LIVE Tirreno-Adriatico: Nieuwe massasprint wenkt, technische finale in Foligno

14 uur 02. Nog een nieuwtje uit de marge: het seizoensbegin van Juan Ayuso laat nog altijd op zich wachten. De Spanjaard kampt met een peesontsteking en ook de Ronde van Catalonië is nu van zijn agenda gehaald. Zelfs de Ronde van het Baskenland begin april is twijfelactig. .

13 uur 39. Ik kwam gisteren bijna ten val op 6 km van de finish. Mijn schijfrem haperde daarna en ik was eigenlijk voortdurend aan het remmen in de sprint. Maar mijn benen zijn echt goed. Ik ga er vandaag weer voor. . Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla).

13 uur 33. In het peloton zit Soudal-Quick Step voltallig voorin. Dries Devenyns - de eerste knecht in de rij - wordt nog altijd bijgestaan door Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) en een amico van Jayco-AlUla. Dat is Jan Maas. De voertaal is dus Nederlands. .