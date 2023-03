LIVE Tirreno: peloton houdt 5 vluchters binnen schot, Van Aert niet van plan om mee te sprinten

clock 14:10 14 uur 10. Theuns: "Ik ga me focussen op de sprinttreinen van Groenewegen en Jakobsen". Theuns: "Ik ga me focussen op de sprinttreinen van Groenewegen en Jakobsen"

clock 14:06 14 uur 06. Mirco Maestri. De bekendste naam voorin is Mirco Maestri (EOLO-Kometa), die al 5 Giro's op zijn teller heeft staan. Ook daar zien we hem vaak in de aanval. De Italiaan lanceerde zijn carrière bij Bardiani en rijdt sinds vorig jaar voor EOLO-Kometa, het team van Alberto Contador. Daarvoor zullen we hem ook dit jaar waarschijnlijk aan het werk zien in de Giro. . Mirco Maestri De bekendste naam voorin is Mirco Maestri (EOLO-Kometa), die al 5 Giro's op zijn teller heeft staan. Ook daar zien we hem vaak in de aanval. De Italiaan lanceerde zijn carrière bij Bardiani en rijdt sinds vorig jaar voor EOLO-Kometa, het team van Alberto Contador. Daarvoor zullen we hem ook dit jaar waarschijnlijk aan het werk zien in de Giro.



clock 14:01 1'20". De voorsprong van onze 4 vluchters - Davide Bais (EOLO-Kometa) heeft zich al laten inlopen door het peloton - loopt al terug richting de minuut. Aan dit tempo zullen ook Maestri, Gandin, Iacchi en Thalmann snel bijgehaald worden. . 14 uur 01. time difference 1'20" De voorsprong van onze 4 vluchters - Davide Bais (EOLO-Kometa) heeft zich al laten inlopen door het peloton - loopt al terug richting de minuut. Aan dit tempo zullen ook Maestri, Gandin, Iacchi en Thalmann snel bijgehaald worden.

clock 13:54 13 uur 54. 2 ex-wereldkampioenen grappen en grollen vooraan het peloton. Julian Alaphilippe is de werkmier van Soudal-Quick Step in deze fase van de wedstrijd, terwijl Michal Kwiatkowski de trein van Ineos Grenadiers leidt. . 2 ex-wereldkampioenen grappen en grollen vooraan het peloton. Julian Alaphilippe is de werkmier van Soudal-Quick Step in deze fase van de wedstrijd, terwijl Michal Kwiatkowski de trein van Ineos Grenadiers leidt.

clock 13:52 13 uur 52. De renners keuvelen nog rustig en goed geluimd in het peloton. De rit is tot nu toe nog niet te lastig geweest en ook het weer lacht het peloton toe. In tegenstelling tot gisteren zien we vandaag een voorzichtig zonnetje tussen de wolken aan de Italiaanse lucht. Ongetwijfeld een lekker koersweertje. . De renners keuvelen nog rustig en goed geluimd in het peloton. De rit is tot nu toe nog niet te lastig geweest en ook het weer lacht het peloton toe. In tegenstelling tot gisteren zien we vandaag een voorzichtig zonnetje tussen de wolken aan de Italiaanse lucht. Ongetwijfeld een lekker koersweertje.

clock 13:48 Mr. Tirreno-Adriatico viert zijn verjaardag. Maciej Bodnar (TotalEnergies), gisteren gedoopt tot Mr. Tirreno-Adriatico , wordt vandaag 38. Voor het 13e jaar op rij neemt hij deel aan deze wedstrijd, elke keer haalde hij de finish in San Benedetto del Tronto. Zijn verjaardag vierde Bodnar tijdens zijn profcarrière dus heel vaak op deze Italiaanse wegen. Op Dries Devenyns en Francesco Gavazzi na is de Poolse ploegmaat van Peter Sagan de oudste renner in dit peloton. . 13 uur 48. birthday Mr. Tirreno-Adriatico viert zijn verjaardag Maciej Bodnar (TotalEnergies), gisteren gedoopt tot Mr. Tirreno-Adriatico, wordt vandaag 38. Voor het 13e jaar op rij neemt hij deel aan deze wedstrijd, elke keer haalde hij de finish in San Benedetto del Tronto. Zijn verjaardag vierde Bodnar tijdens zijn profcarrière dus heel vaak op deze Italiaanse wegen. Op Dries Devenyns en Francesco Gavazzi na is de Poolse ploegmaat van Peter Sagan de oudste renner in dit peloton.

