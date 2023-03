LIVE: 5 vroege vluchters op pad in sprintersrit, Van Aert niet van plan om mee te sprinten

clock 12:13 2'30". Veel meer dan 4 minuten heeft de kopgroep nog niet gekregen van het peloton. Nu loopt het verschil zelfs terug tot 2 en een halve minuut. Soudal-Quick Step en Jayco AlUla, de teams van Jakobsen en Groenewegen, werden door Theuns al naar voren geschoven als de sterkste blokken bij de sprintersploegen en lijken die rol graag op zich te willen nemen. Zij leiden de achtervolging in het peloton en zijn duidelijk niet van plan om de vluchters veel speelruimte te gunnen. . 12 uur 13. time difference 2'30" Veel meer dan 4 minuten heeft de kopgroep nog niet gekregen van het peloton. Nu loopt het verschil zelfs terug tot 2 en een halve minuut. Soudal-Quick Step en Jayco AlUla, de teams van Jakobsen en Groenewegen, werden door Theuns al naar voren geschoven als de sterkste blokken bij de sprintersploegen en lijken die rol graag op zich te willen nemen. Zij leiden de achtervolging in het peloton en zijn duidelijk niet van plan om de vluchters veel speelruimte te gunnen.

Het klimmetje dat de sprinters in de finale nog moeten overleven, is de klim van L'Impostino. Die ligt op het lokale parcours in Follonica en moet dus 2 keer overwonnen worden. L'Impostino heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6%. De lengte vormt minder een probleem: slechts 1,3 kilometer. Vanaf de top van de tweede en laatste keer L'Impostino is het nog een dikke 10 kilometer tot de finish. Tijd genoeg dus voor de sprintersploegen om zich te organiseren en hun eventueel wat weggezakte sprinters weer naar voor te loodsen in het peloton.

Normaal moet dat klimmetje in de finale geen hele grote rol gaan spelen. Maar dat heb ik al vaker gezegd en dan werd ik toch gelost. Dylan Groenewegen bij de start vandaag

Na de voorstelling van de Belgische sprintersgilde hier aan de start, is het nu tijd om het Nederlandse kamp aan het woord te laten. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) kan niet rekenen op Michael Morkov, die ziek moest passen voor deze Tirreno-Adriatico. "Met Bert Van Lerberghe als loods heb ik ook al genoeg succes gekend, dus dat moet wel goed komen", zo zei Jakobsen bij de start. "Ik heb gisteren in de tijdrit een beetje rustig aan gedaan, ook nog na mijn val in Le Samyn."



Fabio Jakobsen is een van de Nederlandse kanshebbers op ritwinst vandaag.

De 5 vroege vluchters peddelen ondertussen lustig voort. We zijn al voorbij grondgebied Pisa na het eerste wedstrijduur, waarin de renners een goede 41 kilometer hebben afgelegd. Het peloton trekt vandaag zuidwaarts, onder meer dus via Pisa, richting Follonica. De kust is nooit veraf, maar echt vlak erlangs zullen de renners niet rijden in deze rit. Tenminste tot ze in Follonica aankomen, waar hen nog een lokale ronde te wachten staat die wél deels langs de kust van de Tyrreense zee gaat.

Nog een Belgische snelle man die van de partij is in deze Tirreno-Adriatico, is Edward Theuns (Trek-Segafredo). "De laatste kilometers zijn niet al te breed met nog een versmalling op 300 meter van de meet. Het zal zaak zijn om vroeg voorin post te vatten vandaag." Net als Jordi Meeus heeft Theuns niet echt een sprinttrein ter beschikking. "Ik ga me focussen op de betere sprinttreinen, die van Groenewegen en Jakobsen. Het zal op die twee treinen aankomen in de laatste kilometer."

Ik geloof dat ik een kans heb tegen Jakobsen of Philipsen. Al zal het zeker niet makkelijk worden vandaag. Ik hoop in goede positie in het wiel van andere treintjes te zitten in de laatste kilometer. Jordi Meeus bij de start vandaag

Philipsen: "Van der Poel kan een cruciale rol spelen vandaag" Hoe heeft Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) de openingstijdrit gisteren beleefd? "Ik denk dat het wel goed zit met de vorm. Al moet ik wel nog mijn eerste sprint van het jaar rijden, dus dat is altijd een beetje spannend", zo zei de Belgische topsprinter bij de start. De laatste rechte lijn is 3 kilometer lang, maar is niet al te breed. "Mathieu (van der Poel, red.) kan daarin een cruciale rol spelen. Hij kan een streep trekken om ons in de goede positie te brengen."

Sprint Van Aert niet mee? De voorsprong van de kopgroep groeit, tot bijna 4 minuten nu. Alles lijkt er toch op te wijzen dat deze 2e rit zal uitmonden in een sprint met een grote groep. De kans is bovendien groot dat we een strijd der Lage Landen krijgen. Jasper Philipsen, Jordi Meeus en Wout van Aert verdedigen de Belgische eer, al heeft die laatste wel aangegeven niet mee te sprinten bij onze man ter plaatse. Aan Nederlandse kant hebben we de rappe mannen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.

De officieuze start was een halfuurtje geleden in Camaiore.

2'45". De 5 vroege vluchters hebben de zegen van het peloton al gekregen. Deze namen kiezen nu definitief voor een avontuurlijk dagje: Davide Bais (EOLO-Kometa) Mirco Maestri (EOLO-Kometa) Stefano Gandin (Corratec) Alessandro Iacchi (Corratec) Roland Thalmann (Tudor)

Naast Gogl (Alpecin-Deceuninck) hebben we nog een tweede niet-starter vandaag. Andrey Amador (EF Education-Easy Post) heeft er ook al de brui aan gegeven na één rit.

2 koppeltjes en een enkeling hebben al een kloofje geslagen richting peloton op Montemagno, de eerste beklimming van de dag. Davide Bais & Mirco Maestri zijn mee voor EOLO-Kometa en voor Corratec hebben we het duo Stefano Gandin & Alessandro Iacchi. Deze 4 Italianen krijgen het gezelschap van een Zwitser, Roland Thalmann van het team Tudor.

Rit 2 is op gang geschoten Zoals voorspeld zien we meteen een aanval van enkele pionnen uit de Pro Tour-teams.

De gele brigade van Jumbo-Visma, met onder andere Wout van Aert en Tiesj Benoot, op het startpodium.

We verwachten in die vroege vlucht zeker één of meerdere gezanten van de kleinere Italiaanse teams hier aan de start (Green Project-Bardiani, EOLO-Kometa en Corratec). Ook de 2 Zwitserse Pro Tour-teams (Tudor en Q36.5) zullen zich op deze manier in de kijker willen rijden.

Over een vijftal minuten zal het peloton zich op gang trekken in Camaiore. Net na de officiële start volgt al het klimmetje naar Montemagno (2,6 km aan 4,8%). Het lijkt dus het ideale lanceerplatform voor een vroege vlucht. Zij kunnen op jacht voor de eerste groene bergtrui van deze Tirreno-Adriatico op de beklimming van Castellina Marittima.

Veegt Alpecin-Deceuninck de 0 weg? De Belgische formatie is het enige World Tour-team dat nog geen zegeruiker in ontvangst mocht nemen in 2023. Met Jasper Philipsen heeft het vandaag een van de topfavorieten voor de ritwinst in handen. 'De vlam van Ham' rijdt vandaag zijn eerste koers samen met nieuwe sprintloods Ramon Sinkeldam. Zijn zij meteen goed op elkaar ingespeeld?