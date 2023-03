LIVE Tirreno: peloton houdt kopgroep binnen schot, Van Aert niet van plan om mee te sprinten

clock 15:08 15 uur 08. Het tempo in het peloton gaat weer de hoogte in richting het lokale circuit. De grote groep komt tot op 40 seconden van de kop van de wedstrijd. . Het tempo in het peloton gaat weer de hoogte in richting het lokale circuit. De grote groep komt tot op 40 seconden van de kop van de wedstrijd.

clock 15:06 De rit van vandaag loopt parallel aan de Tyrreense kustlijn van Camaiore naar Follonica. Daar ligt de finish zelfs vlakbij de zee. 15 uur 06. De rit van vandaag loopt parallel aan de Tyrreense kustlijn van Camaiore naar Follonica. Daar ligt de finish zelfs vlakbij de zee.

clock 14:56 14 uur 56. Benoot voor het klassement? Voor de start vanmorgen sprak onze man ter plaatse nog met Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) over zijn mogelijke klassementsambities in deze Tirreno-Adriatico. "We zijn met 3 binnen de ploeg die onze kans krijgen voor het klassement. Het is zaak om nu 2 dagen uit de problemen te blijven." In het verleden reed Benoot al top 10 in het klassement van koersen als Parijs-Nice en ook Tirreno-Adriatico. "De koers zal uitwijzen voor wie we nu gaan", besloot Benoot. . Benoot voor het klassement? Voor de start vanmorgen sprak onze man ter plaatse nog met Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) over zijn mogelijke klassementsambities in deze Tirreno-Adriatico. "We zijn met 3 binnen de ploeg die onze kans krijgen voor het klassement. Het is zaak om nu 2 dagen uit de problemen te blijven." In het verleden reed Benoot al top 10 in het klassement van koersen als Parijs-Nice en ook Tirreno-Adriatico. "De koers zal uitwijzen voor wie we nu gaan", besloot Benoot.

clock 14:52 1'10". Het peloton speelt nog wat met de kopgroep. Met nog iets meer dan 50 kilometer voor de boeg krijgen de 3 vluchters weer wat meer voorsprong. . 14 uur 52. time difference 1'10" Het peloton speelt nog wat met de kopgroep. Met nog iets meer dan 50 kilometer voor de boeg krijgen de 3 vluchters weer wat meer voorsprong.

clock 14:47 14 uur 47. Klassementsmannen die al iets meer tot veel meer tijd verloren gisteren zijn: Carthy +1'07" Pinot +1'10" Buitrago +1'10" Caruso +1'13" Benoot +1'14" Landa +1'15" Yates +1'18" Martin +2'09" . Klassementsmannen die al iets meer tot veel meer tijd verloren gisteren zijn: Carthy +1'07" Pinot +1'10" Buitrago +1'10" Caruso +1'13" Benoot +1'14" Landa +1'15" Yates +1'18" Martin +2'09"

clock 14:46 14 uur 46. Joao Almeida was een van de klassementsrenners die gisteren de beste tijdrit neerzette. Een overzicht tussen de mannen voor het algemene klassement na dag 1 binnen de minuut leider Ganna: Kämna +28" McNulty +34" Arensman +39" Almeida +41" Leknessund +41" Kelderman +48" Lutsenko +48" Roglic +49" Vlasov +50" Hindley +51" O'Connor +52" Geoghegan Hart +52" Ciccone +59" Mas +1' . Joao Almeida was een van de klassementsrenners die gisteren de beste tijdrit neerzette. Een overzicht tussen de mannen voor het algemene klassement na dag 1 binnen de minuut leider Ganna: Kämna +28" McNulty +34" Arensman +39" Almeida +41" Leknessund +41" Kelderman +48" Lutsenko +48" Roglic +49" Vlasov +50" Hindley +51" O'Connor +52" Geoghegan Hart +52" Ciccone +59" Mas +1'

clock 14:40 Almeida met een leegloper. De Portugese klassementsman van UAE Emirates heeft een lekke voorband. Op 60 kilometer van de finish is dat niet meteen een reden tot paniek: een rustige wissel volgt. . 14 uur 40. flat tyre Almeida met een leegloper De Portugese klassementsman van UAE Emirates heeft een lekke voorband. Op 60 kilometer van de finish is dat niet meteen een reden tot paniek: een rustige wissel volgt.