clock 13:36 13 uur 36. We naderen de grens van de 100 kilometer, wat betekent dat we bijna halfweg deze rit zitten. In het peloton zien we nog steeds dezelfde ploegen op kop met Soudal-Quick Step en Jayco AlUla. De Nederlandse sprinters Jakobsen en Groenewegen hebben duidelijk vertrouwen in hun kansen. . We naderen de grens van de 100 kilometer, wat betekent dat we bijna halfweg deze rit zitten. In het peloton zien we nog steeds dezelfde ploegen op kop met Soudal-Quick Step en Jayco AlUla. De Nederlandse sprinters Jakobsen en Groenewegen hebben duidelijk vertrouwen in hun kansen.

clock 13:30 13 uur 30. Gandin komt als eerste boven en draagt morgen de bergtrui. De Castellina Marittima is een prooi voor Stefano Gandin (Corratec), de ploegmaat van Alessandro Iacchi vooraan. Een mooi succesje voor het Italiaanse team, dat we ook aan het werk zullen zien in de Ronde van Italië over 2 maanden. . Gandin komt als eerste boven en draagt morgen de bergtrui De Castellina Marittima is een prooi voor Stefano Gandin (Corratec), de ploegmaat van Alessandro Iacchi vooraan. Een mooi succesje voor het Italiaanse team, dat we ook aan het werk zullen zien in de Ronde van Italië over 2 maanden.

clock 13:18 13 uur 18. Een echte local hebben we niet in dit peloton voor deze rit. De renner die het meest in de buurt komt daarvan, zit in de vroege vlucht. Alessandro Iacchi is geboren in Borgo San Lorenzo, gelegen in de provincie Firenze. Voor de 23-jarige renner van Corratec is het dus ook niet echt een route over heel erg bekende wegen vandaag. . Een echte local hebben we niet in dit peloton voor deze rit. De renner die het meest in de buurt komt daarvan, zit in de vroege vlucht. Alessandro Iacchi is geboren in Borgo San Lorenzo, gelegen in de provincie Firenze. Voor de 23-jarige renner van Corratec is het dus ook niet echt een route over heel erg bekende wegen vandaag.

clock 13:03 Castellina Marittima. De 5 aanvallers beginnen met een voorsprong van iets meer dan 2 minuten aan de klim. Het is overigens de enige gecategoriseerde beklimming van de dag. De eerste blauwe bergtrui van de week ligt dus voor het oprapen voor de renner die het eerst bovenkomt op Castellina Marittima. Wie pakt hem? De kandidaten in de vroege vlucht: Davide Bais (EOLO-Kometa) Mirco Maestri (EOLO-Kometa) Stefano Gandin (Corratec) Alessandro Iacchi (Corratec) Roland Thalmann (Tudor) . 13 uur 03. hill Castellina Marittima De 5 aanvallers beginnen met een voorsprong van iets meer dan 2 minuten aan de klim. Het is overigens de enige gecategoriseerde beklimming van de dag. De eerste blauwe bergtrui van de week ligt dus voor het oprapen voor de renner die het eerst bovenkomt op Castellina Marittima. Wie pakt hem? De kandidaten in de vroege vlucht: Davide Bais (EOLO-Kometa) Mirco Maestri (EOLO-Kometa) Stefano Gandin (Corratec) Alessandro Iacchi (Corratec) Roland Thalmann (Tudor)

