Jayco-AlUla. Dat is Jan Maas. De voertaal is dus Nederlands.

clock 13:30 13 uur 30. Nog 111 kilometer. We zijn bijna halfweg. De kopgroep - ploegmaats en broers Mattia en Davide Bais - rijden 2'15" voor hun vroegere kompanen uit. Het peloton wordt op 5'44" gesignaleerd. We zijn bijna aan de voet van La Foce, de tweede klim. . Nog 111 kilometer We zijn bijna halfweg. De kopgroep - ploegmaats en broers Mattia en Davide Bais - rijden 2'15" voor hun vroegere kompanen uit. Het peloton wordt op 5'44" gesignaleerd. We zijn bijna aan de voet van La Foce, de tweede klim.

clock 13:24 13 uur 24. Hoe kun je de fratelli Bais uit elkaar houden? Davide is de jongste van de twee, is ook de grootste en is eerder een sprinter. Mattia, 2 jaar ouder, is 10 cm kleiner en verteert de heuvels iets vlotter. . Hoe kun je de fratelli Bais uit elkaar houden? Davide is de jongste van de twee, is ook de grootste en is eerder een sprinter. Mattia, 2 jaar ouder, is 10 cm kleiner en verteert de heuvels iets vlotter.

clock 13:23 13 uur 23. quiz QUIZ: Weet jij wat de sponsors van wielerploegen doen?

clock 13:20 13 uur 20. Bij Eolo-Kometa wil ze hun inspanning verlengen tot op de tweede en laatste beklimming. Het Corratec-duo keert niet terug: 1'28". . Bij Eolo-Kometa wil ze hun inspanning verlengen tot op de tweede en laatste beklimming. Het Corratec-duo keert niet terug: 1'28".

clock 13:17 13 uur 17. Geen Israel-Premier Tech in de Vuelta. De Ronde van Spanje heeft zonet zijn wildcards bekendgemaakt. Lotto-Dstny en TotalEnergies kregen de gegarandeerde uitnodigingen, Burgos-BH en Caja Rural gaan met de resterende uitnodigingen aan de haal. . Geen Israel-Premier Tech in de Vuelta De Ronde van Spanje heeft zonet zijn wildcards bekendgemaakt. Lotto-Dstny en TotalEnergies kregen de gegarandeerde uitnodigingen, Burgos-BH en Caja Rural gaan met de resterende uitnodigingen aan de haal.

clock 13:15 13 uur 15. Fabio Jakobsen: "Gisterenavond een klein feestje gevierd". Fabio Jakobsen: "Gisterenavond een klein feestje gevierd"

clock 13:12 13 uur 12. Veel jongens uit mijn team kennen deze aankomst. Positionering richting die lange rechtse bocht zal cruciaal zijn. . Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step). Veel jongens uit mijn team kennen deze aankomst. Positionering richting die lange rechtse bocht zal cruciaal zijn. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step)

clock 13:08 13 uur 08. La Gazzetta dello Sport sprak vandaag met Mark Cavendish. De Brit zegt dat een 35e ritzege in de Tour – eentje meer dan Eddy Merckx – “zijn leven niet zal veranderen”. “Ik ga niet naar de Tour om één rit te winnen, wel om zoveel mogelijk etappes te winnen”, stelt hij. “Als ik zegevier, dan denk ik meteen aan het volgende succes.” . La Gazzetta dello Sport sprak vandaag met Mark Cavendish. De Brit zegt dat een 35e ritzege in de Tour – eentje meer dan Eddy Merckx – “zijn leven niet zal veranderen”. “Ik ga niet naar de Tour om één rit te winnen, wel om zoveel mogelijk etappes te winnen”, stelt hij. “Als ik zegevier, dan denk ik meteen aan het volgende succes.”

clock 13:02 Passo del Lume Spento. We zijn boven. Davide Bais steekt er het licht aan voor zijn broer Mattia. Bergkoning Stefano Gandin en ploegmakker Alessandro Iacchi worden op 1 minuut geklokt. In het peloton zijn ze uitgebreid aan het lunchen: 5'16". . 13 uur 02. hill Passo del Lume Spento We zijn boven. Davide Bais steekt er het licht aan voor zijn broer Mattia. Bergkoning Stefano Gandin en ploegmakker Alessandro Iacchi worden op 1 minuut geklokt. In het peloton zijn ze uitgebreid aan het lunchen: 5'16".

clock 12:55 12 uur 55. Terwijl het peloton het gaspedaal weer lost en op 4'37" wordt gemeld, rijdt het duo van Eolo-Kometa 38 seconden weg van het koppel van Corratec. Het plannetje lijkt te werken. . Terwijl het peloton het gaspedaal weer lost en op 4'37" wordt gemeld, rijdt het duo van Eolo-Kometa 38 seconden weg van het koppel van Corratec. Het plannetje lijkt te werken.

clock 12:50 12 uur 50. Bij Eolo-Kometa broeden ze op een plan om de bergtrui te veroveren. De broertjes Bais laten Stefano Gandin en zijn ploegmakker in de steek op de beklimming. . Bij Eolo-Kometa broeden ze op een plan om de bergtrui te veroveren. De broertjes Bais laten Stefano Gandin en zijn ploegmakker in de steek op de beklimming.

clock 12:48 12 uur 48. De top 10 in de Giro van 2021:. 1. Peter Sagan 2. Fernando Gaviria 3. Davide Cimolai 4. Stefano Oldani 5. Gianni Vermeersch 6. Dries De Bondt 7. Andrea Vendrama 8. Vincenzo Albanese 9. Elia Viviani 10. Juan Molano . De top 10 in de Giro van 2021: 1. Peter Sagan 2. Fernando Gaviria 3. Davide Cimolai 4. Stefano Oldani 5. Gianni Vermeersch 6. Dries De Bondt 7. Andrea Vendrama 8. Vincenzo Albanese 9. Elia Viviani 10. Juan Molano

clock 12:46 12 uur 46. De aankomst van vandaag in Foligno: Peter Sagan was er in de Giro van 2021 de snelste. De aankomst van vandaag in Foligno: Peter Sagan was er in de Giro van 2021 de snelste

clock 12:42 12 uur 42. De Passo del Lume Spento is geen al te lastige dobber, maar het is wel een inspanning van ruim 12 kilometer. De bergkoning telt al af tot het sprintje op de top. . De Passo del Lume Spento is geen al te lastige dobber, maar het is wel een inspanning van ruim 12 kilometer. De bergkoning telt al af tot het sprintje op de top.

clock 12:38 12 uur 38. Of ik wel zal meesprinten vandaag? Dat hangt er vanaf. Dan moet het een lastige finale zijn of er moet onderweg meer gekoerst worden. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Of ik wel zal meesprinten vandaag? Dat hangt er vanaf. Dan moet het een lastige finale zijn of er moet onderweg meer gekoerst worden. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 12:34 12 uur 34. Net als gisteren roept de plicht voor Dries Devenyns. Hij voert het peloton aan met makkers van Jayco-AlUla en Alpecin-Deceuninck in steun. Ook Ineos zet als ploeg van de leider een waakhond in het rijtje. . Net als gisteren roept de plicht voor Dries Devenyns. Hij voert het peloton aan met makkers van Jayco-AlUla en Alpecin-Deceuninck in steun. Ook Ineos zet als ploeg van de leider een waakhond in het rijtje.