clock 14:37 Wout van Aert groet het publiek bij de start. Mee sprinten zal hij vandaag niet doen. . 14 uur 37. Wout van Aert groet het publiek bij de start. Mee sprinten zal hij vandaag niet doen.

clock 14:36 14 uur 36. Stefano Gandin wordt ook ingehaald door het peloton. De Italiaan heeft zijn buit binnen en start morgen in de bergtrui. Zo hebben we vooraan nog 3 renners. Hun voorsprong is al onder de minuut gezakt. . Stefano Gandin wordt ook ingehaald door het peloton. De Italiaan heeft zijn buit binnen en start morgen in de bergtrui. Zo hebben we vooraan nog 3 renners. Hun voorsprong is al onder de minuut gezakt.

clock 14:29 14 uur 29. Roland Thalmann. De enige niet-Italiaan in de kopgroep is de Zwitser Roland Thalmann. Hij rijdt voor Tudor, een team dat net als EOLO-Kometa in handen is van een voormalige topper uit het peloton. Fabian Cancellara zette zijn schouders onder een nieuwe Zwitserse profploeg vanaf dit seizoen, met als resultaat het Pro Tour-team Tudor. Met onder meer Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race mag de ploeg meteen een mooi programma rijden. . Roland Thalmann De enige niet-Italiaan in de kopgroep is de Zwitser Roland Thalmann. Hij rijdt voor Tudor, een team dat net als EOLO-Kometa in handen is van een voormalige topper uit het peloton. Fabian Cancellara zette zijn schouders onder een nieuwe Zwitserse profploeg vanaf dit seizoen, met als resultaat het Pro Tour-team Tudor. Met onder meer Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race mag de ploeg meteen een mooi programma rijden.

clock 14:24 Tussensprint. De kopgroep komt aan bij de enige tussensprint van de dag in Canneto. Net als de bergsprint eerder vandaag is die een prooi voor Stefano Gandin (Corratec). Hij vloert Mirco Maestri (EOLO-Kometa) in een sprintje met z'n tweeën. . 14 uur 24. sprint point Tussensprint De kopgroep komt aan bij de enige tussensprint van de dag in Canneto. Net als de bergsprint eerder vandaag is die een prooi voor Stefano Gandin (Corratec). Hij vloert Mirco Maestri (EOLO-Kometa) in een sprintje met z'n tweeën.

clock 14:20 De vluchters in beeld. . 14 uur 20. De vluchters in beeld.

clock 14:19 14 uur 19. Alessandro Iacchi. De andere helft van het duo vooraan hebben we daarnet al kort voorgesteld als relatieve local van de etappe vandaag. Alessandro Iacchi rijdt ook voor Corratec en heeft nog geen zegeruiker mogen ontvangen. Vorig jaar reed de Italiaan voor de formatie van Team Qhubeka op het continentale niveau. Dit seizoen maakt hij dus mee de stap naar het Pro Tour-niveau met de ploeg. . Alessandro Iacchi De andere helft van het duo vooraan hebben we daarnet al kort voorgesteld als relatieve local van de etappe vandaag. Alessandro Iacchi rijdt ook voor Corratec en heeft nog geen zegeruiker mogen ontvangen. Vorig jaar reed de Italiaan voor de formatie van Team Qhubeka op het continentale niveau. Dit seizoen maakt hij dus mee de stap naar het Pro Tour-niveau met de ploeg.