clock 12:59 12 uur 59. Een echt biljartvlakke rit krijgen de sprinters overigens niet voorgeschoteld in deze Tirreno-Adriatico. Toch lijken vandaag, morgen en de laatste rit een prooi voor de snelle mannen, al zullen ze dan dus wel het nodige klimwerk moeten overleven. De beklimmingen van Castellina Marittima en Canneto in de buik van deze rit mogen normaal gezien geen probleem vormen. Aan die eerste klim beginnen de renners nu ongeveer. Het is een trapsgewijze beklimming van 12,3 km aan 2,9% gemiddeld. Hier en daar zitten er dus wat dalende stroken in. . Een echt biljartvlakke rit krijgen de sprinters overigens niet voorgeschoteld in deze Tirreno-Adriatico. Toch lijken vandaag, morgen en de laatste rit een prooi voor de snelle mannen, al zullen ze dan dus wel het nodige klimwerk moeten overleven. De beklimmingen van Castellina Marittima en Canneto in de buik van deze rit mogen normaal gezien geen probleem vormen. Aan die eerste klim beginnen de renners nu ongeveer. Het is een trapsgewijze beklimming van 12,3 km aan 2,9% gemiddeld. Hier en daar zitten er dus wat dalende stroken in.

clock 12:53 12 uur 53. Jakobsen en Groenewegen op zoek naar eerste Italiaanse zege. Met Jakobsen en Groenewegen zijn er 2 grote namen uit het rijke sprinterslegioen hier aanwezig die nog niet wonnen op Italiaanse bodem. Al moeten we er wel meteen aan toevoegen dat Jakobsen nog nauwelijks wedstrijden afwerkte in Italië. Voor Groenewegen is de Giro van 2021 de meest noemenswaardige Italiaanse wedstrijd waar de Nederlander aan de start stond. Zonder een ritzege te behalen weliswaar. Een leemte op hun palmares die beide sprinters maar al te graag willen opvullen deze week. . Jakobsen en Groenewegen op zoek naar eerste Italiaanse zege Met Jakobsen en Groenewegen zijn er 2 grote namen uit het rijke sprinterslegioen hier aanwezig die nog niet wonnen op Italiaanse bodem. Al moeten we er wel meteen aan toevoegen dat Jakobsen nog nauwelijks wedstrijden afwerkte in Italië. Voor Groenewegen is de Giro van 2021 de meest noemenswaardige Italiaanse wedstrijd waar de Nederlander aan de start stond. Zonder een ritzege te behalen weliswaar. Een leemte op hun palmares die beide sprinters maar al te graag willen opvullen deze week.

clock 12:47 Peter Sagan maakte bij de start nog even tijd voor wat fans. Met 7 ritzeges in Tirreno-Adriatico is dit een koers die de Slovaak graag rijdt. Al dateert zijn laatste zege hier wel al van 2017. . 12 uur 47. Peter Sagan maakte bij de start nog even tijd voor wat fans. Met 7 ritzeges in Tirreno-Adriatico is dit een koers die de Slovaak graag rijdt. Al dateert zijn laatste zege hier wel al van 2017.

clock 12:39 12 uur 39. Voorsprong onder de 2 minuten. De 5 vroege vluchters hadden wellicht op een grotere voorgift gehoopt, maar het peloton neemt geen risico's. Nog eens de namen van de 4 Italianen, opgesplitst in 2 duo's, vooraan: Davide Bais (EOLO-Kometa) Mirco Maestri (EOLO-Kometa) Stefano Gandin (Corratec) Alessandro Iacchi (Corratec) Zij hebben het gezelschap van een Zwitserse eenzaat, Roland Thalmann (Tudor). . Voorsprong onder de 2 minuten De 5 vroege vluchters hadden wellicht op een grotere voorgift gehoopt, maar het peloton neemt geen risico's. Nog eens de namen van de 4 Italianen, opgesplitst in 2 duo's, vooraan: Davide Bais (EOLO-Kometa) Mirco Maestri (EOLO-Kometa) Stefano Gandin (Corratec) Alessandro Iacchi (Corratec) Zij hebben het gezelschap van een Zwitserse eenzaat, Roland Thalmann (Tudor).

clock 12:32 12 uur 32. Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) maakt op Italiaanse bodem deze maand zijn comeback na een maand zonder competitie. "Alles is oké met mij, ik kom van een hoogtestage als voorbereiding op de klassiekers", zo zei hij voor de start bij onze man ter plaatse. "Ik ben hier niet gewoon als voorbereiding, maar wil mijn best doen om een rit te winnen. Vandaag zal ik ook mee sprinten." . Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) maakt op Italiaanse bodem deze maand zijn comeback na een maand zonder competitie. "Alles is oké met mij, ik kom van een hoogtestage als voorbereiding op de klassiekers", zo zei hij voor de start bij onze man ter plaatse. "Ik ben hier niet gewoon als voorbereiding, maar wil mijn best doen om een rit te winnen. Vandaag zal ik ook mee sprinten."

clock 12:27 12 uur 27. Ik kijk ernaar uit om in de sprintvoorbereiding met jonge gasten als Fedorov en Syritsa in mijn team te werken. . Mark Cavendish bij de start vandaag. Ik kijk ernaar uit om in de sprintvoorbereiding met jonge gasten als Fedorov en Syritsa in mijn team te werken. Mark Cavendish bij de start vandaag

clock 12:23 12 uur 23. Sprintkapers op de kust. Er zijn dan wel heel wat sprinters afgezakt naar Italië die het in het Nederlands kunnen uitleggen tegen elkaar, maar er zijn nog meer kapers op de kust. Mark Cavendish (Astana) hoopt zijn nieuwe werkgever te plezieren met een eerste zege. Bij Movistar wil Fernando Gaviria dan weer zijn 3e zege in de Tirreno boeken. Ook Phil Bauhaus (Bahrein-Victorious), Simone Consonni (Cofidis), Alberto Dainese (DSM), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Peter Sagan (TotalEnergies) en Sebastian Molano (UAE Emirates) zijn kanshebbers vandaag. . Sprintkapers op de kust Er zijn dan wel heel wat sprinters afgezakt naar Italië die het in het Nederlands kunnen uitleggen tegen elkaar, maar er zijn nog meer kapers op de kust. Mark Cavendish (Astana) hoopt zijn nieuwe werkgever te plezieren met een eerste zege. Bij Movistar wil Fernando Gaviria dan weer zijn 3e zege in de Tirreno boeken. Ook Phil Bauhaus (Bahrein-Victorious), Simone Consonni (Cofidis), Alberto Dainese (DSM), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Peter Sagan (TotalEnergies) en Sebastian Molano (UAE Emirates) zijn kanshebbers vandaag.

clock 12:13 2'30". Veel meer dan 4 minuten heeft de kopgroep nog niet gekregen van het peloton. Nu loopt het verschil zelfs terug tot 2 en een halve minuut. Soudal-Quick Step en Jayco AlUla, de teams van Jakobsen en Groenewegen, werden door Theuns al naar voren geschoven als de sterkste blokken bij de sprintersploegen en lijken die rol graag op zich te willen nemen. Zij leiden de achtervolging in het peloton en zijn duidelijk niet van plan om de vluchters veel speelruimte te gunnen. . 12 uur 13. time difference 2'30" Veel meer dan 4 minuten heeft de kopgroep nog niet gekregen van het peloton. Nu loopt het verschil zelfs terug tot 2 en een halve minuut. Soudal-Quick Step en Jayco AlUla, de teams van Jakobsen en Groenewegen, werden door Theuns al naar voren geschoven als de sterkste blokken bij de sprintersploegen en lijken die rol graag op zich te willen nemen. Zij leiden de achtervolging in het peloton en zijn duidelijk niet van plan om de vluchters veel speelruimte te gunnen.

clock 12:10 12 uur 10. Het klimmetje dat de sprinters in de finale nog moeten overleven, is de klim van L’Impostino. Die ligt op het lokale parcours in Follonica en moet dus 2 keer overwonnen worden. L'Impostino heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6%. De lengte vormt minder een probleem: slechts 1,3 kilometer. Vanaf de top van de tweede en laatste keer L’Impostino is het nog een dikke 10 kilometer tot de finish. Tijd genoeg dus voor de sprintersploegen om zich te organiseren en hun eventueel wat weggezakte sprinters weer naar voor te loodsen in het peloton. . Het klimmetje dat de sprinters in de finale nog moeten overleven, is de klim van L’Impostino. Die ligt op het lokale parcours in Follonica en moet dus 2 keer overwonnen worden. L'Impostino heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6%. De lengte vormt minder een probleem: slechts 1,3 kilometer. Vanaf de top van de tweede en laatste keer L’Impostino is het nog een dikke 10 kilometer tot de finish. Tijd genoeg dus voor de sprintersploegen om zich te organiseren en hun eventueel wat weggezakte sprinters weer naar voor te loodsen in het peloton.