clock 14:15 14 uur 15. Stefano Gandin. De man die morgen in de bergtrui mag starten, Stefano Gandin (Corratec) is deel van het enige overgebleven koppeltje in de kopgroep. Deze Tirreno-Adriatico is de eerste World Tour-koers van de toch al 26-jarige Italiaan. Vorig jaar behaalde hij zijn eerste profzege, een rit in de Roemeense Sibiu Cycling Tour. . Stefano Gandin De man die morgen in de bergtrui mag starten, Stefano Gandin (Corratec) is deel van het enige overgebleven koppeltje in de kopgroep. Deze Tirreno-Adriatico is de eerste World Tour-koers van de toch al 26-jarige Italiaan. Vorig jaar behaalde hij zijn eerste profzege, een rit in de Roemeense Sibiu Cycling Tour.

clock 14:10 14 uur 10. Theuns: "Ik ga me focussen op de sprinttreinen van Groenewegen en Jakobsen". Theuns: "Ik ga me focussen op de sprinttreinen van Groenewegen en Jakobsen"

clock 14:06 14 uur 06. Mirco Maestri. De bekendste naam voorin is Mirco Maestri (EOLO-Kometa), die al 5 Giro's op zijn teller heeft staan. Ook daar zien we hem vaak in de aanval. De Italiaan lanceerde zijn carrière bij Bardiani en rijdt sinds vorig jaar voor EOLO-Kometa, het team van Alberto Contador. Daarvoor zullen we hem ook dit jaar waarschijnlijk aan het werk zien in de Giro. . Mirco Maestri De bekendste naam voorin is Mirco Maestri (EOLO-Kometa), die al 5 Giro's op zijn teller heeft staan. Ook daar zien we hem vaak in de aanval. De Italiaan lanceerde zijn carrière bij Bardiani en rijdt sinds vorig jaar voor EOLO-Kometa, het team van Alberto Contador. Daarvoor zullen we hem ook dit jaar waarschijnlijk aan het werk zien in de Giro.



clock 14:01 1'20". De voorsprong van onze 4 vluchters - Davide Bais (EOLO-Kometa) heeft zich al laten inlopen door het peloton - loopt al terug richting de minuut. Aan dit tempo zullen ook Maestri, Gandin, Iacchi en Thalmann snel bijgehaald worden. . 14 uur 01. time difference 1'20" De voorsprong van onze 4 vluchters - Davide Bais (EOLO-Kometa) heeft zich al laten inlopen door het peloton - loopt al terug richting de minuut. Aan dit tempo zullen ook Maestri, Gandin, Iacchi en Thalmann snel bijgehaald worden.

clock 13:54 13 uur 54. 2 ex-wereldkampioenen grappen en grollen vooraan het peloton. Julian Alaphilippe is de werkmier van Soudal-Quick Step in deze fase van de wedstrijd, terwijl Michal Kwiatkowski de trein van Ineos Grenadiers leidt. . 2 ex-wereldkampioenen grappen en grollen vooraan het peloton. Julian Alaphilippe is de werkmier van Soudal-Quick Step in deze fase van de wedstrijd, terwijl Michal Kwiatkowski de trein van Ineos Grenadiers leidt.

clock 13:52 13 uur 52. De renners keuvelen nog rustig en goed geluimd in het peloton. De rit is tot nu toe nog niet te lastig geweest en ook het weer lacht het peloton toe. In tegenstelling tot gisteren zien we vandaag een voorzichtig zonnetje tussen de wolken aan de Italiaanse lucht. Ongetwijfeld een lekker koersweertje. . De renners keuvelen nog rustig en goed geluimd in het peloton. De rit is tot nu toe nog niet te lastig geweest en ook het weer lacht het peloton toe. In tegenstelling tot gisteren zien we vandaag een voorzichtig zonnetje tussen de wolken aan de Italiaanse lucht. Ongetwijfeld een lekker koersweertje.